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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Барин приехал — холопы, обходите». Как автохамы мешали спасать людей при взрыве на Линейной

Автохамы недели на улицах Новосибирска

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Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 317-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Барин приехал — холопы, обходите. Крылова, 36, — пишет читатель Александр (фото выше).

Не дает пройти жильцам

Не дает пройти жильцам

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— Однажды мы с ребенком не смогли попасть домой, потому что проход загородил этот грузовик. Он закрыл собой полностью весь тротуар и дорожку к калитке нашего дома. На мои просьбы убрать машину он гордо удалился. Обойти его невозможно: с одной стороны забор, с другой — куча снега, — жалуются жители.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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— У магазина «Лента» по улице Дуси Ковальчук, 91. Припарковался гражданин в первом ряду, высадил пассажира напротив магазина, включил аварийку и стал ждать. В этот день произошел взрыв на Линейной. Пробки, машины скорой снуют туда-сюда, стоят в пробках, а ему пофиг. На замечание проезжающих и пояснения, что взрыв был, проезд нужен, в том числе для спецтранспорта, просто не реагирует. Говорит, что будет стоять — и всё тут, — рассказывает Станислав.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Массово используют тротуар у дома под стоянку.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Очередной «патриот» вывесил флаг, а людям пройти забыл позволить. Остановка «Дом одежды», улица Трикотажная, — сообщает Евгений.

Нашел себе место

Нашел себе место

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Примостился на пешеходной плитке. А что, обойти же можно.

Обойти авто трудно

Обойти авто трудно

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— Улица Белинского, перепад высот пешеходной тропинки и дороги — около полуметра, обойти очень трудно, а пожилому человеку или с коляской вообще невозможно, — уточняет Татьяна.

Стоянка на выделенной полосе

Стоянка на выделенной полосе

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Если включил аварийку, то можно стоять и на выделенной полосе, мешая автобусам.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Красивый цвет, не правда ли? С таким можно и на тротуар заехать.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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