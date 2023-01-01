Сколько греть машину в мороз? Разбираемся в популярных мифах о холодных пусках

1
Тезис 1: дольше греешь — лучше двигателю
Эта концепция близка возрастным водителям, которые застали еще карбюраторную технику: старенькие «Жигули» приходилось греть на совесть просто потому, что в холодном виде их двигатели часто глохли или работали рывками, а езда на «подсосе» (с закрытой воздушной заслонкой) приводила к загрязнению камеры сгорания и перерасходу топлива. Минеральные масла в морозы превращались в кисель, поэтому холодный мотор не был готов принимать нагрузку. Тщательные прогревы на холостом ходу были необходимостью.
Современные моторы с впрыском топлива при использовании хороших масел уже не требуют «кипячения» и работают стабильно даже в мороженом состоянии. Но это не значит, что их не нужно греть совсем. Подробнее об этом — ниже.
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2
Тезис 2: лучше завести и сразу мчать
Нет, не лучше: в сильные морозы даже современный мотор нуждается хотя бы в небольшом прогреве на месте.
Например, во многих двигателях активно используется алюминий с высоким температурным коэффициентом расширения, поэтому в холодном состоянии тепловые зазоры деталей сильно отличаются от рабочих. Слишком агрессивная езда в холодном состоянии приводит к тепловому дисбалансу: огневая поверхность поршня раскаляется, юбка еще остается холодной, происходят тепловые деформации. На морозе велики зазоры в парах трения, что приводит к ударным нагрузкам. Масло, хоть и менее вязкое, чем встарь, не сразу расходится по всем каналам и прогревается дольше охлаждающей жидкости. Особенно критична для холодного двигателя работа на высоких оборотах.
Прогрева требует не только двигатель, но и коробка передач, гидроусилитель руля и даже ходовая часть. Последние, правда, на холостом ходу не разогреваются, но и они не любят слишком агрессивной езды в первые минуты. Некоторые автоматы, вроде французской четырехступенчатой коробки DP0 и ее аналогов, в принципе склонны выходить из строя, если за холодным пуском сразу следует кавалерийская атака.
Если вы торопитесь, дайте двигателю поработать хотя бы минуту, а потом начинайте движение плавно, повышая скоростной режим по мере прогрева мотора и остальных узлов. Избегайте высоких оборотов, пока датчик температуры не покажет хотя бы 50–60 градусов.
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3
Тезис 3: лучше всего прогрессивный прогрев
Да, оптимальным считается компромиссный вариант. Единого рецепта нет, потому что двигатели и привычки у автовладельцев разные, но можете использовать следующую схему. Заводите мотор, даете ему поработать (чем морознее, тем дольше, но не более 5–7 минут), после чего начинайте движение, избегая высоких оборотов и плавно увеличивая скоростной режим.
У такого способа есть несколько плюсов. Длительная работа на холостом ходу не полезна для мотора сама по себе (увеличивается загрязнение камеры сгорания), а в движении прогрев и мотора, и остальных узлов происходит быстрее. Но всё же важно, чтобы на стоянке «оттаяли» хотя бы детали цилиндро-поршневой группы и масло вышло на рабочую вязкость.
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4
Тезис 4: в Европе моторы не греют
Действительно, в некоторых странах прогрев на холостом ходу ограничен одной минутой, а в инструкциях к машинам прямо указана необходимость ехать сразу после пуска. Но к таким рекомендациям стоит относиться с известным скепсисом.
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5
Тезис 5: всё это гадание на кофейной гуще
Отчасти да. Найти исчерпывающий научный труд о холодных прогревах нам не удалось: вероятно, есть диссертации на тему, но популярные материалы апеллируют больше к опыту бывалых и простейшим измерениям (например, графикам прогрева мотора). Отсутствие инструментальных измерений «холодного» износа объяснимо: ресурсные испытания (да еще в морозильной камере) крайне дорогие, поэтому делать их попросту нерентабельно, а кроме того, они будут релевантны только для конкретного типа мотора. Но чувствительность к холодным пускам у разных двигателей разная и зависит от множества факторов: материла деталей и качества их покрытий, системы смазки, типа масла, тепловых зазоров и других особенностей. В любом случае холодные пуски съедают ресурс мотора, но за счет плавного прогрева (описан в пункте 3) вы можете нивелировать этот эффект.
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6
Тезис 6: грею по полчаса — и плевать на всё
Можно и так: по такому алгоритму любят действовать «мерзляки», которым важно сразу сесть в теплый салон. Длительная работа на холостом ходу для двигателя не полезна, но и не убийственна. В конце концов, можно периодически промывать форсунки, чаще менять свечи и масло. Однако не забывайте, что молотящая на автозапуске машина имеет очень токсичный выхлоп, поэтому не грейте ее вблизи домов, игровых площадок, школ и детских садов. Кстати, стоянка с работающим мотором в жилых зонах запрещена ПДД.
Пункт 17.2 ПДД. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
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