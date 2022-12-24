Пьяным был водитель, а прав лишили пассажира. Оказалось, что это законно

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам.
Лишение прав за пьяное вождение случается довольно часто — за прошлый год в одной только Москве такое наказание понесли 12,5 тысячи человек, а по всей стране — почти 284 тысячи человек. Причем речь не всегда о выпивших водителях — человека могут признать находящимся в состоянии опьянения из-за наркотиков или даже приема лекарственных препаратов. Евгений Садыков из Адыгеи, лишившийся прав из-за 35 капель корвалола, даже пытался через суд оспорить эту норму закона — мы рассказывали эту историю ранее. Но сегодняшняя — еще более странная: в ней главный герой лишился прав из-за пьяного вождения, когда вообще не находился за рулем.
Началась эта история в ноябре 2018 года. Житель Республики Татарстан Николай Жалнин отправился в гости. Выпивали. Позже за ним на автомобиле приехала супруга, и они вместе поехали домой: жена — за рулем, выпивший Николай — на пассажирском сиденье. По дороге их остановили сотрудники полиции, и, как заявлял Жалнин в суде, только тогда он узнал, что жена перед поездкой тоже выпивала. В ее отношении сотрудники полиции составили протокол, с которым супруги в целом согласились, но суд предстоял не только ей, но и Николаю. Его, как владельца авто, обвинили в передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а это административное нарушение. Причем по той же статье, что и само пьяное вождение, только часть вторая. Мировой суд признал Жалнина виновным, выписал 30 тысяч рублей штрафа и лишил водительских прав на полтора года.
Мужчина не согласился и подал апелляцию, которой занимался уже Альметьевский городской суд Республики Татарстан. Он объяснил суду, что, во-первых, понятия не имел о том, что жена была тоже выпившей, а во-вторых, управление ей не передавал — супруга приехала забирать его из гостей без его ведома.
Суд выслушал заявителя и пришел к выводу, что приводимые им в защиту доводы сводятся к переоценке установленных в ходе производства по делу обстоятельств. Эти же жалобы он предъявлял в мировом суде, мировой судья их отверг, по мнению апелляционной инстанции, обоснованно. Проще говоря, жалобу Николая отклонили.
Но он на этом не остановился и сначала подал кассацию, а когда и кассационная инстанция его требования не удовлетворила — дошел до Верховного суда. Как следует из постановления Верховного суда, Николай настаивал, что не передавал управление выпившей жене. Ключевым аргументом было то, что супруга самостоятельно воспользовалась автомобилем, поскольку у нее имеется ключ от машины, а также она вписана в страховой полис ОСАГО.
Верховный суд этот довод отклонил. В постановлении говорится, что при составлении протокола об административном правонарушении супруга заявителя не отрицала ни факт управления транспортным средством, ни факт своего опьянения. Согласно рапортам сотрудников полиции, в момент остановки транспортного средства Жалнин находился в салоне автомобиля, чего он и сам не оспаривает. То есть он был в курсе, что жена за рулем, и, очевидно, не был против, раз ничего не предпринял.
Итог этой истории
Жалобу Николая Жалнина Верховный суд не удовлетворил, а присужденное ему наказание — штраф и лишение водительских прав — оставил в силе.
Аргументом в пользу его вины стало определение, вынесенное Конституционным судом еще в 2006 году. Поскольку транспортное средство в силу своих особенностей является источником повышенной опасности и всегда регистрируется за одним собственником, то любой другой человек, в том числе имеющий имущественные права на этот же автомобиль, всегда будет управлять им в качестве лица, которому передали управление транспортным средством. А передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, — это нарушение правил дорожного движения, за которое полагается административная ответственность. В случае Николая — штраф и лишение прав на полтора года.
Другие решения ВС РФ
- Некоторым водителям удается вернуть права, дойдя до Верховного суда: герой этой истории смог доказать, что права забрали незаконно благодаря забывчивости сотрудника ГИБДД;
- еще одна вещь, за которую порой приходится судиться, — наследство, как в этом деле гражданской жены покойного против его дочери;
- а кое-что вернуть не получится — к примеру, телефон, с которого отправили интимное видео: почитайте, почему его могут забрать всего за один пикантный ролик.