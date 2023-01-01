Сколько греть машину в мороз? Разбираемся в популярных мифах о холодных пусках

Нет, не лучше: в сильные морозы даже современный мотор нуждается хотя бы в небольшом прогреве на месте.

Например, во многих двигателях активно используется алюминий с высоким температурным коэффициентом расширения, поэтому в холодном состоянии тепловые зазоры деталей сильно отличаются от рабочих. Слишком агрессивная езда в холодном состоянии приводит к тепловому дисбалансу: огневая поверхность поршня раскаляется, юбка еще остается холодной, происходят тепловые деформации. На морозе велики зазоры в парах трения, что приводит к ударным нагрузкам. Масло, хоть и менее вязкое, чем встарь, не сразу расходится по всем каналам и прогревается дольше охлаждающей жидкости. Особенно критична для холодного двигателя работа на высоких оборотах.



Прогрева требует не только двигатель, но и коробка передач, гидроусилитель руля и даже ходовая часть. Последние, правда, на холостом ходу не разогреваются, но и они не любят слишком агрессивной езды в первые минуты. Некоторые автоматы, вроде французской четырехступенчатой коробки DP0 и ее аналогов, в принципе склонны выходить из строя, если за холодным пуском сразу следует кавалерийская атака.

Если вы торопитесь, дайте двигателю поработать хотя бы минуту, а потом начинайте движение плавно, повышая скоростной режим по мере прогрева мотора и остальных узлов. Избегайте высоких оборотов, пока датчик температуры не покажет хотя бы 50–60 градусов.