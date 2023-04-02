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Тема дня«Мерседес» встал на «велодорожку Локтя»
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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Мерседес» с чиновничьими госномерами встал на «велодорожку Локтя», а «Лэнд-Крузер» помешал школьникам

Новые факты неправильной парковки на дорогах мегаполиса

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Заехал на велодорожку

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Представляем новый, 323-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Не удивлюсь, если он принадлежит кому-то из чиновников, — пишет наш читатель Александр. «Мерседес» стоит на велодорожке на проспекте Маркса, которую открывал мэр Локоть.

Авто мешают детям

Авто мешают детям

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— Возле школы № 17 по улице Кропоткина каждый день стоит вереница из машин прям на тротуаре, возле выхода из ворот школы! Дети вынуждены обходить их по проезжей части и по лужам, — недовольны читатели.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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Обе машины, вероятно, подлежат эвакуации — очень похоже, что стоят ближе 5 метров к знаку перехода.

Разные способы парковки

Разные способы парковки

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Паркуются и вкривь, и вкось, и вторым рядом. А проехать мимо будет сложно.

Сужение проезжей части

Сужение проезжей части

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Еще один перекрыл треть ширины дороги — встречные машины уже не разминутся.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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— Улица Дмитрия Донского. На этом переходе каждый день такая картина. Постоянно стоят машины, закрывая проезжую часть с обеих сторон. Приходится выглядывать и обходить эти машины, — сообщает Нина.

Нашел себе местечко

Нашел себе местечко

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Интересно, уложился ли в разрешенную зону парковки?

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

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— Парковка на Декабристов, 111, — уточняет Дмитрий.

Мусоровоз на тротуаре

Мусоровоз на тротуаре

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Подумаешь, мусоровоз на тротуаре — раз встал, значит, так нужно для коммунального хозяйства.

Парковка на перекрестке

Парковка на перекрестке

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Просто встал на перекрестке, почти на встречной полосе улицы Горького.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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