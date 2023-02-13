Путь воды: российская фирма устанавливает на машины водородные двигатели за 70 000 руб. В чём подвох?

Сентенции агитаторов о том, что львиная доля топлива «уходит в трубу» и вовсе абсурдны. Если не брать условные карбюраторные «Волги», современные моторы выбрасывают небольшое количество несгоревших углеводородов, которые дожигаются в нейтрализаторе выхлопных газов. Водород, как и бензин, при сгорании оттягивает на себя кислород, то есть сам он «дожигать» несгоревшие углеводороды не способен.

У водорода действительно очень высокое октановое число (более 130 единиц), что в теории позволяет поднять степень сжатия. Но это сложная процедура, требующая, по сути, перепроектирования мотора, а главное, такой подход сработает, если доля водорода в общем балансе значительна, а не доли процента, как в нашем случае.

Не будем говорить веско, но всё же тщательно изучите вопрос, прежде чем клевать на посулы «водородной революции». К тому же за 70 тысяч рублей можно установить на машину ГБО на пропан-бутане или даже метане, которые обеспечивают вполне доказанное сокращение расходов на топливо.