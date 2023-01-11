Выкинул окурок — штраф 30 тысяч? Камеры видеофиксации займутся отловом водителей-мусорщиков

Поправки в КоАП введены, чтобы создать юридическую основу для борьбы с нарушениями такого рода. Из плюсов — серьезные размеры штрафов, а также возможность конфискации автомобиля. С точки зрения суровости наказания проблемы нет, но вопрос в другом: что с неотвратимостью? Ведь стихийная свалка на то и стихийная, чтобы появляется в неожиданных местах, а не строго под камерами.



Руководитель юридического бюро «Курмаев и партнеры» Андрей Курмаев считает, что решить проблему указанным способом очень трудно:



— Пока не будет возможности штрафовать нарушителей через приложение в смартфоне по примеру Москвы, особенного толку не будет, — уверен он. — Но если за каждый окурок из окна по части 3.1 статьи 8.2 КоАП штрафовать на 10–15 тысяч рублей, то все быстро купят пепельницы, ведь в штатной комплектации многих автомобилей их уже нет.

Юрист компании «Форлекс» Николай Попов уверен, что новая норма является очень важной и намечает путь к решению проблемы:

— К сожалению, экологическая культура в России хромает на обе ноги. В судебной практике много дел, где организации, в задачи которых входит утилизировать мусор или вывозить его в специально отведенные места, этого не делают, а вместо этого причиняют вред природе, выбрасывая отходы, где их никто не сможет увидеть и зафиксировать. Возможность снять это на видео заставит их задуматься, ведь за это могут последовать серьезные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Что касается граждан, то нарушений с их стороны тоже не мало, особенно это касается частного сектора. Не забывайте, что от бытового мусора ущерб порой не меньше, чем от промышленного, он часто приводит и к пожарам. Расчет на то, что все граждане будут вести себя ответственно без потенциального наказания, не оправдался, поэтому будем надеяться, что угроза получить штраф возымеет свое действие.

Один из вариантов проблемы: оснащение сертифицированными фотоловушками мест, где мусоровозы пристреляли удобное место для нелегальной свалки. Правда, такую меру необходимо совмещать с быстрой расчисткой стихийных помоек, а системная работа в этом направлении пока не велась.