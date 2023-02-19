freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 74.76
eur 79.61
Тема дняГероиня «Беременна в 16» ждет второго ребенка
Все новости
Все новости
Обзор

«Танк», недорого, без пробега. Обзор главных автоновинок первой половины 2023 года

1 521

Суббренд Tank компании Great Wall сосредоточился на внедорожниках

Поделиться

Автомобильный рынок приходит в себя после шока, и на зачищенную от конкуренции поляну активно приходят новые марки. Мы собрали информацию о главных новинках ближайшего времени: здесь и новая Lada Vesta, и калининградские Kaiyi, несколько иранских машин, а еще — перспективный бренд Tank, который объявил цены на первую модель. С него и начнем.

Для тех, кто в танке

Начинаются продажи внедорожника Tank 300, который станет доступен в автосалонах уже в марте. Бренд Tank принадлежит компании Great Wall, которая известна в России уже около 20 лет, а также владеет маркой Haval. Но если Haval специализируется на кроссоверах, то Tank занимается сугубо рамными внедорожниками. В Китае «трехсотка» появилась еще в 2020 году под маркой Wey Tank 300 и сразу оказалась успешной. Для России бронетанковое название решили выделить в самостоятельный бренд — в духе времен.

Дизайн Tank 300 напоминает некоторые модели Jeep

Дизайн Tank 300 напоминает некоторые модели Jeep

Поделиться

Tank 300 — это внедорожник, который чуть компактнее Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. В его основе — рама, неразрезной задний мост и пружинные подвески по кругу. Полный привод имеет жесткое подключение передних колес, есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала, а в топовой версии — и переднего. Просвет составляет 224 мм.

Дизели для автомобиля недоступны даже в Китае, так что российским клиентам его предложат с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.

Базовая комплектация стоит 3,7 миллиона рублей и включает климат-контроль, сиденья с электроприводом, богатый набор систем безопасности, обогрев лобового стекла, камеры кругового обзора и прочее оборудование. Доплатив порядка 350 тысяч рублей, клиент получает обивку сидений натуральной кожей (в базе — искусственная), улучшенную аудиосистему, блокировку переднего дифференциала, боковые шторки безопасности. Кстати, по современным стандартам цена уже не выглядит пугающей, например, импортированный из ОАЭ Mitsubishi Pajero Sport обойдется как минимум не дешевле.

Интерьер Tank 300

Интерьер Tank 300

Поделиться

А следующей моделью Tank станет крупный внедорожник 500, который попытается сманить на сторону китайцев «тойотовскую» паству, которая до этого предпочитала Land Cruiser.

Время «каиться»

Мы только-только научились писать мудреный бренд Hongqi, а в России уже появилась новая марка Kaiyi, которую следует читать «Каи» или «Кайи». А следует ли? Да, потому что производство машин запустил калининградский «Автотор», и машина выглядит перспективной.

Первый экземпляр Kaiyi E5 был выпущен в конце января

Первый экземпляр Kaiyi E5 был выпущен в конце января

Поделиться

Отверточную сборку наладили на мощностях, где еще год назад выпускали модели KIA, Hyundai и BMW. Первая модель Kaiyi E5 — это глубоко модернизированный Chery Arrizo 2013 модельного года, который под брендом «Каи» выпускается в Китае пару лет. Это седан размером с привычные KIA Ceraro, Hyundai Elantra, Toyota Corolla. На родине он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в паре с механической коробкой передач или вариатором. В России, вероятно, мощность снизят до 149 л.с.

Kaiyi E5 неплохо выглядит

Kaiyi E5 неплохо выглядит

Поделиться

Сейчас таких машин не хватает, потому что иномарки класса С+ в России не производятся и не поставляются, из-за чего образовалась рыночная пустота в диапазоне цен 1–2 миллионов рублей. Китайская цена Kaiyi E5 в переводе с юаней на рубли составляет менее миллиона рублей, но в России за счет пошлин и логистических расходов, скорее всего, E5 будет оценен минимум в 1,5–1,7 миллиона рублей. Но и особенных альтернатив среди новых машин нет, если не считать более дорогого Changan Uni-V (о нем ниже). Чуть позже альтернативой для «Кайи» станет новая Omoda S5 на базе Chery Arrizo 5, но и она, скорее всего, будет дороже.

Производство в Калининграде стартовало в режиме отверточной сборки, которая использовалась и для ряда моделей KIA и Hyundai. Но возможности предприятия позволяют делать машины и в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов

Производство в Калининграде стартовало в режиме отверточной сборки, которая использовалась и для ряда моделей KIA и Hyundai. Но возможности предприятия позволяют делать машины и в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов

Поделиться

«Ираничный» подход

После месяцев неопределtнности иранские марки стали более конкретно обозначать интерес к российскому рынку. Посол РФ в Тегеране Алексей Дедов заявил агентству «РИА новости», что марка Iran Khodro планирует до конца марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а концерн SAIPA рассчитывает на ежегодный экспорт на уровне 20 тысяч машин. По меркам опустевшего российского рынка это неплохо, например, столько машин в прошлом году реализовала Skoda.

IKCO Tara, по нашим оценкам, может стоить порядка 1,5–1,7 миллиона рублей

IKCO Tara, по нашим оценкам, может стоить порядка 1,5–1,7 миллиона рублей

Поделиться

Наиболее вероятным кандидатом Iran Khodro с точки зрения поставок в Россию является седан Tara, построенный на базе Peugeot 301, о котором мы уже рассказывали. Сама марка известна в России еще с середины нулевых годов, однако поставки седанчиков Samand на базе устаревшего Peugeot 405 успехом не увенчались.

SAIPA Quik — хетчбэк В-класса. В России такие спросом не пользовались

SAIPA Quik — хетчбэк В-класса. В России такие спросом не пользовались

Поделиться

Марка SAIPA россиянам не известна, но уже заключила дистрибьюторский контракт с компанией «Лаки Кэренси» на импорт в Россию трех моделей: хетчбэка Quik и седанов Saina и Shahin. Перспективы первых двух машин, говоря откровенно, туманны: они маленькие, неказистые и не очень свежие, а ценник вряд ли окажется низким. В самом Иране малыш-Квик стоит от $ 10,5 тысячи, то есть более 700 тысяч рублей в самой пустой комплектации и без учета пошлин, утилизационных сборов, НДС и прочего. В России вряд ли стоит ожидать цену ниже 1,2–1,3 миллиона рублей за машину с 87-сильным мотором и длиной всего 4 метра.

SAIPA Shahin — одноклассник KIA Rio и Hyundai Solaris

SAIPA Shahin — одноклассник KIA Rio и Hyundai Solaris

Поделиться

Более-менее реалистичным выглядит седан Shahin, созданный на платформе старой Toyota со 110-сильным мотором и кузовом, по классу и дизайну напоминающим о Hyundai Solaris. Его цена в Иране немного выше — от $ 12 тысяч, — так что в России, вероятно, он может стоить в пределах 1,5 миллиона рублей. Примерно столько просили за базовые версии Hyundai Solaris, производство которого в Питере остановлено на неопределенный срок.

Новая октава «Чангана»

В феврале стартовали продажи Changan UNI-V — лифтбэка, который близок по концепции и размерам некогда популярной у нас Skoda Octavia. Ее производство в Нижнем Новгороде остановлено весной прошлого года.

Changan Uni-V имеет впечатляющий дизайн

Changan Uni-V имеет впечатляющий дизайн

Поделиться

Uni-V построен на новой модульной платформе, которую делит с кроссоверами марки (например, Uni-K) и отличается броским дизайном с заниженной линией крыши и необычными фишками, вроде овального руля. Но, похоже, погоня за стилем сказалась на практичности, например, Changan скрывает информацию об объеме багажника, который в случае с той же «Октавией» был одним из конкурентных преимуществ.

Полуторалитровый турбомотор Uni-V развивает 181 л.с., что вызывает некоторую тревогу, потому что форсировка достигает 120 л.с. с литра. Для сравнения, у Octavia был двухлитровый мотор мощностью 190 л.с., то есть форсировка составляла 95 л.с. с литра. При этом коробка передач у «Чангана» такая же, как у самых мощных «Октав» — семиступенчатый преселективный робот.

Кузов типа лифтбэк предполагает, что багажник закрывает полноценная пятая дверь, а не крышка

Кузов типа лифтбэк предполагает, что багажник закрывает полноценная пятая дверь, а не крышка

Поделиться

Комплектация пока единственная, но добротная: полный комплект средств безопасности, сиденья с электроприводом и вентиляцией, панорамная крыша, светодиодные фары, система кругового обзора, климат-контроль, бесключевой доступ, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном. Удивляет, однако, что в списке оборудования нет подогрева сидений. Стоимость также единая — 2,6 миллиона рублей. Оставшиеся в наличии Skoda Octavia дороже даже с двигателем 1,6 л (110 л.с.), а цена 190-сильных экземпляров в хорошей комплектации переваливает за 4 миллиона рублей.

Когда и «Веста» невеста

В марте возобновится производство обновленной Lada Vesta NG, и никогда мы не скучали по ней так сильно, ведь у России — острая седанная недостаточность. АВТОВАЗ пока предлагает только Granta по ценам от 700 тысяч рублей, а за «параллельные» машины В-класса вроде Nissan Sunny просят более 1,7 миллиона рублей. Между этими ценовыми планками пустота, которую способны заполнить разве что сомнительные иранские марки. Так что возрожденная Vesta очень нужна рынку.

Обновленная Lada Vesta мало отличается от привычной: внешние изменения косметические

Обновленная Lada Vesta мало отличается от привычной: внешние изменения косметические

Поделиться

Производство новой версии NG (New Generation) стартовало в феврале прошлого года в Ижевске, но после начала СВО было остановлено. В общей сложности выпустили чуть больше 1000 новых «Вест», которые без лишнего шума распродали через дилерскую сеть по ценам 2–2,5 миллиона рублей (это не опечатка). При этом официальная стоимость дореформенных Vesta не превышала 1,6 миллиона рублей.

Один из первых экземпляров тольяттинской Lada Vesta. До этого модель собирали в Ижевске

Один из первых экземпляров тольяттинской Lada Vesta. До этого модель собирали в Ижевске

Поделиться

Lada Vesta NG — это рестайлинг модели, которая выпускается с 2015 года. АВТОВАЗ заявлял о 7 миллиардах рублей инвестиций в проект и 600 новых деталей, но внешне автомобиль изменился лишь на уровне нюансов. Куда заметнее обновки в интерьере: лучше стали материалы, более современная центральная консоль, а в качестве особой фишки — огромный планшет мультимедийной системы (но от него, вероятно, отказались). Технических революций не предполагалось, но кое-что по мелочи улучшили, например, фары стали светодиодными.

Однако всё это было справедливо для Vesta NG Ижевской сборки. С тех пор производство модели переехало на тольяттинский завод, заняв линию, где раньше выпускали Renault Logan и соплатформенные ему машины. Наверняка потребовалась и основательное переосмысление комплектаций, например, вряд ли выживет блок климат-контроля, заимствованный у Renault Arkana и Duster. По опубликованной ранее информации, первой на конвейер встанет «Веста» с 90-сильным двигателем ВАЗ-11182, тогда как докризсная Vesta NG могла оснащаться 1,6-литровыми моторами 106 и 113 л.с. (в последнем случае двигатель Renault), а также 1,8-литровым 122-сильным мотором. До официальной презентации модели неясен и вопрос с мультимедийной системой, АБС, подушками безопасности, а также автоматической трансмиссией. Изначально Vesta NG использовала вариатора Jatco, но только с «реношным» мотором, так что на нем, вероятно, поставили крест.

Как и раньше, машина будет доступа в кузове универсал и версии Cross

Как и раньше, машина будет доступа в кузове универсал и версии Cross

Поделиться

В пресс-службе Самарской области сообщили, что предсерийная сборка машины уже началась, полноценное производство стартует в марте, а в продажу поступит не ранее апреля. Рекомендованная заводом цена на прежние Lada Vesta от 1,122 ммллиона рублей вряд ли будет актуальной для версии NG. Впрочем, если стоимость модели в разных комплектациях уложится в диапазон 1,3–1,7 миллиона рублей, спрос на нее будет высоким просто из-за отсутствия альтернатив.

Новости параллельного импорта

В Россию везут автомобили из нескольких стран, например, вот детальный расчет стоимости внедорожника из ОАЭ, а вот — для BMW X3 из Германии.

Большой популярностью пользуются китайские Volkswagen, которые везут крупные дилеры.

Можно привезти и недорогой автомобиль (до 1 миллиона рублей): вот список из пяти вариантов. За седаны класса Hyundai Solaris просят не меньше 1,7 миллиона рублей.

Параллельным импортом занимаются и крупные холдинги, что позволяет получить машину под ключ без долгого ожидания.

По теме

АвтопромАвторынокTank
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter