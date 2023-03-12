«Оттуда не забирает эвакуатор». Как автохамы придумали ставить машины на Красном проспекте, чтобы не увезли

Представляем новый, 320-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Красный проспект, парковка напротив здания «Запсибзолота», постоянно одно и то же, умники ставят тачки прямо посреди проезжей части, внаглую. Причина понятна, оттуда не забирает эвакуатор, — рассказывает читатель Максим (фото выше).
— На Кавалерийской. На замечание хамил и сказал обходить по дороге, — пишет читательница Маргарита.
— Остановка общественного транспорта «Амбулаторная». Имеется новая остановка, но вы не сможете ею воспользоваться для ожидания общественного транспорта, так как она предназначена для стоянки маршрутных такси
Поставил машину вплотную к подъезду.
— Очередная повозка, забытая чудаками, мешает жильцам, — информирует Евгений.
Авто стоит там, где ходят люди, да еще и вплотную к окнам квартир.
— Припарковался прямо на тротуаре возле станции метро «Покрышкина», — недоволен Вадим.
Где же тут пройти пешеходам?
— На улице Достоевского, 7, заехав на пешеходную зону и перегородив добрую половину тротуара, роскошно встал на весь день такой хамоватый чудак, — сообщают читатели.