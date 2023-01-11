Выкинул окурок — штраф 30 тысяч? Камеры видеофиксации займутся отловом водителей-мусорщиков

1
Что изменилось 11 января 2023 года?
Изменилось примечание к статье 1.5 КоАП «Презумпция невиновности», что делает возможным автоматическую фиксацию выброса или выгрузки мусора из автомобиля в неположенном месте (по частям 3.1–3.4 КоАП статьи 8.2 КоАП). Увеличенные штрафы были одобрены еще в июле, но норма об автоматической фиксации нарушения вступает в силу сейчас, после истечения 180-дневного срока с момента публикации. В случае автоматической фиксации штраф выпишут на собственника транспортного средства, который впоследствии сможет ходатайствовать о наказании реального виновника, если мусор выгружал, например, наемный водитель.
Напомним, что после распространения автоматических комплексов видеофиксации в статью 1.5 «Презумпция невиновности» пришлось вносить изменения, чтобы штрафы с камер по умолчанию выписывались на собственника автомобиля, даже если за рулем сидел кто-то другой. В остальных случаях необходимо устанавливать истинного нарушителя.
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2
Велики ли штрафы за выброс мусора из машины?
Да, и весьма. Новые пункты «мусорной» статьи 8.2 КоАП, посвященные злодеяниям автомобилистов, ввели в июле 2022 года на волне борьбы с захламлением дорог, обочин и прилегающих территорий.
Статья 8.2 КоАП называется «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Она посвящена широкому спектру нарушений, а автомобилистов касаются ее новые части 3.1–3.4.
Части 3.1 и 3.2 наказывают за выброс мусора из машины в неположенном месте. Для физических лиц штраф составляет 10–15 тысяч рублей, за повторное — 20–30 тысяч. Для юридических лиц суммы крупнее: 30–50 тысяч и 60–100 тысяч (повторное). Что интересно, в последнем случае допустима конфискация автомобиля как орудия административного правонарушения.
Части 3.3 и 3.4 наказывают за то же деяние, но с использованием грузовых машин, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Штраф для граждан составляет 40–50 тысяч или 60–70 тысяч (повторное), а для «юриков» — 100–120 тысяч или 150–200 тысяч (повторное). Также возможна конфискация автомобиля.
Эти штрафы действуют уже полгода, а с 11 января 2023 года вступает в силу норма, которая делает возможной автоматическую фиксацию таких нарушений. Постановление по статье 8.2 КоАП могут выносить полицейские и сотрудники Главного лесного надзора, основываясь в том числе на данных камер.
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3
За окурок из окна реально оштрафуют на десятки тысяч?
Де-юре такая возможность предусмотрена, другое дело, что пока неизвестно ни об одном прецеденте. Сами авторы поправок подчеркивали, что мишенью были всё же не частники, выбрасывающие мелкий мусор из окон, а водители грузовых машин, которые организуют стихийные свалки вдоль дорог. Проблема серьезна, поскольку нелегальная свалка мусора «рентабельна»: это позволяет, с одной стороны, не платить таксу за пользование официальными полигонами, с другой — сокращает путь мусоровоза. Кроме того, власти планируют бороться с водителями легковушек, которые сбрасывают мусор возле коттеджных поселков или дачных товариществ.
При этом новые пункты КоАП не конкретизируют объем мусора, который образует состав правонарушения, то есть под действие нормы попадает и окурок, и влажная салфетка, выброшенная в неположенном месте. Но «ручной» отлов таких нарушителей осложнен: инспектор должен не только обнаружить факт выбрасывания мусора на ходу из машины, но в идеале и зафиксировать его на камеру.
Автоматические камеры в теории могли бы поставить такие штрафы на поток, и технически фиксация подобных нарушений возможна (о ней говорили много лет). Но будет ли это сделано на практике и когда — вопрос. Тем более камеры охватывают лишь небольшой процент дорог России, а захламлены они почти везде.
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4
А если я сниму «мусорщика» на регистратор, его накажут?
Вступающие в силу поправки подразумевают лишь комплексы, работающие в автоматическом режиме и сертифицированные для этого. Смартфоны и видеорегистраторы к таковым не относятся.
Впрочем, если вы сняли любое нарушение на камеру, вы можете отправить видеозапись с пояснениями в полицию, но процедура наказания виновника будет крайне забюрокраченной. Презумпция невиновности в этом случае действует, то есть полиции потребуется установить реального нарушителя, а не просто автомобиль, в котором он ехал. На практике такая работа проводится крайне редко, особенно если речь о мелких нарушениях.
Уже много лет обсуждается законопроект о «Народном инспекторе»: комплексе норм, который приравнивает смартфоны и регистраторы к автоматическим комплексам видеофиксации. В зачаточной форме он работает в столице (проект «Помощник Москвы»), позволяя, например, штрафовать нарушителей правил остановки и стоянки. Но легитимность такого подхода спорна.
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5
Новый подход решит проблему автомобилистов-«свиней»?
Проблема выгрузки мусора из автомобиля давно попала в разряд острых: вот, например, недавняя статья о нелегальных свалках мусора под Челябинском. Стихийные помойки встречаются вокруг многих поселений: иногда их организуют сами жители, иногда — приезжие мусоровозы. Нередко единичный сброс хлама приводит к тому, что место превращается в настоящую свалку (вспомним теорию разбитых окон).
Поправки в КоАП введены, чтобы создать юридическую основу для борьбы с нарушениями такого рода. Из плюсов — серьезные размеры штрафов, а также возможность конфискации автомобиля. С точки зрения суровости наказания проблемы нет, но вопрос в другом: что с неотвратимостью? Ведь стихийная свалка на то и стихийная, чтобы появляется в неожиданных местах, а не строго под камерами.
Руководитель юридического бюро «Курмаев и партнеры» Андрей Курмаев считает, что решить проблему указанным способом очень трудно:
— Пока не будет возможности штрафовать нарушителей через приложение в смартфоне по примеру Москвы, особенного толку не будет, — уверен он. — Но если за каждый окурок из окна по части 3.1 статьи 8.2 КоАП штрафовать на 10–15 тысяч рублей, то все быстро купят пепельницы, ведь в штатной комплектации многих автомобилей их уже нет.
Юрист компании «Форлекс» Николай Попов уверен, что новая норма является очень важной и намечает путь к решению проблемы:
— К сожалению, экологическая культура в России хромает на обе ноги. В судебной практике много дел, где организации, в задачи которых входит утилизировать мусор или вывозить его в специально отведенные места, этого не делают, а вместо этого причиняют вред природе, выбрасывая отходы, где их никто не сможет увидеть и зафиксировать. Возможность снять это на видео заставит их задуматься, ведь за это могут последовать серьезные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Что касается граждан, то нарушений с их стороны тоже не мало, особенно это касается частного сектора. Не забывайте, что от бытового мусора ущерб порой не меньше, чем от промышленного, он часто приводит и к пожарам. Расчет на то, что все граждане будут вести себя ответственно без потенциального наказания, не оправдался, поэтому будем надеяться, что угроза получить штраф возымеет свое действие.
Один из вариантов проблемы: оснащение сертифицированными фотоловушками мест, где мусоровозы пристреляли удобное место для нелегальной свалки. Правда, такую меру необходимо совмещать с быстрой расчисткой стихийных помоек, а системная работа в этом направлении пока не велась.
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