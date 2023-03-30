СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 76.98
eur 83.49
Тема дняДвухуровневая квартира за 54 млн
Все новости
Все новости
Кризис-2023Обзор

Последние из настоящих: изучаем цены на докризисные иномарки, которые распродают автодилеры

Многие модели остались в количестве сотен штук на всю Россию

781

В наличии есть еще практически все популярные модели, но по ряду позиций запасы уже единичные

Поделиться

Запасы докризисных иномарок подходят к концу, хотя у дилеров еще есть экземпляры, произведенные или ввезенные в страну в 2022 году. На смену им идут полчища китайских моделей, параллельный импорт и скудный выбор из полудюжины российских моделей, но если хочется настоящую иномарку, то остается выбирать из остатков. Мы посмотрели, какие еще автомобили корейских, японских и европейских брендов предлагают российские дилеры, разбив их на три ценовые категории.

Большинство популярных моделей осталось в количестве 200–500 единиц на всю Россию. Много это или мало? Например, в последнем докризисном для авторынка году бестселлер KIA Rio продавался в количестве более 200 автомобилей в день, а Volkswagen Polo — порядка 130 в сутки. То есть по старым меркам таких запасов хватило бы на два-три дня работы, по менее популярным моделям — на неделю-другую.

До 2 млн рублей

Звучит вызывающе, но автомобили ценой до 2 миллионов рублей сегодня впору отнести к бюджетным, потому что их выбор ограничен моделями, которые раньше мы относили к лоукост-сегменту. Так, на складах российских дилеров осталось еще несколько сотен Hyundai Solaris, но их стоимость в одной из начальных комплектаций Active Plus с 1,6-литровым мотором стартует из района 1,8–1,9 миллиона рублей. Многие дилеры декларируют дисконт до полумиллиона рублей при покупке в трейд-ин и кредит. Среди остатков много автомобилей с «автоматами», а топовые версии «Соляриса» предлагаются по цене до 2,5 миллиона рублей. Кстати, в начале февраля 2022 года Hyundai Solaris стоил менее миллиона рублей.

Оставшиеся Solaris продают по ценам от 1,8 миллиона рублей, что почти вдвое больше докризисного уровня

Оставшиеся Solaris продают по ценам от 1,8 миллиона рублей, что почти вдвое больше докризисного уровня

Поделиться

Порядка 1,7–1,8 миллиона рублей минимум просят дилеры за оставшиеся в наличии лифтбэки VW Polo калужской сборки, которых на дилерских складах уже менее 150 (близкая ситуация с аналогичным Skoda Rapid). За стоимость менее 2 миллионов рублей предлагают в основном машины с механической коробкой передач в средней комплектации Respect и 1,6-литровым 110-сильным мотором, а за хорошо оснащенные «Полики» со 125-сильным турбомотором в комплектации Status или Exclusive просят уже под 2,5 миллиона. В январе 2022 года базовая цена Polo начиналась от 1,069 миллиона рублей.

Renault уже почти исчерпала стоки наиболее доступных моделей, например у дилеров остались считаные Renault Sandero в комплектации Drive на механике по цене от 1,6 миллиона рублей, но это совсем простенькие версии, зачастую даже без кондиционера и магнитолы. Куда больший выбор Sandero Stepway, которые стоят порой даже меньше: можно найти версии в пределах 1,5 миллиона рублей. Еще дешевле базовые Renault Logan: некоторые дилеры анонсируют стоимость без учета скидок от 1,3 миллиона рублей за простые версии без кондиционера. Но Logan с джентльменским набором оборудования стоит уже ближе к 1,6 миллиона, а топовые версии в исполнении Stepway — более 1,8 миллиона рублей.

Lada XRAY (по сути, автовазовская версия Renault Sandero) можно найти дешевле 1,5 миллиона рублей, но машин остались единицы

Lada XRAY (по сути, автовазовская версия Renault Sandero) можно найти дешевле 1,5 миллиона рублей, но машин остались единицы

Поделиться

Близкая к семейству «Логана» Lada XRAY осталась в следовых количествах, поэтому судить об адекватности заявленной дилерами стоимости сложно — она декларируется на уровне от 1,3 миллиона рублей. Покупая XRAY, нужно иметь в виду уникальность модели: ее выпускали только в России и в сравнительно небольших объемах, поэтому со временем могут возникнуть проблемы с поиском кузовных деталей.

От 2 до 3 млн рублей

За эти деньги можно повыбирать из кроссоверов, и один из самых доступных вариантов — Renault Duster, стоимость которого в переднеприводном исполнении и незатейливых версиях стартует от 2 миллионов рублей. Выбор небольшой: у дилеров осталось несколько десятков машин. Но в любом случае еще остались «Дастеры» с дизелем и 150-сильным бензиновым турбомотором, а наиболее оснащенные версии Duster стоят в районе 2,5 миллиона рублей. До начала СВО цена Renault Duster составляла 1,147–1,597 миллиона рублей.

Renault Duster был очень востребован, поэтому запасы невелики. Цены начинаются от 2 миллионов рублей

Renault Duster был очень востребован, поэтому запасы невелики. Цены начинаются от 2 миллионов рублей

Поделиться

От 2,5 миллиона рублей стартуют цены на оставшиеся в наличии Nissan Qashqai петербургской сборки с 1,2-литровым турбомотором (115 л. с.), механикой и передним приводом, причем выбор весьма неплох, правда, встречаются даже версии 2021 года выпуска. Версии с вариатором стоят порядка 2,6 миллиона рублей, а полноприводные двухлитровые «Кашкаи» (144 л. с.) обойдутся уже в 3 миллиона. До начала спецоперации базовые Qashqai стоили от 1,635 миллиона рублей.

Также от 2,5 миллиона стоит KIA Sportage предыдущего поколения, причем в основном дилеры распродают автомобили с 2-литровым мотором (150 л. с.) и «автоматом». Но большая часть «Спортажей» оценивается в 3 миллиона рублей и выше, а некоторые дилеры накручивают цену на последние кроссоверы до 4 миллионов.

Последние калужские Citroen C4 — одни из самых доступных седанов класса С+. Но даже они стоят около 2 миллионов рублей

Последние калужские Citroen C4 — одни из самых доступных седанов класса С+. Но даже они стоят около 2 миллионов рублей

Поделиться

Если не фокусироваться на кроссоверах, то от 2 миллионов рублей предлагают оставшиеся Citroen C4 с шестиступенчатыми «автоматами» и 115-сильными моторами. От 2,2–2,3 миллиона есть небольшой выбор KIA Ceed с «автоматом». А за сумму ближе к 3 миллионам можно поискать Skoda Octavia в относительно простой комплектации с мотором 1,6 MPI (110 л. с.), но машин очень мало: Octavia нового поколения попала в разряд дефицита задолго до начала СВО из-за микропроцессорного кризиса пандемийных времен.

От 3 млн рублей и выше

Впрочем, любителям шкодовской практичности стоит посмотреть на Karoq, цены на который в основном также стартуют от 3 миллионов рублей за кроссовер с 1,6-литровым атмосферником. Немногим дороже — полноприводные версии с мотором 1,4 TSI (150 л. с.), при этом стоимость хорошо оснащенных версий ближе уже к 3,5 миллиона рублей. В момент дебюта, три года назад, Skoda Karoq с турбомотором стоил от 1,5 миллиона: столько сегодня просят за пустой и гулкий Renault Sandero.

Skoda Karoq выпускали в Нижнем Новгороде: оставшиеся машины стоят от 3 миллионов рублей

Skoda Karoq выпускали в Нижнем Новгороде: оставшиеся машины стоят от 3 миллионов рублей

Поделиться

За 3 миллиона можно повыбирать из оставшихся VW Tiguan со 125-сильным турбодвигателем, но машин уже мало — 150 на всю Россию. Полноприводные «Тигуаны» стоят минимум 3,6 миллиона рублей, а цена топовых версий со 180-сильным турбомотором доходит до невероятных 6 миллионов. Впрочем, Tiguan калужской сборки еще год назад попал в разряд рекордсменов: некоторые дилеры просили за них более 8 миллионов (судя по всему, безуспешно).

Чуть больше осталось Mazda CX-5 — примерно 300. Цены в основном стартуют от 3 миллионов (хотя часть дилеров предлагает базовые версии за 2,67 миллиона), а полноприводные кроссоверы стоят уже ближе к 4 миллионам рублей.

Довольно обширен выбор KIA Sportage нового поколения, которые начали выпускать в Калининграде незадолго до начала СВО, затем прекратили, а потом дособрали последнюю партию машин из компонентов, ввезенных уже в разгар санкционной лихорадки. Дилеры распродают автомобили в основном из этой партии. Цена кроссоверов с 2-литровым 150-сильным мотором и передним приводом начинается от 3,2–3,3 миллиона, полноприводные стоят ближе к 3,5 миллиона, еще чуть дороже версии с 2,5-литровым 190-сильным двигателем. Цены разнятся от дилера к дилеру, поэтому при выборе тщательно сравнивайте предложения. Наиболее оснащенные версии стоят в диапазоне 4–5 миллионов рублей.

KIA Sportage нового поколения выпускали в Калининграде в течение 2022 года из партии компонентов, ввезенных уже после февральской приостановки производства. Автомобиль крупнее предшественника: при длине 4,66 м он конкурирует с Nissan X-Trail

KIA Sportage нового поколения выпускали в Калининграде в течение 2022 года из партии компонентов, ввезенных уже после февральской приостановки производства. Автомобиль крупнее предшественника: при длине 4,66 м он конкурирует с Nissan X-Trail

Поделиться

От 3,5 миллиона рублей стоят внедорожники Mitsubishi Pajero Sport, но хорошо оснащенные версии дороже: в районе 5–6 миллионов. Выбор автомобилей еще есть, и на всю Россию осталось около 400. При этом Pajero Sport возят параллельным импортом, например, из ОАЭ: вот детальный расчет цены.

Toyota, видимо, уже не вернется на петербургский завод, где собирали Camry и RAV4, и сейчас дилеры работают на остатках. Camry c 2-литровым мотором стоят от 3,3 миллиона (хотя не исключено, это маркетинговая цена), с более популярным 2,5-литровым — в районе 4 миллионов. Топовые версии с 3,5-литровым двигателем переваливают за 5 миллионов рублей. Кстати, выбор машин пока неплох: около 500. Примерно столько же осталось RAV4, стоимость которых стартует от 3,5 миллиона, но в основном концентрируется в диапазоне 4–5 миллионов рублей.

Toyota Camry петербургской сборки в востребованных версиях стоит в среднем 4–5 миллионов рублей

Toyota Camry петербургской сборки в востребованных версиях стоит в среднем 4–5 миллионов рублей

Поделиться

Что еще посмотреть

Из новых автомобилей, которые ввозят в Россию официально, остались только китайские марки: вот их перечень. В сегменте среднеразмерных кроссоверов можно посмотреть Omoda C5 или Haval Dargo.

Автомобиль, который пришел на смену Skoda Octavia, — это Changan Uni-V. Он предлагается пока в единственной комплектации за 2,63 миллиона рублей.

В сегменте относительно недорогих машин появился седан калининградской сборки Kaiyi E5 и переднеприводные кроссоверы «Москвич». За покупателя внедорожников поборется новая марка Tank: продажи стартовали.

Mitsubishi Pajero Sport можно купить из остатков, а можно заказать по схеме параллельного импорта. В последнем случае цена при прочих равных будет примерно на 1–1,5 миллиона ниже, но важно тщательно проверять юридическую чистоту сделки

Mitsubishi Pajero Sport можно купить из остатков, а можно заказать по схеме параллельного импорта. В последнем случае цена при прочих равных будет примерно на 1–1,5 миллиона ниже, но важно тщательно проверять юридическую чистоту сделки

Поделиться

Всё больше автомобилей ввозят по схеме параллельного импорта, причем занимаются этим не только частники, но и крупные автохолдинги, которые предоставляют собственную гарантию на машины. Основной поток автомобилей идет из Китая, например вместо привычной нам Mazda CX-5 предлагается ее оспортивленная версия CX4, а вместо Toyota Camry — Avalon. Но при самостоятельном ввозе «параллельной» машины нужно внимательно проверять документы: надзорные органы проявляют к таким автомобилям интерес.

А главной новинкой АВТОВАЗа этой весны станет старая добрая Vesta, хотя и в рестайлинговом исполнении NG.

Покупая новый автомобиль, с большим подозрением отнеситесь к рекламе, сулящей аномально низкие цены: ею часто пользуются «серые дилеры».

По теме

АвторынокЦены на авто
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter