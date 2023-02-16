Просто рядом стоял: мужчину лишили прав за пьяное вождение, хотя его даже не было в машине

В декабре 2022 года Верховный суд рассматривал дело Евгения Александрова. Ранее его признал виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сначала мировой судья, а следом и Второй кассационный суд общей юрисдикции, в котором Евгений пытался оспорить решение первой инстанции. За пьяное вождение мужчине выписали штраф 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года, но Евгений продолжал настаивать на том, что он невиновен.



Согласно материалам дела, на которые ссылается Верховный суд, утром 16 мая 2022 года Евгений в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем БМВ-530. Но сам Евгений и его защитник утверждали, что дело обстояло иначе: машиной никто не управлял — она была заглушена и припаркована. Инспектор ГИБДД, которого допросили в суде, сказал, что, действительно, не останавливал автомобиль, но он стоял перед шлагбаумом. Когда инспектор подъехал, то автомобиль стоял на месте, а Евгений находился рядом на улице. Тем не менее протокол об административном правонарушении был составлен.

