Едем дальше: МВД разрешило не менять старые водительские права

Истекающие сроки водительских прав продлили на три года. Об этом на расширенной коллегии сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, делается это для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.
— Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года, — сказал министр.
Впервые о подобной инициативе начали говорить еще в апреле 2022 года. Тогда премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране на три года продлили водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
— Постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, — комментировал тогда глава правительства на совещании с кабмином.
Тогда же на год автоматически продлевали срок действия диагностических карт для транспортных средств, которые зарегистрированы в районах Крайнего Севера и перевозят опасные грузы, а также свидетельства о госрегистрации племенных стад.