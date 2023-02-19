«Танк», недорого, без пробега. Обзор главных автоновинок первой половины 2023 года

Дизели для автомобиля недоступны даже в Китае, так что российским клиентам его предложат с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF.

Базовая комплектация стоит 3,7 миллиона рублей и включает климат-контроль, сиденья с электроприводом, богатый набор систем безопасности, обогрев лобового стекла, камеры кругового обзора и прочее оборудование. Доплатив порядка 350 тысяч рублей, клиент получает обивку сидений натуральной кожей (в базе — искусственная), улучшенную аудиосистему, блокировку переднего дифференциала, боковые шторки безопасности. Кстати, по современным стандартам цена уже не выглядит пугающей, например, импортированный из ОАЭ Mitsubishi Pajero Sport обойдется как минимум не дешевле.