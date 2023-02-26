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Я паркуюсь как чудакОбзор

«На пинки по колесам реакции нет». Хозяин «Прадо» не дал выехать жителям многоэтажки — они опоздали на работу

Новые приключения на парковках городских улиц

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Жители пожаловались на джип

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Представляем новый, 318-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Улица Рельсовая, поликлиника № 27. Автовладелец пошел в поликлинику, авто свое втиснул между двумя машинами возле подъезда девятиэтажки — что ж, мастер парковки! Нам выехать от подъезда нереально, соответственно, опоздание на работу. На пинки по колесам реакции нет, — пишет читательница Марина (фото выше).

Сзади спецзнака нет

Сзади спецзнака нет

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— Главный инвалид, — уточняет Инна.

В зоне запрещающего знака

В зоне запрещающего знака

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— Авто во дворе домов Лазурная, 2 и 4 полностью перекрывает обзор на пешеходную дорожку, ведущую из школы и детского сада на остановку транспорта, — недоволен Владимир.

Стоит на тротуаре

Стоит на тротуаре

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— Данное авто стоит уже почти неделю. Мало того что под знаком «парковка запрещена», так как это пожарный проезд, так еще и на пешеходном тротуаре, где ходят люди. Хам!!! — негодуют жители.

Приехал на почту

Приехал на почту

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— Парковка на тротуаре, молодому человеку захотелось на почту на Восход, 5, — сообщает Лев.

Мешает пройти

Мешает пройти

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— Улица Шевченко. Лестница ведет прямо к детскому саду. С санками объехать невозможно. Приходится обходить по проезжей части, — рассказывает Нина.

Автобус в зоне перехода

Автобус в зоне перехода

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Автобус засекли во время стоянки в зоне пешеходного перехода.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Красивые номера, весеннее солнышко светит, всё хорошо.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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Расположился в зоне пешеходного перехода, и ему удобно.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПДДПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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