В Новосибирске лучшими праворульками из Японии оказались «Хонды» — узнаем какие

Число ввезенных в Новосибирск автомобилей из-за границы выросло в 2022 году на 51%, а самой популярной моделью стала праворульная Honda Freed, сообщили аналитики сервиса «Авито.Авто». Основной поток импортируемых машин в наш город по-прежнему идет из Японии.
— Большинство автомобилей с пробегом из-за границы попадают в Россию через Дальний Восток. Чаще всего в Новосибирске под заказ из-за рубежа предлагают к продаже автомобили с пробегом брендов Toyota, Honda и KIA. Средняя цена авто с пробегом из-за границы в Новосибирске составляет
Минивэн Honda Freed занял долю в 3% в общей структуре предложений авто из-за границы, а его средняя цена составила
Еще одна праворульная Honda — хэтчбек Fit — заняла
При этом в общем зачете по маркам лидирует Toyota, на которую приходится 24% предложений о продаже.
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