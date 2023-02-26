«На пинки по колесам реакции нет». Хозяин «Прадо» не дал выехать жителям многоэтажки — они опоздали на работу

Представляем новый, 318-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Улица Рельсовая, поликлиника
— Главный инвалид, — уточняет Инна.
— Авто во дворе домов Лазурная, 2 и 4 полностью перекрывает обзор на пешеходную дорожку, ведущую из школы и детского сада на остановку транспорта, — недоволен Владимир.
— Данное авто стоит уже почти неделю. Мало того что под знаком «парковка запрещена», так как это пожарный проезд, так еще и на пешеходном тротуаре, где ходят люди. Хам!!! — негодуют жители.
— Парковка на тротуаре, молодому человеку захотелось на почту на Восход, 5, — сообщает Лев.
— Улица Шевченко. Лестница ведет прямо к детскому саду. С санками объехать невозможно. Приходится обходить по проезжей части, — рассказывает Нина.
Автобус засекли во время стоянки в зоне пешеходного перехода.
Красивые номера, весеннее солнышко светит, всё хорошо.
Расположился в зоне пешеходного перехода, и ему удобно.