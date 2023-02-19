«Танк», недорого, без пробега. Обзор главных автоновинок первой половины 2023 года

Автомобильный рынок приходит в себя после шока, и на зачищенную от конкуренции поляну активно приходят новые марки. Мы собрали информацию о главных новинках ближайшего времени: здесь и новая Lada Vesta, и калининградские Kaiyi, несколько иранских машин, а еще — перспективный бренд Tank, который объявил цены на первую модель. С него и начнем.
Для тех, кто в танке
Начинаются продажи внедорожника Tank 300, который станет доступен в автосалонах уже в марте. Бренд Tank принадлежит компании Great Wall, которая известна в России уже около 20 лет, а также владеет маркой Haval. Но если Haval специализируется на кроссоверах, то Tank занимается сугубо рамными внедорожниками. В Китае «трехсотка» появилась еще в 2020 году под маркой Wey Tank 300 и сразу оказалась успешной. Для России бронетанковое название решили выделить в самостоятельный бренд — в духе времен.
Tank 300 — это внедорожник, который чуть компактнее Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. В его основе — рама, неразрезной задний мост и пружинные подвески по кругу. Полный привод имеет жесткое подключение передних колес, есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала, а в топовой версии — и переднего. Просвет составляет 224 мм.
Дизели для автомобиля недоступны даже в Китае, так что российским клиентам его предложат с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.
Базовая комплектация стоит 3,7 миллиона рублей и включает климат-контроль, сиденья с электроприводом, богатый набор систем безопасности, обогрев лобового стекла, камеры кругового обзора и прочее оборудование. Доплатив порядка 350 тысяч рублей, клиент получает обивку сидений натуральной кожей (в базе — искусственная), улучшенную аудиосистему, блокировку переднего дифференциала, боковые шторки безопасности. Кстати, по современным стандартам цена уже не выглядит пугающей, например, импортированный из ОАЭ Mitsubishi Pajero Sport обойдется как минимум не дешевле.
А следующей моделью Tank станет крупный внедорожник 500, который попытается сманить на сторону китайцев «тойотовскую» паству, которая до этого предпочитала Land Cruiser.
Время «каиться»
Мы только-только научились писать мудреный бренд Hongqi, а в России уже появилась новая марка Kaiyi, которую следует читать «Каи» или «Кайи». А следует ли? Да, потому что производство машин запустил калининградский «Автотор», и машина выглядит перспективной.
Отверточную сборку наладили на мощностях, где еще год назад выпускали модели KIA, Hyundai и BMW. Первая модель Kaiyi E5 — это глубоко модернизированный Chery Arrizo 2013 модельного года, который под брендом «Каи» выпускается в Китае пару лет. Это седан размером с привычные KIA Ceraro, Hyundai Elantra, Toyota Corolla. На родине он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в паре с механической коробкой передач или вариатором. В России, вероятно, мощность снизят до 149 л.с.
Сейчас таких машин не хватает, потому что иномарки класса
«Ираничный» подход
После месяцев неопределtнности иранские марки стали более конкретно обозначать интерес к российскому рынку. Посол РФ в Тегеране Алексей Дедов заявил агентству «РИА новости», что марка Iran Khodro планирует до конца марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а концерн SAIPA рассчитывает на ежегодный экспорт на уровне 20 тысяч машин. По меркам опустевшего российского рынка это неплохо, например, столько машин в прошлом году реализовала Skoda.
Наиболее вероятным кандидатом Iran Khodro с точки зрения поставок в Россию является седан Tara, построенный на базе Peugeot 301, о котором мы уже рассказывали. Сама марка известна в России еще с середины нулевых годов, однако поставки седанчиков Samand на базе устаревшего Peugeot 405 успехом не увенчались.
Марка SAIPA россиянам не известна, но уже заключила дистрибьюторский контракт с компанией «Лаки Кэренси» на импорт в Россию трех моделей: хетчбэка Quik и седанов Saina и Shahin. Перспективы первых двух машин, говоря откровенно, туманны: они маленькие, неказистые и не очень свежие, а ценник вряд ли окажется низким. В самом Иране малыш-Квик стоит от
Более-менее реалистичным выглядит седан Shahin, созданный на платформе старой Toyota со
Новая октава «Чангана»
В феврале стартовали продажи Changan UNI-V — лифтбэка, который близок по концепции и размерам некогда популярной у нас Skoda Octavia. Ее производство в Нижнем Новгороде остановлено весной прошлого года.
Uni-V построен на новой модульной платформе, которую делит с кроссоверами марки (например, Uni-K) и отличается броским дизайном с заниженной линией крыши и необычными фишками, вроде овального руля. Но, похоже, погоня за стилем сказалась на практичности, например, Changan скрывает информацию об объеме багажника, который в случае с той же «Октавией» был одним из конкурентных преимуществ.
Полуторалитровый турбомотор Uni-V развивает 181 л.с., что вызывает некоторую тревогу, потому что форсировка достигает 120 л.с. с литра. Для сравнения, у Octavia был двухлитровый мотор мощностью 190 л.с., то есть форсировка составляла 95 л.с. с литра. При этом коробка передач у «Чангана» такая же, как у самых мощных «Октав» — семиступенчатый преселективный робот.
Комплектация пока единственная, но добротная: полный комплект средств безопасности, сиденья с электроприводом и вентиляцией, панорамная крыша, светодиодные фары, система кругового обзора, климат-контроль, бесключевой доступ, мультимедийная система с
Когда и «Веста» невеста
В марте возобновится производство обновленной Lada Vesta NG, и никогда мы не скучали по ней так сильно, ведь у России — острая седанная недостаточность. АВТОВАЗ пока предлагает только Granta по ценам от 700 тысяч рублей, а за «параллельные» машины
Производство новой версии NG (New Generation) стартовало в феврале прошлого года в Ижевске, но после начала СВО было остановлено. В общей сложности выпустили чуть больше 1000 новых «Вест», которые без лишнего шума распродали через дилерскую сеть по ценам
Lada Vesta NG — это рестайлинг модели, которая выпускается с 2015 года. АВТОВАЗ заявлял о 7 миллиардах рублей инвестиций в проект и 600 новых деталей, но внешне автомобиль изменился лишь на уровне нюансов. Куда заметнее обновки в интерьере: лучше стали материалы, более современная центральная консоль, а в качестве особой фишки — огромный планшет мультимедийной системы (но от него, вероятно, отказались). Технических революций не предполагалось, но кое-что по мелочи улучшили, например, фары стали светодиодными.
Однако всё это было справедливо для Vesta NG Ижевской сборки. С тех пор производство модели переехало на тольяттинский завод, заняв линию, где раньше выпускали Renault Logan и соплатформенные ему машины. Наверняка потребовалась и основательное переосмысление комплектаций, например, вряд ли выживет блок климат-контроля, заимствованный у Renault Arkana и Duster. По опубликованной ранее информации, первой на конвейер встанет «Веста» с
В пресс-службе Самарской области сообщили, что предсерийная сборка машины уже началась, полноценное производство стартует в марте, а в продажу поступит не ранее апреля. Рекомендованная заводом цена на прежние Lada Vesta от 1,122 ммллиона рублей вряд ли будет актуальной для версии NG. Впрочем, если стоимость модели в разных комплектациях уложится в диапазон
Новости параллельного импорта
В Россию везут автомобили из нескольких стран, например, вот детальный расчет стоимости внедорожника из ОАЭ, а вот — для BMW X3 из Германии.
Большой популярностью пользуются китайские Volkswagen, которые везут крупные дилеры.
Можно привезти и недорогой автомобиль (до 1 миллиона рублей): вот список из пяти вариантов. За седаны класса Hyundai Solaris просят не меньше 1,7 миллиона рублей.
Параллельным импортом занимаются и крупные холдинги, что позволяет получить машину под ключ без долгого ожидания.