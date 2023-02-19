«Барин приехал — холопы, обходите». Как автохамы мешали спасать людей при взрыве на Линейной

— У магазина «Лента» по улице Дуси Ковальчук, 91. Припарковался гражданин в первом ряду, высадил пассажира напротив магазина, включил аварийку и стал ждать. В этот день произошел взрыв на Линейной. Пробки, машины скорой снуют туда-сюда, стоят в пробках, а ему пофиг. На замечание проезжающих и пояснения, что взрыв был, проезд нужен, в том числе для спецтранспорта, просто не реагирует. Говорит, что будет стоять — и всё тут, — рассказывает Станислав.

