«Буду стоять именно здесь». Куда отправил водитель «Лексуса» ААА девушку с коляской, чтобы обойти его джип

— Шли с коляской со стороны Бугринской рощи, этот индивидуум остановился посреди тротуара. Подошли к нему и попросили убрать машину, на что получили ответ, что встать ему негде и он будет стоять именно здесь. В грубой форме предложил нам обойти по парковке магазина «Мария-Ра», — сообщает читательница Оксана (фото выше).

