Uni-V называют заменой Skoda Octavia. Но мы выяснили, что амбиции этого лифтбэка даже выше

Ассоциации со Skoda Octavia вполне закономерны: два лифтбэка имеют почти одинаковые размеры, оснащаются турбомоторами, преселективными «роботами» и на бумаге очень близки. Я и планировал построить этот текст как заочное сравнение двух моделей, одна из которых безвременно покинула рынок, другая — только что пришла. Однако через час-другой поездки у меня стали закрадываться сомнения, потому что Changan Uni-V метит не только в сегмент практичных машин вроде «Октавии», но и, например, в ту экзотическую нишу, где когда-то разминал мускулы KIA Stinger — более крупный спортивный лифтбэк.
Откровения «Чангана» начинаются с интерьера, в котором чувствуешь себя Люком Скайуокером за штурвалом истребителя, потому что вместо руля тут нечто овальное.
Чтобы вы понимали степень некруглости руля, когда берешь его за верхнюю, плоскую часть, он кажется тяжелым (рычаг силы-то меньше). При этом баранка делает лишь 2,5 оборота от упора до упора, и я вспоминаю Peugeot 3008, который тоже имел руль необычной формы, но не настолько: в этом Uni-V переплюнул даже французов. Другой вопрос, не ушел ли весь талант «Чангана» в эти борзые дизайнерские заявки? Ведь у большинства машин рули круглые не потому, что их дизайнерам не хватает фантазии. Просто круглый руль — это удобно.
Материалы слегка отстают от дизайнерского замысла. Нет, они неплохие: салон отделан приличным кожзамом, пластик везде рифленый, просто при такой визуальной заявке ожидаешь чего-то премиального, а материалы обычные, суховатые: уровень «Ниссана», но не «Инфинити». Из других придирок: при включении фар цифровая панель бледнеет, так что в солнечный день кажется матовой. А сенсорный экран на центральной панели не отличается чувствительностью.
В безусловные плюсы Uni-V запишу наличие физических кнопок управления климатом, рециркуляцией и прочими часто используемыми функциями. Вообще «Чанган» не достает чрезмерной кибернетикой, например, электронные помощники водителю не лезут под руку, как в топовых версиях Omoda C5.
Посадка в Uni-V достаточно низкая, но я бы опустился еще, чтобы козырек крыши не нависал над головой. В каждой детали он стремится показать свою спортивную сущность, напоминая, скорее, купе, чем семейный лифтбэк. Широкие пологие стойки перекрывают часть обзора, что часто случается у машин с претензией на спортивность, но в данном случае вопрос в том, оправдана ли эта претензия?
В первую очередь я хотел разобраться с ощущением руля, ведь он такой странный и, на первый взгляд, неудобный. Однако с первых же метров меня отвлекла динамика разгона, потому что Uni-V стал показывать норов своего
Для полного счастья, пожалуй, не хватает большей расторопности «робота». Коробка с двумя сцеплениями гладко переключается при постоянном разгоне, но в переменных режимах, когда часто тормозишь и разгоняешься, допускает паузы, за которыми следуют приливы мощности, и это не позволяет довериться машине полностью. Может быть, со временем Changan улучшит этот аспект за счет тонкой настройки коробки. В любом случае в нем чувствуется потенциал, и это самое важное: нюансы можно и поднастроить при очередном рестайлинге. Если включить режим Sport (шкалы приборов при этом наливаются оранжевой яростью) и как следует похлестать его педалью газа, он начнет переключать даже жестковато, как спортивный автомобиль, что довольно весело и вызывает вопросы к долговечности трансмиссии. Но главное, что при рутинной езде возможностей двигателя и коробки хватит, чтобы получать удовольствие от долгих вояжей по трассе, пролистывая фуры на скроллинге.
И давайте начистоту: уровень технологий «Чангана» кажется тревожным даже по меркам европейского автопрома. Я имею в виду, что форсировка его мотора составляет 120 л. с. с литра, и, для сравнения, у мощных «Октавий» этот показатель был 95 л. с. с литра, у мотора 1.4 TSI — 107 л. с. с литра. При этом Changan Uni-V допускает использование бензина
Разбираясь с динамикой, я как-то забыл про его острый штурвал, и это тоже показательно. Несмотря на всю экзотичность, руль ощущается достаточно естественным, чтобы не зацикливаться на нем. Мне не понадобилось калибровать рефлексы, и очень быстро повадки «Чангана» ощущались прозрачными, как декларация доходов чиновника. Руль у него действительно настолько острый, что большую часть времени даже не вращаешь его, а лишь слегка прижимаешь. В районе нулевой точки он кажется излишне легким, но имеет пиксельную чувствительность и пропорциональные реакции, так что ты понимаешь логику его работы. Я допускаю, что кому-то такие настройки не понравятся, потому что, если чихнуть за рулем, Uni-V выполнит лосиную переставку, и вальяжные водители не оценят его холеричности. Но лично меня поразило, что «чангановцы», выбрав экзотическую концепцию, сумели довести ее до уровня, когда она не портит машину, а поддерживает его имидж.
Не скажу, что управляемость совсем безупречна. Во-первых, за счет широких шин (колеса 235/45 R18) Changan весьма чувствителен к колеям, во-вторых, при резких ускорениях чувствуются паразитные моменты, которые слегка дестабилизируют машину и вынуждают подруливать — следствие мощного мотора вкупе с передним приводом. И в-третьих, в поворотах его руль периодически разгружается и появляется меловое ощущение, словно машина попадает на скользкий участок или будто бы руль слегка закусывает. С другой стороны, он не подкидывает сюрпризов: например, при слишком агрессивном входе в поворот Uni-V проявляет упорство и не скользит безвольно передними колесами. Возможно, система стабилизации в этот момент притормаживает внутренние колеса, потому что иногда машину затягивает в поворот как-то уж чересчур явно. В общем, его шасси явно имеет хороший потенциал, и относительно той же Skoda Octavia не хватает, может быть, чуть-чуть тонкой шлифовки. Вообще это первый китайский автомобиль, на котором хотелось не просто перемещаться из точки А обратно в дилерский центр, но делать это смачно, с оранжевым огоньком на панели приборов.
При столь многообещающих повадках у него вполне здравая жесткость подвески, которая не изолирует от дороги полностью, но равнодушна к рельсам, стыкам, весенним ямам и прочим факторам, которые обычно раскачивают лодку. Чем-то она напомнила настройку тех же Volkswagen и Skoda, которые тоже не страдали излишней мягкостью, но казались вполне комфортными. А вот шумоизоляция колесных арок явно не конек Uni-V, даже если сделать скидку на шипованную резину Continental: из всех шумов в салоне доминирует именно гул качения колес. Вообще это машина не для меломанов: качество звука магнитолы также не поразило воображения, а радио и вовсе еле-еле нащупывало волну и работало с потрескиваниями. Навигация не работала вообще: видимо, нуждалась в прошивке.
А что с практичностью? Это парадоксально, но Changan не указывает паспортных значений объема багажника, хотя для лифтбэков это не последний параметр: их и берут ради удобства погрузки всякой угловатой всячины. На вид багажник меньше, чем у «Октавии», что простительно, ведь чешская модель была рекордсменом класса. В случае с «Чанганом» погрузку крупных предметов осложнит форма, потому что отсек глубокий, а проём не слишком широк. Под полом есть колесо-докатка.
Вместительность второго ряда у Changan неплохая, и сам за собой я сажусь с запасом перед коленями, но нужно иметь в виду низкие подушки сиденья. Пожилые родственники наверняка будут жаловаться, что из машины трудно выбираться, и в этом случае лучше рассмотреть соплатформенный кроссовер Uni-K. А для высоких людей ограничением станет потолок с панорамной крышей. Но в любом случае это полноценно пятиместная машина, а не спортивное купе.
И еще один маленький нюанс: у Changan выдвижные ручки всех дверей, что классно смотрится, но вызывает вопросы, не вмерзнут ли они намертво после оттепели или неаккуратной зимней мойки?
С ценами всё просто: Changan Uni-V поставляется в единственной комплектации, которая стоит 2,63 млн рублей. Силовой агрегат безальтернативный:
В остальном комплектация богата:
Особенных конкурентов у Changan Uni-V сегодня нет, потому что оставшиеся Skoda Octavia распродаются дороже 3 млн рублей, а если брать в сравнимой с Uni-V комплектации — дороже 4 млн. Столько же стоит мощная купеобразная Geely Tugella, которую можно считать конкурентом Uni-V с точки зрения типа кузова и драйверских акцентов. Среди китайских моделей ценой порядка 2,6 млн рублей доминируют семейные кроссоверы: можно посмотреть полноприводный двухлитровый Haval F7, топовые комплектации Geely Atlas Pro или Chery Tiggo 7 Pro.
Но кроссоверы адресованы совсем другой аудитории, более возрастной. Что же касается Uni-V, его хулиганский настрой придется по вкусу людям помоложе, кто еще не утратили страсти к самовыражению за рулем и прочим излишествам. В чем ему не откажешь: это в умении разбудить твоих водительских демонов. Это первый на моей памяти китайский автомобиль, который говорит не столько с левой, рациональной частью мозга, сколько апеллирует к чистым эмоциям. Этим он как раз и напоминает KIA Stinger, который при неплохой практичности выглядел как спорткар, ехал чуть хуже спорткара, но в любом случае запоминался.
Я даже поймал себя на мысли, что Changan стоило бы привезти в Россию упрощенные версии Uni-V, например, с менее мощным атмосферным мотором, классическим автоматом и не такой жирной комплектации, скинув с цены (давайте помечтаем) тысяч этак 800. За стоимость топовой Lada Vesta NG мы бы получили более крупный, практичный, классно ездящий автомобиль, но... Но таких «юни-ви» нет даже в Китае, потому что он сразу метил в более высокий сегмент. Да и конкурировать с «Ладами» в России стало делом богопротивным, так что даже китайцы пока боятся.
Марка Changan еще непривычна в России, хотя ее машины представлены здесь уже лет десять. Во время тест-драйвов «Чанганы» всегда оставляли неплохое впечатление: сначала это были простенькие седаны Eado и кроссоверы CS35, потом вышли более крупные CS55 и CS75. И хотя бренд Changan создает сильные азиатские коннотации, уже тогда его модели были лишены многих характерных для китайцев недостатков: банально, их салоны не так сильно пахли клеем. Может быть, для России стоило бы использовать другое имя или вложиться в маркетинговые кампании, потому что слишком уж специфическое название создает предубежденность. А «Чанганы» между тем больше похожи на корейские машины, чем на продукцию острова Чунга-Чанга.
В сухом остатке получаем автомобиль не столь рафинированный, как Octavia, но очень не заурядный. Uni-V — это демонстрация возможностей китайцев и заявка, что они готовы выполнять не только обязательную программу-минимум, но и выходить на передний край. У Uni-V есть характер, есть стиль и есть техническая возможность соответствовать ожиданиям, которые задает его броский дизайн. Если так пойдет, скоро мы увидим первый китайский суперкар.
В последние месяцы мы тестируем только китайские машины: остальные иномарки из России ушли (или стоят на паузе), а АВТОВАЗ не спешит давать журналистам упрощенный Lada Granta. Вот обзоры сравнительно доступного Chery Tiggo 4 Pro, броской Omoda C5 и маскулинного Haval Dargo.