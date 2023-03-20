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Едем дальше: МВД разрешило не менять старые водительские права

Речь идет об удостоверениях, срок действия которых истекает в этом году

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Срок действия таких прав продлевается на три года

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Истекающие сроки водительских прав продлили на три года. Об этом на расширенной коллегии сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, делается это для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.

— Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года, — сказал министр.

Впервые о подобной инициативе начали говорить еще в апреле 2022 года. Тогда премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране на три года продлили водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

— Постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, — комментировал тогда глава правительства на совещании с кабмином.

Тогда же на год автоматически продлевали срок действия диагностических карт для транспортных средств, которые зарегистрированы в районах Крайнего Севера и перевозят опасные грузы, а также свидетельства о госрегистрации племенных стад.

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