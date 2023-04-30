Пять минусов китайских автомобилей. Обобщаем опыт езды на «чайнакарах» 2023 года

За эволюцией китайских автомобилей я наблюдаю с 2005 года. Сначала на тестах у нас были «ломучие» Great Wall Deer, фенольные Chery Amulet и разная экзотика, типа Hafei Brio (этот запомнился издевательски легкой педалью сцепления). До 2014 года китайские машины слыли откровенным барахлом, в том числе потому что компании из КНР не приходили в Россию всерьез и часто бросали клиентов наедине с проблемами. Но к 2014–2015 годам качество китайских машин улучшилось и подходы стали серьезные. В то время оформилась «большая тройка»: Chery, Haval и Geely, которая доминирует на рынке и сейчас. И популярность их росла еще до событий февраля 2022 года, во время постковидного восстановления рынка: сначала китайцы занимали 1% рынка, потом 5%, а сейчас — 35%.