Докатались. Как в России конфискуют автомобили за грубые нарушения

1
А разве конфискацию автомобилей разрешили?
О ней рассуждали много лет, но всерьез заговорили год назад. Новый закон был одобрен в июле 2022 года: конфискация автомобиля фигурировала в ряде других поправок в КоАП и Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за езду пьяным, многократные превышения скорости и выезд на встречную полосу, а также за систематическое вождение после лишения прав.
Первый случай конфискации автомобиля за езду нетрезвым зарегистрирован в октябре 2022 года, а в начале января 2023 года количество конфискованных машин официально достигло пяти. Это немного, но практика стремительно набирает обороты, и счет арестованных машин «синеботов» идет на сотни (но арест — это лишь прелюдия к конфискации).
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2
За что конфискуют автомобиль?
Конфискацию имущества описывает статья 104.1 УК РФ, которую в прошлом году дополнили пунктом о возможности изъятия автомобиля: это предусмотрено за преступления по водительским статьям Уголовного кодекса, а именно: 264.1, 264.2, 264.3.
Первая из перечисленных статей наказывает за повторную езду в нетрезвом виде. Первый случай проходит по КоАП (штраф 30 тысяч и лишение прав на срок до двух лет), а за второй грозит уголовная ответственность: от штрафа 200–300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет (есть и другие варианты). При наличии судимости наказание еще жестче. С июля в отношении таких водителей может использоваться и конфискация автомобиля в качестве дополнительной меры.
Вторая статья 264.2 УК РФ появилась в кодексе год назад: она наказывает за многократные превышения скорости на 60 км/час, на 80 км/час, а также за незаконные выезды на встречную полосу (кроме объезда препятствия). Наказание сурово: штраф 200–300 тысяч или лишение свободы до двух лет (плюс еще ряд возможных мер), а с июля прошлого года — и возможность конфискации машины. Уточним, что статья 264.2 УК РФ применяется после третьего грубого нарушения: первый раз водитель получает административный штраф, второй — лишение прав, но если он попадается на одном из перечисленных маневров в течение года снова, ему грозит уже уголовная ответственность.
Третья статья 264.3 УК РФ карает за многократную езду без прав. Если водитель попадается за рулем в период лишения прав, на первый раз ему грозит штраф 30 тысяч рублей по части 2 статьи 12.7 КоАП. Следующий случай увеличивает штраф до 50–100 тысяч рублей (часть 4 статье 12.7 КоАП). А вот на третий раз грозит уже уголовная статья с ассортиментом наказаний: например, есть штраф до 250 тысяч рублей или лишение свободы до года (при наличии судимости — еще строже). И также предусмотрена конфискация транспорта.
Конфискация автомобиля встречается и в КоАПе: например, автомобиль юрлица могут изъять за незаконную выгрузку мусора.
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3
У кого уже конфисковывают автомобиль?
В основном у водителей, которые многократно садились за руль пьяными. Так, первый случай конфискации зарегистрирован в Красноярском крае: владелец ВАЗ-2114 без госномеров удирал от патруля, а когда его блокировали, попытался сбежать от сотрудников ГИБДД. После задержания оказалось, что в его выдохе 1,09 мг/л алкоголя, тогда как порог опьянения отсчитывается от 0,16 мг/л. За пять месяцев до этого автомобилист уже был лишен прав за езду нетрезвым, поэтому против него возбудили уголовное дело. Лишения свободы этот человек избежал, но был приговорен к 360 часам обязательных работ, лишению прав на 2,5 года и конфискации автомобиля.
Похожий инцидент случился в Костроме, где со своей иномаркой (модель не уточняется) расстался пьяный водитель, до этого уже лишенный прав за аналогичное нарушение. Ему также «прописали» 120 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию орудия преступления.
Последний из известных случаев произошел в Башкортостане, но ситуация тут вопиющая: на момент поимки водитель был уже четырежды судим за вождение нетрезвым, то есть в общей сложности он попался на таком злодеянии шесть раз (первый раз было административное наказание). Суд назначил ему реальное лишение свободы на 10 месяцев, запрет в течение 6 лет занимать должности, связанные с вождением, а также конфискацию автомобиля.
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4
А при каких конкретно условиях назначается конфискация?
Практикующий автоюрист Лев Воропаев говорит, что нет четких критериев, при которых судья дополняет основное наказание конфискацией машины.
— Это сугубо индивидуально и зависит от конкретных обстоятельств дела, но в целом логика такая: судья видит, что водитель уже много раз попадался на одном и том же грубом нарушении, на езде в нетрезвом виде, и что обычные меры на него не действуют, — объясняет он. — И судья дополняет наказание конфискацией транспортного средства, чтобы снизить вероятность повторения.
Юрист отмечает, что в последнее время суды занимают всё более жесткую позицию в отношении пьяных водителей, попадающихся повторно:
— Например, всё чаще применяется наказание в виде реального лишения свободы. Седьмой кассационный суд стал выносить решения, которые отменяют решения судов, назначающих чересчур мягкие наказания для пьяных водителей.
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5
Конфискуют ли машину, если водитель не владеет ею?
Нет, мера применяется только в случае, если за рулем сидел хозяин автомобиля. Это оставляет лазейку, потому что человек, попадавшийся на грубых нарушениях, в теории, может «переписать» машину на друга или родственника. Но Лев Воропаев сомневается, что такая уловка будет использоваться регулярно.
— Мы же говорим о водителях, которые, по сути, потеряли связь с реальностью, — рассуждает он. — Любому адекватному человеку достаточно первого лишения прав, чтобы близко не садиться за руль пьяным, но если он один, второй, третий раз попадается на одном и том же, его способность принимать какие-то превентивные меры вызывает сомнения.
И совсем не факт, что найдутся желающие владеть машиной, на которой ездит неадекват, ведь, например, штрафы с камер видеофиксации приходят на имя владельца.
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6
А может ли водитель продать машину, пока идет суд?
Практически нет. Лев Воропаев объясняет:
— Обычно, если инспекторы видят основания для возбуждения уголовного дела, машина отправляется на спецстоянку как вещественное доказательство, а позже суды накладывают обеспечительные меры, то есть продать такой автомобиль вряд ли получится.
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7
А продажа машины в пользу государства компенсирует штраф?
Описанные статьи УК в качестве одного из наказаний подразумевают штрафы в сотни тысяч рублей. Но «откупиться» за счет продажи машины не удастся — конфискация подразумевает доход в пользу государства и не позволяет загасить штраф суммой от реализации машины.
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8
Как ужесточалось наказание за пьяную езду
Усиление ответственности за пьяную езду началось 8 лет назад. Летом 2015 года была введена новая статья 264.1 УК, предусматривающая лишение свободы для водителей, в течение года дважды попавшихся за рулем в нетрезвом виде. До этого езда пьяным являлась лишь административным (не уголовным) правонарушением.
В 2019 году резко усилилась ответственность по статье 264 УК РФ за аварии в пьяном виде: максимальный срок лишения свободы возрос до 15 лет. По ужесточенной версии статьи 264 УК РФ получил наказание актер Михаил Ефремов в 2020 году. Попутно побег с места ДТП, в котором были пострадавшие или жертвы, приравняли к езде пьяным.
В прошлом году серьезно ужесточили наказание за повторную езду без прав, а также разрешили конфискацию автомобилей «синеботов».
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9
Могут ли конфисковать машину за езду под лекарствами?
В теории — да. Административный и Уголовный кодексы не делают различий между опьянением из-за алкоголя, наркотиков или лекарственных средств из перечня правительства. Запрет касается в том числе безрецептурных препаратов, например «Корвалола» (содержит фенобарбитал).
Иногда водителей признавали пьяными, даже если употребленный ими препарат не входил в указанный перечень. Но в конце прошлого года Конституционный суд запретил такую практику и потребовал сформировать четкий список лекарств, запрещающих вождение. Депутаты снова обсуждают идею помечать такие препараты специальным знаком.
Пока нам неизвестно о случаях конфискации автомобиля у водителей, употреблявших лекарства.
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