Начались официальные продажи «Москвича»: рассказываем про цены, комплектации и планы

«Москвич 3» чуть крупнее Renault Duster, которого он сменил под крышей московского завода: длина кузова составляет 4,41 метра. В России его пока предлагают с турбомотором объемом 1,5 литра (150 л. с.) в паре с механической коробкой передач или вариатором. Также стартовало производство электрической версии «Москвич 3е», которая оказалась значительно мощнее китайской (193 л. с.).