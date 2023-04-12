Lada с китайским акцентом. Что будет выпускать АВТОВАЗ на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Что именно будет собирать «Лада Санкт-Петербург», держалось в секрете. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал о планах выпускать машины под брендом Lada в сегментах С и D в партнерстве с китайскими производителями. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч единиц, но при условии, что на них будет спрос, говорил он. Для сравнения, Nissan выпустил 44 тысячи машин в 2021 году.