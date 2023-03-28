Поливаем «Москвич» грязью. На раскисших грунтовках выясним, удалось ли возродить народную марку

Разгон не взрывной, но и не кислый: для практических целей, когда нужно перелистнуть на трассе пару грузовиков, его достаточно. Интересно, что в технических характеристиках «Москвич» не указывает динамику разгона, но первые владельца по данным с диагностического разъема намерили 10,2 секунды до 100 км/час , что похоже на правду. После обкатки и на хорошем покрытии, вероятно, получится менее 10 секунд.

Инструкция утверждает, что вариатор имитирует работу шестиступенчатого «автомата». С имитацией у него, как у некоторых женщин, не очень, и в нашем случае при интенсивных разгонах коробка загоняла стрелку тахометра на 5000 об/мин и держала там до окончания атаки. Поэтому и главным возмутителем акустического спокойствия у «Москвича» является двигатель в режиме максимального ускорения. Нечто подобное встречалось и на других машинах, скажем, Toyota Corolla (но там двигатель зависал на 6000 об/мин ). Зато у «Москвича» удобно включать режим S: качнул рычаг вправо, обороты подскочили, реакции на газ обострились. При этом алгоритм разгона остается единым, просто в режиме D марш-бросок к 5000 об/мин будет более плавным.