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Тема дняГлыба льда упала с крыши и разбила машину
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Тест-драйв

Uni-V называют заменой Skoda Octavia. Но мы выяснили, что амбиции этого лифтбэка даже выше

Changan Uni-V имеет силуэт купе и мощный (даже слишком) турбомотор

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Changan Uni-V — лифтбэк с эффектным дизайном и весьма ураганной динамикой

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Ассоциации со Skoda Octavia вполне закономерны: два лифтбэка имеют почти одинаковые размеры, оснащаются турбомоторами, преселективными «роботами» и на бумаге очень близки. Я и планировал построить этот текст как заочное сравнение двух моделей, одна из которых безвременно покинула рынок, другая — только что пришла. Однако через час-другой поездки у меня стали закрадываться сомнения, потому что Changan Uni-V метит не только в сегмент практичных машин вроде «Октавии», но и, например, в ту экзотическую нишу, где когда-то разминал мускулы KIA Stinger — более крупный спортивный лифтбэк.

Как и «Стингер» Uni-V является лифтбэком с покатой линией крыши, напоминающей купе

Как и «Стингер» Uni-V является лифтбэком с покатой линией крыши, напоминающей купе

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Если Octavia в последнем поколении была уже похожа на седан, то Changan, напротив, не стесняется своей пятидверности

Если Octavia в последнем поколении была уже похожа на седан, то Changan, напротив, не стесняется своей пятидверности

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А вот автомобиль в эффектном голубом цвете

А вот автомобиль в эффектном голубом цвете

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Откровения «Чангана» начинаются с интерьера, в котором чувствуешь себя Люком Скайуокером за штурвалом истребителя, потому что вместо руля тут нечто овальное.

Ощущение кокпита стопроцентное: впереди — штурвал, вокруг — разнообразные экраны, справа — ладный селектор роботизированной трансмиссии

Ощущение кокпита стопроцентное: впереди — штурвал, вокруг — разнообразные экраны, справа — ладный селектор роботизированной трансмиссии

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Чтобы вы понимали степень некруглости руля, когда берешь его за верхнюю, плоскую часть, он кажется тяжелым (рычаг силы-то меньше). При этом баранка делает лишь 2,5 оборота от упора до упора, и я вспоминаю Peugeot 3008, который тоже имел руль необычной формы, но не настолько: в этом Uni-V переплюнул даже французов. Другой вопрос, не ушел ли весь талант «Чангана» в эти борзые дизайнерские заявки? Ведь у большинства машин рули круглые не потому, что их дизайнерам не хватает фантазии. Просто круглый руль — это удобно.

Интерьер получился довольно уютным, хотя отделочные материалы попроще, чем ожидаешь, разглядывая фотографии

Интерьер получился довольно уютным, хотя отделочные материалы попроще, чем ожидаешь, разглядывая фотографии

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На цифровую панель приборов смотришь поверх руля. При моей посадке обод перекрывал нижнюю часть экрана, но чего-то особенно важного туда не выводится

На цифровую панель приборов смотришь поверх руля. При моей посадке обод перекрывал нижнюю часть экрана, но чего-то особенно важного туда не выводится

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Селектор автомата удобен, но место рядом с ним занимает не самый нужный кругляш, которым выбирают режимы езды. Рядом с ним — рычажок электрического ручника

Селектор автомата удобен, но место рядом с ним занимает не самый нужный кругляш, которым выбирают режимы езды. Рядом с ним — рычажок электрического ручника

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Сиденья отделаны кожзамом, водительское имеет электрорегулировку и вентиляцию, но лишено подогрева (почему, расскажу ниже)

Сиденья отделаны кожзамом, водительское имеет электрорегулировку и вентиляцию, но лишено подогрева (почему, расскажу ниже)

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Материалы слегка отстают от дизайнерского замысла. Нет, они неплохие: салон отделан приличным кожзамом, пластик везде рифленый, просто при такой визуальной заявке ожидаешь чего-то премиального, а материалы обычные, суховатые: уровень «Ниссана», но не «Инфинити». Из других придирок: при включении фар цифровая панель бледнеет, так что в солнечный день кажется матовой. А сенсорный экран на центральной панели не отличается чувствительностью.

Панель приборов в виде длинного экрана не перегружена информацией. Но спидометр я бы сделал покрупнее

Панель приборов в виде длинного экрана не перегружена информацией. Но спидометр я бы сделал покрупнее

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В безусловные плюсы Uni-V запишу наличие физических кнопок управления климатом, рециркуляцией и прочими часто используемыми функциями. Вообще «Чанган» не достает чрезмерной кибернетикой, например, электронные помощники водителю не лезут под руку, как в топовых версиях Omoda C5.

В Uni-V есть здоровый консерватизм: его меню достаточно простое и не требует многочасовых копаний, чтобы найти каждый закоулок. А важные функции продублированы кнопками

В Uni-V есть здоровый консерватизм: его меню достаточно простое и не требует многочасовых копаний, чтобы найти каждый закоулок. А важные функции продублированы кнопками

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Посадка в Uni-V достаточно низкая, но я бы опустился еще, чтобы козырек крыши не нависал над головой. В каждой детали он стремится показать свою спортивную сущность, напоминая, скорее, купе, чем семейный лифтбэк. Широкие пологие стойки перекрывают часть обзора, что часто случается у машин с претензией на спортивность, но в данном случае вопрос в том, оправдана ли эта претензия?

Силуэт автомобиля определенно удался, но сказался на практичности

Силуэт автомобиля определенно удался, но сказался на практичности

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В первую очередь я хотел разобраться с ощущением руля, ведь он такой странный и, на первый взгляд, неудобный. Однако с первых же метров меня отвлекла динамика разгона, потому что Uni-V стал показывать норов своего 1,5-литрового турбомотора невероятной мощности 181 л. с. (невероятной для такого объема). Даже в экономичном режиме отклики на газ настолько напористые, что городская теснота ощущается острее обычного, будто весь поток резко принял снотворного, а ты по ошибке бахнул кофе. Производитель заявляет 7,1 секунда в разгоне до 100 км/час, что быстрее 190-сильной Skoda Octavia 2.0 TSI, но верифицировать эти цифры я не могу: в день теста покрытие было влажное, так противобуксовочная система то и дело душила веселье. Скажу лишь, что по меркам непремиальных машин динамика кажется незаурядной, и на обгонах то и дело слушаешь упреки системы безопасности, потому что заданную на лимитаторе скорость в 120 км/час Uni-V минует играючи.

Атлетизм его внешности вполне соответствует возможностям мотора

Атлетизм его внешности вполне соответствует возможностям мотора

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Для полного счастья, пожалуй, не хватает большей расторопности «робота». Коробка с двумя сцеплениями гладко переключается при постоянном разгоне, но в переменных режимах, когда часто тормозишь и разгоняешься, допускает паузы, за которыми следуют приливы мощности, и это не позволяет довериться машине полностью. Может быть, со временем Changan улучшит этот аспект за счет тонкой настройки коробки. В любом случае в нем чувствуется потенциал, и это самое важное: нюансы можно и поднастроить при очередном рестайлинге. Если включить режим Sport (шкалы приборов при этом наливаются оранжевой яростью) и как следует похлестать его педалью газа, он начнет переключать даже жестковато, как спортивный автомобиль, что довольно весело и вызывает вопросы к долговечности трансмиссии. Но главное, что при рутинной езде возможностей двигателя и коробки хватит, чтобы получать удовольствие от долгих вояжей по трассе, пролистывая фуры на скроллинге.

Силовой агрегат безальтернативный: <nobr class="_">1,5-литровый</nobr> турбомотор (181 л. с.) и семиступенчатый робот с двойным сцеплением

Силовой агрегат безальтернативный: 1,5-литровый турбомотор (181 л. с.) и семиступенчатый робот с двойным сцеплением

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И давайте начистоту: уровень технологий «Чангана» кажется тревожным даже по меркам европейского автопрома. Я имею в виду, что форсировка его мотора составляет 120 л. с. с литра, и, для сравнения, у мощных «Октавий» этот показатель был 95 л. с. с литра, у мотора 1.4 TSI — 107 л. с. с литра. При этом Changan Uni-V допускает использование бензина АИ-92. Если изначально Uni-V был заявлен с восьмиступенчатым автоматом Aisin, как и соплатформенные ему кроссоверы Uni-K, то где-то в процессе гидромеханику заменили на семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Мы помним, сколько горя хлебнули с такой комбинацией Volkswagen и Skoda, хотя кто-то заявит, мол, китайцы уже ушли далеко вперед. Спорить не буду, но пусть докажут практикой.

Я доехал до <a href="https://74.ru/text/gorod/2020/09/11/69462691/" class="_ io-leave-page" target="_blank">города литейщиков Каслей</a>, но слякоть так завистливо оплевала кузов «Чангана», что большую часть фотографий пришлось делать в радиусе полукилометра от автомойки

Я доехал до города литейщиков Каслей, но слякоть так завистливо оплевала кузов «Чангана», что большую часть фотографий пришлось делать в радиусе полукилометра от автомойки

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Разбираясь с динамикой, я как-то забыл про его острый штурвал, и это тоже показательно. Несмотря на всю экзотичность, руль ощущается достаточно естественным, чтобы не зацикливаться на нем. Мне не понадобилось калибровать рефлексы, и очень быстро повадки «Чангана» ощущались прозрачными, как декларация доходов чиновника. Руль у него действительно настолько острый, что большую часть времени даже не вращаешь его, а лишь слегка прижимаешь. В районе нулевой точки он кажется излишне легким, но имеет пиксельную чувствительность и пропорциональные реакции, так что ты понимаешь логику его работы. Я допускаю, что кому-то такие настройки не понравятся, потому что, если чихнуть за рулем, Uni-V выполнит лосиную переставку, и вальяжные водители не оценят его холеричности. Но лично меня поразило, что «чангановцы», выбрав экзотическую концепцию, сумели довести ее до уровня, когда она не портит машину, а поддерживает его имидж.

В основе автомобиля новая модульная платформа MPA, на которой построены кроссоверы Uni-K и более компактный Uni-T (последний официально в России не продается)

В основе автомобиля новая модульная платформа MPA, на которой построены кроссоверы Uni-K и более компактный Uni-T (последний официально в России не продается)

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Не скажу, что управляемость совсем безупречна. Во-первых, за счет широких шин (колеса 235/45 R18) Changan весьма чувствителен к колеям, во-вторых, при резких ускорениях чувствуются паразитные моменты, которые слегка дестабилизируют машину и вынуждают подруливать — следствие мощного мотора вкупе с передним приводом. И в-третьих, в поворотах его руль периодически разгружается и появляется меловое ощущение, словно машина попадает на скользкий участок или будто бы руль слегка закусывает. С другой стороны, он не подкидывает сюрпризов: например, при слишком агрессивном входе в поворот Uni-V проявляет упорство и не скользит безвольно передними колесами. Возможно, система стабилизации в этот момент притормаживает внутренние колеса, потому что иногда машину затягивает в поворот как-то уж чересчур явно. В общем, его шасси явно имеет хороший потенциал, и относительно той же Skoda Octavia не хватает, может быть, чуть-чуть тонкой шлифовки. Вообще это первый китайский автомобиль, на котором хотелось не просто перемещаться из точки А обратно в дилерский центр, но делать это смачно, с оранжевым огоньком на панели приборов.

До сих пор я не воспринимал китайские машины как нечто, что может цеплять на уровне эмоций. Но Uni-V как раз такой

До сих пор я не воспринимал китайские машины как нечто, что может цеплять на уровне эмоций. Но Uni-V как раз такой

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При столь многообещающих повадках у него вполне здравая жесткость подвески, которая не изолирует от дороги полностью, но равнодушна к рельсам, стыкам, весенним ямам и прочим факторам, которые обычно раскачивают лодку. Чем-то она напомнила настройку тех же Volkswagen и Skoda, которые тоже не страдали излишней мягкостью, но казались вполне комфортными. А вот шумоизоляция колесных арок явно не конек Uni-V, даже если сделать скидку на шипованную резину Continental: из всех шумов в салоне доминирует именно гул качения колес. Вообще это машина не для меломанов: качество звука магнитолы также не поразило воображения, а радио и вовсе еле-еле нащупывало волну и работало с потрескиваниями. Навигация не работала вообще: видимо, нуждалась в прошивке.

Кузов типа лифтбэк позволяет грузить крупногабаритные вещи

Кузов типа лифтбэк позволяет грузить крупногабаритные вещи

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А что с практичностью? Это парадоксально, но Changan не указывает паспортных значений объема багажника, хотя для лифтбэков это не последний параметр: их и берут ради удобства погрузки всякой угловатой всячины. На вид багажник меньше, чем у «Октавии», что простительно, ведь чешская модель была рекордсменом класса. В случае с «Чанганом» погрузку крупных предметов осложнит форма, потому что отсек глубокий, а проём не слишком широк. Под полом есть колесо-докатка.

На вид объем багажника составляет литров 450–500

На вид объем багажника составляет литров 450–500

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Вот для сравнения багажный отсек Skoda Octavia. Вангую, что уместить сюда детский велик будет проще, чем в Changan

Вот для сравнения багажный отсек Skoda Octavia. Вангую, что уместить сюда детский велик будет проще, чем в Changan

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Вместительность второго ряда у Changan неплохая, и сам за собой я сажусь с запасом перед коленями, но нужно иметь в виду низкие подушки сиденья. Пожилые родственники наверняка будут жаловаться, что из машины трудно выбираться, и в этом случае лучше рассмотреть соплатформенный кроссовер Uni-K. А для высоких людей ограничением станет потолок с панорамной крышей. Но в любом случае это полноценно пятиместная машина, а не спортивное купе.

Длина колесной базы у Changan Uni-V даже больше, чем у Skoda Octavia, так что запас перед коленями есть, но вот крыша низкая, что неудивительно при таком силуэте

Длина колесной базы у Changan Uni-V даже больше, чем у Skoda Octavia, так что запас перед коленями есть, но вот крыша низкая, что неудивительно при таком силуэте

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И еще один маленький нюанс: у Changan выдвижные ручки всех дверей, что классно смотрится, но вызывает вопросы, не вмерзнут ли они намертво после оттепели или неаккуратной зимней мойки?

Дверные ручки выезжают, когда подходишь к машине, а на ходу сливаются с кузовом

Дверные ручки выезжают, когда подходишь к машине, а на ходу сливаются с кузовом

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С ценами всё просто: Changan Uni-V поставляется в единственной комплектации, которая стоит 2,63 млн рублей. Силовой агрегат безальтернативный: 1,5-литровый турбомотор (181 л. с.) и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. При этом список оснащения выглядит странным, потому что в нем есть множество почти премиальных опций и нет самых банальных, например, климат-контроль однозонный, а подогрева сидений нет вовсе (но есть вентиляция сидений). Последнее меня озадачило, но потом я увидел арабскую вязь на зеркале заднего вида и заподозрил, что Changan везет в Россию машины в исполнении для жарких стран. Впрочем, представители дилера пояснили, что это лишь машина из первой партии, и скоро на российский рынок пойдут автомобили с привычным нам набором опций.

Камера кругового обзора позволяет увидеть машину как бы со стороны. Для китайских машин это практически уже норма: весьма удобная штука

Камера кругового обзора позволяет увидеть машину как бы со стороны. Для китайских машин это практически уже норма: весьма удобная штука

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В остальном комплектация богата: 18-дюймовые колеса, система стабилизации и АБС, шесть подушек безопасности, мультимедийная система, камера кругового обзора, панорамная крыша, цифровая панель приборов, система предотвращения столкновений, электрорегулировка сиденья водителя и электрический привод багажника, бесключевой доступ, автоматический ручник и так далее.

Особенных конкурентов у Changan Uni-V сегодня нет, потому что оставшиеся Skoda Octavia распродаются дороже 3 млн рублей, а если брать в сравнимой с Uni-V комплектации — дороже 4 млн. Столько же стоит мощная купеобразная Geely Tugella, которую можно считать конкурентом Uni-V с точки зрения типа кузова и драйверских акцентов. Среди китайских моделей ценой порядка 2,6 млн рублей доминируют семейные кроссоверы: можно посмотреть полноприводный двухлитровый Haval F7, топовые комплектации Geely Atlas Pro или Chery Tiggo 7 Pro.

Россияне в последнее время полюбили кузов литфбэк: с ним выпускается и Lada Granta, и Volkswagen Polo (до его ухода из России)

Россияне в последнее время полюбили кузов литфбэк: с ним выпускается и Lada Granta, и Volkswagen Polo (до его ухода из России)

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Но кроссоверы адресованы совсем другой аудитории, более возрастной. Что же касается Uni-V, его хулиганский настрой придется по вкусу людям помоложе, кто еще не утратили страсти к самовыражению за рулем и прочим излишествам. В чем ему не откажешь: это в умении разбудить твоих водительских демонов. Это первый на моей памяти китайский автомобиль, который говорит не столько с левой, рациональной частью мозга, сколько апеллирует к чистым эмоциям. Этим он как раз и напоминает KIA Stinger, который при неплохой практичности выглядел как спорткар, ехал чуть хуже спорткара, но в любом случае запоминался.

KIA Stinger был крупнее, но идеологически близок к Changan Uni-V. Правда, он был заднеприводным

KIA Stinger был крупнее, но идеологически близок к Changan Uni-V. Правда, он был заднеприводным

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Я даже поймал себя на мысли, что Changan стоило бы привезти в Россию упрощенные версии Uni-V, например, с менее мощным атмосферным мотором, классическим автоматом и не такой жирной комплектации, скинув с цены (давайте помечтаем) тысяч этак 800. За стоимость топовой Lada Vesta NG мы бы получили более крупный, практичный, классно ездящий автомобиль, но... Но таких «юни-ви» нет даже в Китае, потому что он сразу метил в более высокий сегмент. Да и конкурировать с «Ладами» в России стало делом богопротивным, так что даже китайцы пока боятся.

Changan не очень известен в России: в прошлом, триумфальном для китайцев году, он занял лишь <nobr class="_">20-е</nobr> место в рейтинге продаж, которые были в семь раз ниже, чем, например, у Chery

Changan не очень известен в России: в прошлом, триумфальном для китайцев году, он занял лишь 20-е место в рейтинге продаж, которые были в семь раз ниже, чем, например, у Chery

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Марка Changan еще непривычна в России, хотя ее машины представлены здесь уже лет десять. Во время тест-драйвов «Чанганы» всегда оставляли неплохое впечатление: сначала это были простенькие седаны Eado и кроссоверы CS35, потом вышли более крупные CS55 и CS75. И хотя бренд Changan создает сильные азиатские коннотации, уже тогда его модели были лишены многих характерных для китайцев недостатков: банально, их салоны не так сильно пахли клеем. Может быть, для России стоило бы использовать другое имя или вложиться в маркетинговые кампании, потому что слишком уж специфическое название создает предубежденность. А «Чанганы» между тем больше похожи на корейские машины, чем на продукцию острова Чунга-Чанга.

В сухом остатке получаем автомобиль не столь рафинированный, как Octavia, но очень не заурядный. Uni-V — это демонстрация возможностей китайцев и заявка, что они готовы выполнять не только обязательную программу-минимум, но и выходить на передний край. У Uni-V есть характер, есть стиль и есть техническая возможность соответствовать ожиданиям, которые задает его броский дизайн. Если так пойдет, скоро мы увидим первый китайский суперкар.

Одна из сфер применения оспортивленных лифтбэков: когда папа хочет купе, а мама — погрузить коляску

Одна из сфер применения оспортивленных лифтбэков: когда папа хочет купе, а мама — погрузить коляску

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В последние месяцы мы тестируем только китайские машины: остальные иномарки из России ушли (или стоят на паузе), а АВТОВАЗ не спешит давать журналистам упрощенный Lada Granta. Вот обзоры сравнительно доступного Chery Tiggo 4 Pro, броской Omoda C5 и маскулинного Haval Dargo.

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