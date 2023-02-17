Кровь износа: найден законный способ увеличить выплату ОСАГО — всё дело в одной галочке на заявлении

При расчете компенсаций по ОСАГО используются две системы: с учетом износа автомобиля и без него. Разница в выплатах при этом достигает 200 тысяч рублей, и чаще всего, конечно, страховщики выплачивают суммы с учетом износа. Это позволяет им экономить на выплатах до
ОСАГО без износа
Страховые могут компенсировать ущерб двумя способами: денежной выплатой или направлением на ремонт. С 2017 года второй способ формально является основным, и у него есть важный плюс — ущерб в этом случае считается без учета износа. Но в последнее время страховщики перестали направлять автомобили на ремонт в сервис, потому что есть проблемы с доставкой запчастей, а срок ремонта ограничен 30 рабочими днями.
Получается следующее: если клиент четко не указал, что хочет получать выплату деньгами (а снизится за счет износа), то страховая обязана направить его в сервис на ремонт. Но поскольку сделать это на практике зачастую невозможно, страховая компенсирует затраты деньгами, но уже без уменьшения суммы.
Директор компании «Автоадвокат» Наталья Усова объясняет:
— Безусловно, эта ситуация попахивает абсурдом, но размер выплаты зависит от того, какую форму компенсации человек выбрал изначально: деньгами или направлением на ремонт.
Она подчеркивает, что, даже если человек в заявлении на страховое возмещение указал денежную форму, он всё равно может оперативно написать требование следующего содержания: «Прошу направить данный автомобиль на кузовной ремонт СТО». Поскольку это приоритетная форма компенсации, страховщик должен удовлетворить требование, а если не может (что стало правилом), то выплатить всю сумму без износа.
Как считается коэффициент износа
Он рассчитывается по сложной экспоненциальной зависимости, которая учитывает марку автомобиля, пробег и возраст. Например, для годовалой Toyota с пробегом 15 тысяч километров коэффициент износа составляет
Из других примеров: трехлетний Ford с пробегом 50 тысяч километров имеет коэффициент износа
Кстати, если пробег невозможно определить по одометру или он явно скручен, используют таблицы усредненных пробегов по регионам: скажем, для частных легковушек в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и прочих городах-миллионниках он равен 18 тысячам километров в год, для малых городов — 16 тысячам, для поселков и деревень — 12 тысячам.
А это вообще законно?
Изначально такой дуализм появился в законе об ОСАГО, чтобы клиенты охотнее использовали натуральное возмещение по ОСАГО (то есть путем направления в автосервис). Как известно, на денежных выплатах богатели автомошенники, и считалось, что компенсация в виде ремонта убавит их прыть. А чтобы автосервисы не ставили подержанные запчасти, калькуляцию делали без учета коэффициента износа. Но если человек сам выбирал денежную компенсацию, то считалось, что он будет покупать запчасти, условно, на авторазборе, отсюда и снижение выплаты. Но попытка «натурализовать» ОСАГО провалилась: даже в докризисные времена направление получал лишь небольшой процент клиентов, а в конце 2022 года практика окончательно сошла на нет.
Но ведь натуральное возмещение остается основной формой компенсации по закону об ОСАГО, и страховщики по умолчанию обязаны считать сумму без учета износа. Поскольку для стареющего автопарка России коэффициенты износа велики, для страховщиков это проблема, и зачастую они платят с учетом износа. Тогда у клиентов, выбравших натуральную компенсацию, остается право отсудить разницу.
Чтобы внести ясность, в ноябре 2022 года Пленум Верховного суда четко прописал, что форму компенсации выбирает клиент, и заявление о денежной компенсации (то есть с учетом износа) должно быть явным и недвусмысленным, а все сомнения трактуются в пользу потерпевшего.
Как это работает на практике
Если клиент выбирал натуральную компенсацию, страховая обязана направить его на СТО. Но по описанным выше причинам она, с большой вероятностью, сделает выплату с учетом износа.
— Чтобы получить разницу, необходимо сначала направить досудебную претензию, в случае отказа ее удовлетворить — обратиться к финансовому уполномоченному, — объясняет Наталья Усова. — Далее возможны варианты: если у страховой были договоры с СТОА для данной марки автомобилей, уполномоченный обяжет компанию доплатить сумму износа. Если же таких договоров не было или автомобиль старше 10 лет, то взыскиваем разницу через суд. При этом считать ущерб можно не только по единой методике, как делают сами страховые, но также по среднерыночным ценам, и это дополнительно увеличивает сумму. Автомобили до двух лет вообще должны направлять к официальным дилерам, но этого не делают, поэтому можно обратиться к ним самостоятельно, а потом взыскать компенсацию по факту.
А не получится так, что страховая согласится направить машину в сервис, но настолько ужасный, что клиент сам откажется?
— Такой риск существует, — соглашается Наталья Усова. — Но в основном это актуально для новых дорогих машин, скажем, трехлетний Mercedes направляют к малоизвестному ИП: отвертеться от такого направления сложно, но можно. Но если ремонт сделан некачественно, то можно получить дополнительную компенсацию. Пример из практики: в марте 2022 года страховая насчитала клиенту 100 тысяч рублей денежной компенсации, но цены взлетели, он побоялся, что не хватит, взял направление на ремонт. В итоге страховая заплатила сервису 200 тысяч рублей, но там отремонтировали плохо. Мы провели экспертизу, в результате страховая выплатила 70 тысяч за некачественный ремонт и еще под 400 тысяч рублей штрафов.
Но для сравнительно новых машин коэффициенты износа не так велики — например, для упомянутого
— Клиенты обычно не особенно заморачиваются, пишут в заявлении банковские реквизиты, и для страховой это означает согласие на денежную выплату.
В качестве примера Наталья Усова предоставила несколько дел, где клиенты получали существенную доплату. Например, владелец Honda попал в аварию с тремя автомобилями по вине другой стороны. Он требовал направления машины на ремонт, но страховая выплатила ему 94 тысячи рублей при том, что независимая экспертиза показала ущерб 129 тысяч рублей с учетом износа и 224,5 тысячи рублей без него. После обращения автовладельца в суд была проведена уже судебная экспертиза, и суммы получились даже выше: 149 и 270 тысяч рублей соответственно (коэффициент износа
Но даже если вы изначально выбрали денежную компенсацию, разницу за износ можно взыскать через суд с виновной стороны. Другое дело, что добиться выплаты с частного лица зачастую сложнее, чем с крупной страховой.
— И я считаю, что взыскание с виновника разницы несправедливо, ведь по смыслу полис ОСАГО должен избавлять автомобилиста от претензий в пределах лимита 400 тысяч рублей, — считает Наталья Усова. — А у нас получается: вот полис, а вот еще 150 тысяч взыскания внутри лимита. Отсюда и нежелание многих страховаться.
После очередного раунда повышения максимальных тарифов ОСАГО всё больше водителей отказывается от страховки. Для неблагоприятных категорий водителей стоимость полиса ОСАГО достигает 100 тысяч. Поэтому сохраните себе ссылку на наш ликбез, что делать в случае, если попали в ДТП с виновником, у которого нет полиса ОСАГО.