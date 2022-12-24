Пьяным был водитель, а прав лишили пассажира. Оказалось, что это законно

Началась эта история в ноябре 2018 года. Житель Республики Татарстан Николай Жалнин отправился в гости. Выпивали. Позже за ним на автомобиле приехала супруга, и они вместе поехали домой: жена — за рулем, выпивший Николай — на пассажирском сиденье. По дороге их остановили сотрудники полиции, и, как заявлял Жалнин в суде, только тогда он узнал, что жена перед поездкой тоже выпивала. В ее отношении сотрудники полиции составили протокол, с которым супруги в целом согласились, но суд предстоял не только ей, но и Николаю. Его, как владельца авто, обвинили в передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а это административное нарушение. Причем по той же статье, что и само пьяное вождение, только часть вторая. Мировой суд признал Жалнина виновным, выписал 30 тысяч рублей штрафа и лишил водительских прав на полтора года.

