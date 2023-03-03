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Начались официальные продажи «Москвича»: рассказываем про цены, комплектации и планы

Дилеры марки появились во многих крупных городах

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Пока марка представлена единственной моделью «Москвич 3»

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Сегодня, 3 марта, стартуют официальные продажи автомобилей «Москвич»: марка представлена сразу в 23 городах России, включая Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Уфу, Челябинск, Тюмень, Самару, Пермь, Красноярск. Все дилеры сразу предлагают полный набор услуг, включая продажу автомобилей, сервисное и гарантийное обслуживание, а также все виды ремонта.

Автомобили уже везут по регионам

Автомобили уже везут по регионам

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Марку «Москвич» возродили весной прошлого года после ухода из России компании Renault. Сборочное производство разместилось на территории бывшего завода французской марки в Москве. И место, кстати, историческое, потому что ранее здесь же находился завод АЗЛК, делавший советские «Москвичи».

Пока автомобили выпускают в режиме отверточной сборки из машинокомплектов, которые поставляются из Китая. Первая модель бренда, «Москвич 3», является копией переднеприводного кроссовера JAC JS4, который собирают также в Казахстане.

Тестовые автомобили появятся в течение марта

Тестовые автомобили появятся в течение марта

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«Москвич 3» чуть крупнее Renault Duster, которого он сменил под крышей московского завода: длина кузова составляет 4,41 метра. В России его пока предлагают с турбомотором объемом 1,5 литра (150 л. с.) в паре с механической коробкой передач или вариатором. Также стартовало производство электрической версии «Москвич 3е», которая оказалась значительно мощнее китайской (193 л. с.).

У электрической версии батарея емкостью 65,5 кВт*ч обеспечивает пробег на зарядке свыше 400 км по современной методике WLTP

У электрической версии батарея емкостью 65,5 кВт*ч обеспечивает пробег на зарядке свыше 400 км по современной методике WLTP

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Стоимость автомобиля начинается от 1,97 млн рублей. В комплектации есть система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, парктроник, люк, бесключевой доступ, 17-дюймовые легкосплавные колеса. Версии с вариатором доступны по цене от 2,035 млн рублей, а стоимость электрических «Москвичей 3е» начинается от 3,5 млн рублей. В перспективе должны появиться более доступные версии кроссовера с атмосферным мотором 1,6 литра (109 л. с.) и комплектацией попроще.

Для сравнения: базовая цена Chery Tiggo 4 Pro составляет 2 млн рублей. Комплектация сравнима с москвичовской, но двигатель атмосферный 113-сильный. Турбоверсии Chery мощностью 147 л. с. стоят от 2,24 млн, коробка передач в этом случае — шестиступенчатый робот. Чуть дороже, от 2,42 млн рублей, более модные кроссоверы Omoda C5. В целом ценовая политика «Москвича» вполне укладывается в новые рыночные реалии.

Пока на московском заводе идет крупноузловая сборка, но в планах — увеличение локализации

Пока на московском заводе идет крупноузловая сборка, но в планах — увеличение локализации

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2022 год был для марки «Москвич» пристрелочным, и в общей сложности выпустили порядка 600 автомобилей, из которых треть — на электротяге. Планы на 2023 год серьезнее: 40 тысяч бензиновых машин и 10 тысяч электромобилей. А к 2025 году планируется выпускать порядка 125 тысяч «Москвичей» обоих типов. В течение ближайших лет произойдет увеличение локализации, переход к сборке в режиме полного цикла и разработка собственной платформы.

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