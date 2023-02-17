Кровь износа: найден законный способ увеличить выплату ОСАГО — всё дело в одной галочке на заявлении

ОСАГО без износа

Страховые могут компенсировать ущерб двумя способами: денежной выплатой или направлением на ремонт. С 2017 года второй способ формально является основным, и у него есть важный плюс — ущерб в этом случае считается без учета износа. Но в последнее время страховщики перестали направлять автомобили на ремонт в сервис, потому что есть проблемы с доставкой запчастей, а срок ремонта ограничен 30 рабочими днями.

Получается следующее: если клиент четко не указал, что хочет получать выплату деньгами (а снизится за счет износа), то страховая обязана направить его в сервис на ремонт. Но поскольку сделать это на практике зачастую невозможно, страховая компенсирует затраты деньгами, но уже без уменьшения суммы.