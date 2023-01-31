Китайская грамота: мы составили полный каталог иномарок в России, но все они из одной страны

Ниже мы собрали краткую информацию о всех моделях из КНР, которые или продаются в России официально, или придут в страну в ближайшее время. Список немаленький — около 20 наименований, которые мы расположили в алфавитном порядке. Впрочем, до событий 2022 года автомобили в РФ продавали почти 50 иностранных компаний, так что в любом случае ассортимент сократился в разы.

Changan

Эта китайская марка не слишком на слуху, но ее машины представлены в России с конца 2013 года. Изначально она фокусировалась на бюджетных седанах (Eado) и кроссоверах (CS35). Сейчас китайский бренд представлен четырьмя семействами моделей, включая новый кроссовер UNI-K, цена которого начинается от 3,5 миллиона рублей. В 2023 году ожидается дебют лифтбэка Changan UNI-V размером со Skoda Octavia. Кстати, во время тест-драйвов модели Changan оставляли неплохое впечатление, но долгое время марка не слишком афишировала свое присутствие, поэтому уступала китайским фронтменам — Geely, Haval и Chery.