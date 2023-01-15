АВТОВАЗ объявил о выпуске китайских машин. Смотрим список кандидатов и удивляемся ценам

С помощью китайских седанов АВТОВАЗ, судя по всему, постарается занять место ушедших из России автомобилей класса С+ вроде Toyota Corolla, Skoda Octavia, Hyundai Elantra и заполнить вакуум в ценовом диапазоне 1–2 миллиона рублей.

Вообще китайцы очень любят седаны, и в десятке самых популярных моделей в КНР половина мест занята именно такими машинами. Однако ни один из них для российской локализации не подходит, потому что основной спрос в Китае приходится на продукцию совместных предприятий с японскими, европейскими или американскими партнерами. Например, пятерка самых востребованных в Китае седанов — Nissan Sylphy, VW Lavida, Toyota Corolla, Buick Excelle (марка принадлежит General Motors) и VW Bora. Часть из этих машин ввозят в Россию параллельным импортом, но вряд ли материнская компания даст разрешение на производство такой модели силами АВТОВАЗа.