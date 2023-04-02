«Мерседес» с чиновничьими госномерами встал на «велодорожку Локтя», а «Лэнд-Крузер» помешал школьникам

Представляем новый, 323-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Не удивлюсь, если он принадлежит кому-то из чиновников, — пишет наш читатель Александр. «Мерседес» стоит на велодорожке на проспекте Маркса, которую открывал мэр Локоть.
— Возле школы
Обе машины, вероятно, подлежат эвакуации — очень похоже, что стоят ближе 5 метров к знаку перехода.
Паркуются и вкривь, и вкось, и вторым рядом. А проехать мимо будет сложно.
Еще один перекрыл треть ширины дороги — встречные машины уже не разминутся.
— Улица Дмитрия Донского. На этом переходе каждый день такая картина. Постоянно стоят машины, закрывая проезжую часть с обеих сторон. Приходится выглядывать и обходить эти машины, — сообщает Нина.
Интересно, уложился ли в разрешенную зону парковки?
— Парковка на Декабристов, 111, — уточняет Дмитрий.
Подумаешь, мусоровоз на тротуаре — раз встал, значит, так нужно для коммунального хозяйства.
Просто встал на перекрестке, почти на встречной полосе улицы Горького.