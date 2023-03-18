Uni-V называют заменой Skoda Octavia. Но мы выяснили, что амбиции этого лифтбэка даже выше

Разбираясь с динамикой, я как-то забыл про его острый штурвал, и это тоже показательно. Несмотря на всю экзотичность, руль ощущается достаточно естественным, чтобы не зацикливаться на нем. Мне не понадобилось калибровать рефлексы, и очень быстро повадки «Чангана» ощущались прозрачными, как декларация доходов чиновника. Руль у него действительно настолько острый, что большую часть времени даже не вращаешь его, а лишь слегка прижимаешь. В районе нулевой точки он кажется излишне легким, но имеет пиксельную чувствительность и пропорциональные реакции, так что ты понимаешь логику его работы. Я допускаю, что кому-то такие настройки не понравятся, потому что, если чихнуть за рулем, Uni-V выполнит лосиную переставку, и вальяжные водители не оценят его холеричности. Но лично меня поразило, что «чангановцы», выбрав экзотическую концепцию, сумели довести ее до уровня, когда она не портит машину, а поддерживает его имидж.