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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Оттуда не забирает эвакуатор». Как автохамы придумали ставить машины на Красном проспекте, чтобы не увезли

Новая подборка фактов нарушения правил на улицах города

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Стоит посреди проспекта

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Представляем новый, 320-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Красный проспект, парковка напротив здания «Запсибзолота», постоянно одно и то же, умники ставят тачки прямо посреди проезжей части, внаглую. Причина понятна, оттуда не забирает эвакуатор, — рассказывает читатель Максим (фото выше).

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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— На Кавалерийской. На замечание хамил и сказал обходить по дороге, — пишет читательница Маргарита.

Стоянка в зоне павильона

Стоянка в зоне павильона

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— Остановка общественного транспорта «Амбулаторная». Имеется новая остановка, но вы не сможете ею воспользоваться для ожидания общественного транспорта, так как она предназначена для стоянки маршрутных такси № 42, — сообщает Ольга.

Мешает пройти жильцам

Мешает пройти жильцам

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Поставил машину вплотную к подъезду.

Это прицеп, а не машина

Это прицеп, а не машина

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— Очередная повозка, забытая чудаками, мешает жильцам, — информирует Евгений.

Стоянка близко к дому

Стоянка близко к дому

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Авто стоит там, где ходят люди, да еще и вплотную к окнам квартир.

Заехал на тротуар у метро

Заехал на тротуар у метро

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— Припарковался прямо на тротуаре возле станции метро «Покрышкина», — недоволен Вадим.

Всё заставлено машинами

Всё заставлено машинами

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Где же тут пройти пешеходам?

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— На улице Достоевского, 7, заехав на пешеходную зону и перегородив добрую половину тротуара, роскошно встал на весь день такой хамоватый чудак, — сообщают читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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