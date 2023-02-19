«Барин приехал — холопы, обходите». Как автохамы мешали спасать людей при взрыве на Линейной

Представляем новый, 317-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Барин приехал — холопы, обходите. Крылова, 36, — пишет читатель Александр (фото выше).
— Однажды мы с ребенком не смогли попасть домой, потому что проход загородил этот грузовик. Он закрыл собой полностью весь тротуар и дорожку к калитке нашего дома. На мои просьбы убрать машину он гордо удалился. Обойти его невозможно: с одной стороны забор, с другой — куча снега, — жалуются жители.
— У магазина «Лента» по улице Дуси Ковальчук, 91. Припарковался гражданин в первом ряду, высадил пассажира напротив магазина, включил аварийку и стал ждать. В этот день произошел взрыв на Линейной. Пробки, машины скорой снуют туда-сюда, стоят в пробках, а ему пофиг. На замечание проезжающих и пояснения, что взрыв был, проезд нужен, в том числе для спецтранспорта, просто не реагирует. Говорит, что будет стоять — и всё тут, — рассказывает Станислав.
Массово используют тротуар у дома под стоянку.
— Очередной «патриот» вывесил флаг, а людям пройти забыл позволить. Остановка «Дом одежды», улица Трикотажная, — сообщает Евгений.
Примостился на пешеходной плитке. А что, обойти же можно.
— Улица Белинского, перепад высот пешеходной тропинки и дороги — около полуметра, обойти очень трудно, а пожилому человеку или с коляской вообще невозможно, — уточняет Татьяна.
Если включил аварийку, то можно стоять и на выделенной полосе, мешая автобусам.
Красивый цвет, не правда ли? С таким можно и на тротуар заехать.