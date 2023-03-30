Последние из настоящих: изучаем цены на докризисные иномарки, которые распродают автодилеры

Запасы докризисных иномарок подходят к концу, хотя у дилеров еще есть экземпляры, произведенные или ввезенные в страну в 2022 году. На смену им идут полчища китайских моделей, параллельный импорт и скудный выбор из полудюжины российских моделей, но если хочется настоящую иномарку, то остается выбирать из остатков. Мы посмотрели, какие еще автомобили корейских, японских и европейских брендов предлагают российские дилеры, разбив их на три ценовые категории.
Большинство популярных моделей осталось в количестве 200–500 единиц на всю Россию. Много это или мало? Например, в последнем докризисном для авторынка году бестселлер KIA Rio продавался в количестве более 200 автомобилей в день, а Volkswagen Polo — порядка 130 в сутки. То есть по старым меркам таких запасов хватило бы на два-три дня работы, по менее популярным моделям — на неделю-другую.
До 2 млн рублей
Звучит вызывающе, но автомобили ценой до 2 миллионов рублей сегодня впору отнести к бюджетным, потому что их выбор ограничен моделями, которые раньше мы относили к лоукост-сегменту. Так, на складах российских дилеров осталось еще несколько сотен Hyundai Solaris, но их стоимость в одной из начальных комплектаций Active Plus с 1,6-литровым мотором стартует из района 1,8–1,9 миллиона рублей. Многие дилеры декларируют дисконт до полумиллиона рублей при покупке в трейд-ин и кредит. Среди остатков много автомобилей с «автоматами», а топовые версии «Соляриса» предлагаются по цене до 2,5 миллиона рублей. Кстати, в начале февраля 2022 года Hyundai Solaris стоил менее миллиона рублей.
Порядка 1,7–1,8 миллиона рублей минимум просят дилеры за оставшиеся в наличии лифтбэки VW Polo калужской сборки, которых на дилерских складах уже менее 150 (близкая ситуация с аналогичным Skoda Rapid). За стоимость менее 2 миллионов рублей предлагают в основном машины с механической коробкой передач в средней комплектации Respect и 1,6-литровым 110-сильным мотором, а за хорошо оснащенные «Полики» со 125-сильным турбомотором в комплектации Status или Exclusive просят уже под 2,5 миллиона. В январе 2022 года базовая цена Polo начиналась от 1,069 миллиона рублей.
Renault уже почти исчерпала стоки наиболее доступных моделей, например у дилеров остались считаные Renault Sandero в комплектации Drive на механике по цене от 1,6 миллиона рублей, но это совсем простенькие версии, зачастую даже без кондиционера и магнитолы. Куда больший выбор Sandero Stepway, которые стоят порой даже меньше: можно найти версии в пределах 1,5 миллиона рублей. Еще дешевле базовые Renault Logan: некоторые дилеры анонсируют стоимость без учета скидок от 1,3 миллиона рублей за простые версии без кондиционера. Но Logan с джентльменским набором оборудования стоит уже ближе к 1,6 миллиона, а топовые версии в исполнении Stepway — более 1,8 миллиона рублей.
Близкая к семейству «Логана» Lada XRAY осталась в следовых количествах, поэтому судить об адекватности заявленной дилерами стоимости сложно — она декларируется на уровне от 1,3 миллиона рублей. Покупая XRAY, нужно иметь в виду уникальность модели: ее выпускали только в России и в сравнительно небольших объемах, поэтому со временем могут возникнуть проблемы с поиском кузовных деталей.
От 2 до 3 млн рублей
За эти деньги можно повыбирать из кроссоверов, и один из самых доступных вариантов — Renault Duster, стоимость которого в переднеприводном исполнении и незатейливых версиях стартует от 2 миллионов рублей. Выбор небольшой: у дилеров осталось несколько десятков машин. Но в любом случае еще остались «Дастеры» с дизелем и 150-сильным бензиновым турбомотором, а наиболее оснащенные версии Duster стоят в районе 2,5 миллиона рублей. До начала СВО цена Renault Duster составляла 1,147–1,597 миллиона рублей.
От 2,5 миллиона рублей стартуют цены на оставшиеся в наличии Nissan Qashqai петербургской сборки с 1,2-литровым турбомотором (115 л. с.), механикой и передним приводом, причем выбор весьма неплох, правда, встречаются даже версии 2021 года выпуска. Версии с вариатором стоят порядка 2,6 миллиона рублей, а полноприводные двухлитровые «Кашкаи» (144 л. с.) обойдутся уже в 3 миллиона. До начала спецоперации базовые Qashqai стоили от 1,635 миллиона рублей.
Также от 2,5 миллиона стоит KIA Sportage предыдущего поколения, причем в основном дилеры распродают автомобили с
Если не фокусироваться на кроссоверах, то от 2 миллионов рублей предлагают оставшиеся Citroen C4 с шестиступенчатыми «автоматами» и 115-сильными моторами. От 2,2–2,3 миллиона есть небольшой выбор KIA Ceed с «автоматом». А за сумму ближе к 3 миллионам можно поискать Skoda Octavia в относительно простой комплектации с мотором 1,6 MPI (110 л. с.), но машин очень мало: Octavia нового поколения попала в разряд дефицита задолго до начала СВО из-за микропроцессорного кризиса пандемийных времен.
От 3 млн рублей и выше
Впрочем, любителям шкодовской практичности стоит посмотреть на Karoq, цены на который в основном также стартуют от 3 миллионов рублей за кроссовер с 1,6-литровым атмосферником. Немногим дороже — полноприводные версии с мотором 1,4 TSI (150 л. с.), при этом стоимость хорошо оснащенных версий ближе уже к 3,5 миллиона рублей. В момент дебюта, три года назад, Skoda Karoq с турбомотором стоил от 1,5 миллиона: столько сегодня просят за пустой и гулкий Renault Sandero.
За 3 миллиона можно повыбирать из оставшихся VW Tiguan со 125-сильным турбодвигателем, но машин уже мало — 150 на всю Россию. Полноприводные «Тигуаны» стоят минимум 3,6 миллиона рублей, а цена топовых версий со 180-сильным турбомотором доходит до невероятных 6 миллионов. Впрочем, Tiguan калужской сборки еще год назад попал в разряд рекордсменов: некоторые дилеры просили за них более 8 миллионов (судя по всему, безуспешно).
Чуть больше осталось Mazda CX-5 — примерно 300. Цены в основном стартуют от 3 миллионов (хотя часть дилеров предлагает базовые версии за 2,67 миллиона), а полноприводные кроссоверы стоят уже ближе к 4 миллионам рублей.
Довольно обширен выбор KIA Sportage нового поколения, которые начали выпускать в Калининграде незадолго до начала СВО, затем прекратили, а потом дособрали последнюю партию машин из компонентов, ввезенных уже в разгар санкционной лихорадки. Дилеры распродают автомобили в основном из этой партии. Цена кроссоверов с 2-литровым 150-сильным мотором и передним приводом начинается от 3,2–3,3 миллиона, полноприводные стоят ближе к 3,5 миллиона, еще чуть дороже версии с 2,5-литровым 190-сильным двигателем. Цены разнятся от дилера к дилеру, поэтому при выборе тщательно сравнивайте предложения. Наиболее оснащенные версии стоят в диапазоне 4–5 миллионов рублей.
От 3,5 миллиона рублей стоят внедорожники Mitsubishi Pajero Sport, но хорошо оснащенные версии дороже: в районе 5–6 миллионов. Выбор автомобилей еще есть, и на всю Россию осталось около 400. При этом Pajero Sport возят параллельным импортом, например, из ОАЭ: вот детальный расчет цены.
Toyota, видимо, уже не вернется на петербургский завод, где собирали Camry и RAV4, и сейчас дилеры работают на остатках. Camry c 2-литровым мотором стоят от 3,3 миллиона (хотя не исключено, это маркетинговая цена), с более популярным
Что еще посмотреть
Из новых автомобилей, которые ввозят в Россию официально, остались только китайские марки: вот их перечень. В сегменте среднеразмерных кроссоверов можно посмотреть Omoda C5 или Haval Dargo.
Автомобиль, который пришел на смену Skoda Octavia, — это Changan Uni-V. Он предлагается пока в единственной комплектации за 2,63 миллиона рублей.
В сегменте относительно недорогих машин появился седан калининградской сборки Kaiyi E5 и переднеприводные кроссоверы «Москвич». За покупателя внедорожников поборется новая марка Tank: продажи стартовали.
Всё больше автомобилей ввозят по схеме параллельного импорта, причем занимаются этим не только частники, но и крупные автохолдинги, которые предоставляют собственную гарантию на машины. Основной поток автомобилей идет из Китая, например вместо привычной нам Mazda CX-5 предлагается ее оспортивленная версия CX4, а вместо Toyota Camry — Avalon. Но при самостоятельном ввозе «параллельной» машины нужно внимательно проверять документы: надзорные органы проявляют к таким автомобилям интерес.
А главной новинкой АВТОВАЗа этой весны станет старая добрая Vesta, хотя и в рестайлинговом исполнении NG.
Покупая новый автомобиль, с большим подозрением отнеситесь к рекламе, сулящей аномально низкие цены: ею часто пользуются «серые дилеры».