Докатались. Как в России конфискуют автомобили за грубые нарушения

Конфискацию имущества описывает статья 104.1 УК РФ, которую в прошлом году дополнили пунктом о возможности изъятия автомобиля: это предусмотрено за преступления по водительским статьям Уголовного кодекса, а именно: 264.1, 264.2, 264.3.



Первая из перечисленных статей наказывает за повторную езду в нетрезвом виде. Первый случай проходит по КоАП (штраф 30 тысяч и лишение прав на срок до двух лет), а за второй грозит уголовная ответственность: от штрафа 200–300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет (есть и другие варианты). При наличии судимости наказание еще жестче. С июля в отношении таких водителей может использоваться и конфискация автомобиля в качестве дополнительной меры.



Вторая статья 264.2 УК РФ появилась в кодексе год назад: она наказывает за многократные превышения скорости на 60 км/час, на 80 км/час, а также за незаконные выезды на встречную полосу (кроме объезда препятствия). Наказание сурово: штраф 200–300 тысяч или лишение свободы до двух лет (плюс еще ряд возможных мер), а с июля прошлого года — и возможность конфискации машины. Уточним, что статья 264.2 УК РФ применяется после третьего грубого нарушения: первый раз водитель получает административный штраф, второй — лишение прав, но если он попадается на одном из перечисленных маневров в течение года снова, ему грозит уже уголовная ответственность.



Третья статья 264.3 УК РФ карает за многократную езду без прав. Если водитель попадается за рулем в период лишения прав, на первый раз ему грозит штраф 30 тысяч рублей по части 2 статьи 12.7 КоАП. Следующий случай увеличивает штраф до 50–100 тысяч рублей (часть 4 статье 12.7 КоАП). А вот на третий раз грозит уже уголовная статья с ассортиментом наказаний: например, есть штраф до 250 тысяч рублей или лишение свободы до года (при наличии судимости — еще строже). И также предусмотрена конфискация транспорта.



Конфискация автомобиля встречается и в КоАПе: например, автомобиль юрлица могут изъять за незаконную выгрузку мусора.

