Китайская грамота: мы составили полный каталог иномарок в России, но все они из одной страны

Если в обозримом будущем планируете покупать новую иномарку у дилера, с большой вероятностью она будет китайской из списка брендов, представленных ниже. Привычные японские, европейские, южнокорейские производители распродают остатки машин, а костяк рынка — это многочисленные чайнабренды. В них легко запутаться, например, в России представлены JAC и GAC, не имеющие отношения друг к другу.
Ниже мы собрали краткую информацию о всех моделях из КНР, которые или продаются в России официально, или придут в страну в ближайшее время. Список немаленький — около 20 наименований, которые мы расположили в алфавитном порядке. Впрочем, до событий 2022 года автомобили в РФ продавали почти 50 иностранных компаний, так что в любом случае ассортимент сократился в разы.
Changan
Эта китайская марка не слишком на слуху, но ее машины представлены в России с конца 2013 года. Изначально она фокусировалась на бюджетных седанах (Eado) и кроссоверах (CS35). Сейчас китайский бренд представлен четырьмя семействами моделей, включая новый кроссовер UNI-K, цена которого начинается от 3,5 миллиона рублей. В 2023 году ожидается дебют лифтбэка Changan UNI-V размером со Skoda Octavia. Кстати, во время тест-драйвов модели Changan оставляли неплохое впечатление, но долгое время марка не слишком афишировала свое присутствие, поэтому уступала китайским фронтменам — Geely, Haval и Chery.
Chery
Один из самых известных китайских брендов работает у нас более 15 лет, начиная с первых Tiggo и матизоподобных QQ. В последние годы Chery делает ставку на кроссоверы трех семейств и по итогам 2022 года стал самым востребованным брендом из КНР в России (под данным системы «Электронный паспорт»). Есть у Chery и легковые модели, например седан Arrizo 8, который ожидается в России. Помимо основной марки, Chery, компания работает под брендами Omoda, Exeed и Jetour.
DFM
Компания Dongfeng Motors (в России — DFM) работает в России уже несколько лет, но особенных лавров не снискала, поскольку и не проявляла больших усилий по продвижению своей продукции. Сейчас в списке легковых моделей фигурирует только семиместный кроссовер 580. Зато модели DFM маскируются под российским брендом Evolute: в Липецке собирают два электромобиля на базе DFM, к которым в течение года добавится еще несколько. В основном они являются копиями китайских машин, например Evolute i-Joy в девичестве назывался Dongfeng Fengon E3.
Exeed
Exeed является премиальным ответвлением бренда Chery, хотя технически модели унифицированы. Например, кроссовер Exeed LX построен на платформе Chery Tiggo 7 прошлого поколения. В арсенале «Эксида» есть также крупный кроссовер TLX и флагманская модель VX, базовая стоимость которой начинается почти от 5 миллионов рублей.
FAW
Концерн FAW является старейшим автопроизводителем Китая и вторым в стране по финансовым показателям, в том числе благодаря совместным предприятиям с Volkswagen и Toyota. На российском рынке марка представлена куце и не самыми яркими моделями. Например, кроссовер FAW X80 выглядел средненько даже на фоне китайских конкурентов еще пять лет назад. До кризиса 2022 года FAW предлагала в России всего две модели: не самый свежий кроссовер FAW X40 (конкурент Hyundai Creta) и более современный Bestune T77, по размерам близкий к Volkswagen Tiguan. Сейчас стоимость кроссовера X40 указана для автомобилей 2021 года выпуска (от 1,6 миллиона рублей), но марка продолжает обновлять информацию о модели Bestune T77, у которой в конце октября появилась комплектация Prestige Plus стоимостью от 2,2 миллиона рублей. Зато модели FAW назывались в качестве кандидатов на сборку под маркой Lada.
GAC
Компания GAC (не путать с JAC) одно время продавала в России лишь коммерческий транспорт, но в 2019 году вышла с легковой линейкой, правда, все автомобили были крупные и достаточно дорогие: кроссовер GS5 (размер KIA Sorento), еще более крупный GS8, а также минивэн GN8. До сих пор активность марки в России была невысокой, и по итогам 2022 года дилеры отгрузили лишь чуть более 400 машин. Но планы на этот год серьезнее, например, ожидается кроссовер GAC GS8 нового поколения и новый минивэн GN8.
Geely
Марка Geely известна в России уже много лет и регулярно входит в топ-3 самых популярных чайнабрендов, предлагая кроссоверы белорусской сборки. Ассортимент не слишком широк и состоит из трех моделей: компактного кроссовера Coolray, более крупного Atlas Pro и купе-кроссовера Tugella, в том числе в рестайлинговой версии. Основной спрос приходится на Geely Coolray, который в прошлом году разошелся тиражом около 13 тысяч машин. Его цена сейчас стартует от 2,3 миллиона рублей.
Кстати, марке Geely принадлежит шведский производитель Volvo, поэтому часть моделей унифицирована. Например, на разработанной шведами платформе CMA построены Tugella и большой кроссовер Mojaro, дебют которого в России анонсировался еще год назад.
Great Wall
Концерн Great Wall является старожилом российского рынка: в середине нулевых он был известен пикапами и внедорожниками. Но по качеству автомобили тех лет были сопоставимы с УАЗами, и успех приходил и уходил волнами. Через 10 лет проб и ошибок Great Wall вывел на российский рынок другой бренд — Haval, посвященный в основном кроссоверам, и проект оказался успешным. Что касается Great Wall, то в России он предлагает лишь пикапы GWM Poer и Wingle 7. Компания также делает ставку на новый бренд Tank, который уже пришел в Россию (о нём ниже).
Haval
Очень успешный суббренд концерна Great Wall специализируется на автомобилях повышенной проходимости, хотя, кроме внедорожника H9, остальные модели являются кроссоверами. Отношение к нашему рынку у Haval весьма серьезное, например, это единственный китайский производитель, имеющий собственный завод под Тулой. Кроссоверы представлены моделями Jolion, более крупным F7 и его купейной версией F7x, а также вышедшим недавно Dargo.
Hongqi
Производитель люксовых авто Hongqi (читается «Хунцы») готовится к выходу на российский рынок, сертифицировав четыре модели: седаны H5, H7 и H9, плюс электрокроссовер E-HS9. Позже к ним добавился еще один кроссовер HS5. Сам производитель принадлежит концерну FAW, но имеет интересную историю.
О марке Hongqi мы ранее рассказывали: это один из старейших китайских брендов, который с конца 1950-х годов выпускает автомобили для китайской политической элиты. Долгое время он в принципе не был доступен для свободной продажи, но в 2016 году народным массам стал доступен построенный на базе Toyota Crown седан H7. После выхода на конкурентный рынок Hongqi занялась разработкой собственных моделей, так что минимум три модели для России (H5, H9 и E-HS9) построены на собственной платформе и имеют узнаваемую стилистику: отделом дизайна руководит работавший в Rolls-Royce Джайлс Тейлор.
JAC
Марка JAC пока не блеснула в России, хотя находится на близких подступах к нашему рынку. Ее автомобили собирает завод «Сарыаркаавтопром» в Казахстане, а в России «Джаки» делают в Москве под брендом «Москвич» (модель JS4) и под маркой Sollers в Елабуге, но в последнем случае речь о коммерческом транспорте.
Марка имеет и собственную дилерскую сеть, но большого напора пока не демонстрирует. Модельный ряд включает пять позиций, в том числе пикап T6 и электромобиль iEV7S. Модель JS4 казахской сборки вроде бы начали продавать в России, но потом остановили поставки из-за старта проекта «Москвича». Самой новой и перспективной моделью является кроссовер JS6, вышедший на рынок в конце 2022 года.
Jetour
Еще один суббренд Chery, появившийся в 2018 году с прицелом на молодую аудиторию. В прошлом году Россия попала в список стран, куда бренд планирует экспортировать свои кроссоверы, которые в родном Китае стоят чуть дешевле Chery. Долгое время в палитре марки была лишь пара моделей X70 и X90 консервативного формата, но год назад дебютировал стильный Dasheng (в России, вероятно, его назовут Dashing), а в планах — внедорожник T-X.
Livan
Лет 10 назад популярнейшей китайской маркой был Lifan, предлагавший дешевые модели вроде Solano и X50. Но в 2020 году коронавирус подытожил судьбу бренда, и компания попросту обанкротилась. Активы выкупил китайский производитель Geely, но поменял бренд Lifan на созвучный Livan. К прежнему «Лифану» марка отношения не имеет и делает акцент на электромобилях, причем с интересной технологией скоростной замены аккумуляторов вместо их зарядки. Удивительно, что при таких исходных данных Livan анонсировал выход на российский рынок, правда, с довольно простым кроссовером Livan X3, оснащенным классическим ДВС.
Omoda
Еще один спинофф компании Chery, которая решила продавать часть своих моделей в России под отдельным брендом Omoda через специально созданную дилерскую сеть. Марка появилась лишь в конце прошло года и пока оперирует лишь одной довольно стильной моделью Omoda C5 на базе Chery Tiggo 4 Pro. В течение года к ней может добавиться седан на базе Chery Arrizo.
Skywell
В начале 2023 года в России стартовали продажи электромобилей Skywell. Легковые машины компания выпускает недавно, с 2020 года, и россиянам пока предлагает лишь кроссовер ET5 на электротяге. По размерам он близок Nissan X-Trail, имеет 204-сильный мотор и заявленный пробег на одной зарядке до 520 километров (методика NEDC). Цена начинается от 4,5 миллиона рублей.
Tank
Марка Tank создана концерном Great Wall, который выделил успешный внедорожник Wey Tank 300 в самостоятельный бренд, добавив позже еще одну модель — Tank 500. Если «трехсотка» ассоциируется с моделями Jeep, то крупный Tank 500 набивается в конкуренты Toyota Land Cruiser. В арсенале компании есть также модели 400, 700 и 800, все — брутального вида.
Voyah
Премиальный проект компании Dongfeng пришел в Россию с первой моделью — электрическим кроссовером Voyah Free, по классу близким к Volvo XC90. Он оснащается 488-сильным двигателем и внушительной тяговой батареей в 106 кВт*ч, которая обеспечивает пробег до 500 километров по современной методике WLTP. Цена стартует от 8 миллионов рублей. Второй моделью компании является минивэн Dreamer, который также ожидается в России, а в будущем может появиться и представительский седан, на китайском рынке несущий имя Zhuiguang. Импортером стала компания «Моторинвест», которая собирает под Липецком электромобили Evolute.
Российские дилеры тем временем получили первые электромобили «Москвич».
Сами китайцы предпочитают автомобили, сделанные на совместных предприятиях с иностранцами, например Volkswagen. Такие машины официально в Россию не поставляются из-за санкций, но ввозятся параллельным импортом.
Китайские автомобили под брендом Lada планирует выпускать в Петербурге АВТОВАЗ: вот что это могут быть за модели. Также завод предлагает свои мощности под выпуск российского электромобиля e-Neva.