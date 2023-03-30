Последние из настоящих: изучаем цены на докризисные иномарки, которые распродают автодилеры

Большинство популярных моделей осталось в количестве 200–500 единиц на всю Россию. Много это или мало? Например, в последнем докризисном для авторынка году бестселлер KIA Rio продавался в количестве более 200 автомобилей в день, а Volkswagen Polo — порядка 130 в сутки. То есть по старым меркам таких запасов хватило бы на два-три дня работы, по менее популярным моделям — на неделю-другую.

До 2 млн рублей

Звучит вызывающе, но автомобили ценой до 2 миллионов рублей сегодня впору отнести к бюджетным, потому что их выбор ограничен моделями, которые раньше мы относили к лоукост-сегменту. Так, на складах российских дилеров осталось еще несколько сотен Hyundai Solaris, но их стоимость в одной из начальных комплектаций Active Plus с 1,6-литровым мотором стартует из района 1,8–1,9 миллиона рублей. Многие дилеры декларируют дисконт до полумиллиона рублей при покупке в трейд-ин и кредит. Среди остатков много автомобилей с «автоматами», а топовые версии «Соляриса» предлагаются по цене до 2,5 миллиона рублей. Кстати, в начале февраля 2022 года Hyundai Solaris стоил менее миллиона рублей.