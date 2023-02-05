«Буду стоять именно здесь». Куда отправил водитель «Лексуса» ААА девушку с коляской, чтобы обойти его джип

Представляем новый, 315-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Шли с коляской со стороны Бугринской рощи, этот индивидуум остановился посреди тротуара. Подошли к нему и попросили убрать машину, на что получили ответ, что встать ему негде и он будет стоять именно здесь. В грубой форме предложил нам обойти по парковке магазина «Мария-Ра», — сообщает читательница Оксана (фото выше).
— В районе м. «Студенческая». Такая картина — в любой день в рабочее время. Ходить становится невозможно. Тротуары чистят для пешеходов, а на них паркуются машины, — жалуется Екатерина.
— На тротуаре ул. Советской под окнами дома номер 32 облюбовала место для регулярной парковки по будням очень важная персона, видимо, из метеорологического института. Иногда его замечаем на их тротуаре. Автопрогрев, конечно же, включен, — недовольна Мария.
— Чудак на Mazda заехал на тротуар у дома Гоголя, 34, перекрыв путь пешеходам. Высадил свою мадам, которая побежала в магазин. Включил аварийку и огрызался на замечания, — пишет Алексей.
— На парковке «Сибмолла» умелец показал, как надо парковаться сразу на 2 места, — информирует Алексей.
— Всё так же каждый день парковка на тротуаре, Гурьевская, — уточняет Илья.
— Чудаки, как ни крути. Один перегородил проезд к подъезду (двор тупиковый), другой перегородил пешеходную дорожку. Ни пройти ни проехать. И такое каждую пятницу во дворе Сибирской, 44. «Спасибо» мечети в соседнем дворе, — пишет Ксения.
— Изо дня в день паркуются с утра и стоят до вечера, перекрывая обе полосы движения в одну сторону, около здания на Серебренниковской, — сообщают читатели.
— На ул. Ельцовской припаркованный «Мерседес» перегородил весь тротуар, пришлось с ребенком и с коляской обходить по проезжей части. Хотя рядом было место, где можно припарковаться нормально, — рассказывает Ксения.
Правильно, джип надо было брать в Сибири.