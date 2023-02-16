Просто рядом стоял: мужчину лишили прав за пьяное вождение, хотя его даже не было в машине

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и судебную практику по спорным или особо актуальным вопросам.
Лишенные прав, особенно по неочевидным причинам, нередко пытаются оспорить это решение в суде. Это пытался сделать и Николай из Татарстана, который лишился прав, сидя на пассажирском сиденье, и Евгений из Адыгеи, лишившийся прав из-за 35 капель корвалола, но ни у того, ни у другого выиграть суды не получилось. Героя этой истории тоже зовут Евгений, и его история даже более странная, чем предыдущие, — его лишили прав, когда он даже не находился в машине. По крайней мере, это следует из решения суда.
В декабре 2022 года Верховный суд рассматривал дело Евгения Александрова. Ранее его признал виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сначала мировой судья, а следом и Второй кассационный суд общей юрисдикции, в котором Евгений пытался оспорить решение первой инстанции. За пьяное вождение мужчине выписали штраф 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года, но Евгений продолжал настаивать на том, что он невиновен.
Согласно материалам дела, на которые ссылается Верховный суд, утром 16 мая 2022 года Евгений в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем БМВ-530. Но сам Евгений и его защитник утверждали, что дело обстояло иначе: машиной никто не управлял — она была заглушена и припаркована. Инспектор ГИБДД, которого допросили в суде, сказал, что, действительно, не останавливал автомобиль, но он стоял перед шлагбаумом. Когда инспектор подъехал, то автомобиль стоял на месте, а Евгений находился рядом на улице. Тем не менее протокол об административном правонарушении был составлен.
Указанные в протоколе обстоятельства послужили основанием для привлечения Евгения к ответственности. Однако Верховный суд счел квалификацию его действий неправомерной: суды не дали доводам и доказательствам надлежащей оценки, а следовательно, не было соблюдено требование о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Итог этой истории
Верховный суд заключил, что вина Евгения Александрова не установлена — он напомнил, что сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Производство по делу прекратили «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены состоявшиеся по делу судебные постановления». Герою этой истории удалось отстоять свои права.
Другие истории из Верховного суда
Верховный суд не всегда встает на сторону того, кто подает жалобу, но такое случается. Например, в этом деле водителю удалось вернуть права просто потому, что сотрудник полиции забыл сказать одно слово.
А герои этой истории прав все-таки лишились, причем сразу оба: женщина — за то, что села пьяная за руль, мужчина — за то, что ее туда пустил.