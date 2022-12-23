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В Новосибирске лучшими праворульками из Японии оказались «Хонды» — узнаем какие

Основной поток импортируемых машин в Новосибирск по-прежнему идет из Японии

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Honda Freed с правым рулем

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Число ввезенных в Новосибирск автомобилей из-за границы выросло в 2022 году на 51%, а самой популярной моделью стала праворульная Honda Freed, сообщили аналитики сервиса «Авито.Авто». Основной поток импортируемых машин в наш город по-прежнему идет из Японии.

— Большинство автомобилей с пробегом из-за границы попадают в Россию через Дальний Восток. Чаще всего в Новосибирске под заказ из-за рубежа предлагают к продаже автомобили с пробегом брендов Toyota, Honda и KIA. Средняя цена авто с пробегом из-за границы в Новосибирске составляет 1 450 000 рублей, — уточнили в «Авито Авто».

Минивэн Honda Freed занял долю в 3% в общей структуре предложений авто из-за границы, а его средняя цена составила 910 000 рублей. На втором месте оказался субкомпактвэн Nissan Note с долей 2,3% и ценой 850 000 рублей. На третьем — кроссовер Hyundai Santa Fe с долей 1,8% и ценой 2 570 000 рублей.

Еще одна праворульная Honda — хэтчбек Fit — заняла 4-е место с долей 1,7% и стоимостью 799 000 рублей. На 5-м месте внедорожник KIA Mohave с долей 1,7% и стоимостью 3 515 000 рублей.

При этом в общем зачете по маркам лидирует Toyota, на которую приходится 24% предложений о продаже.

Почитайте еще о российских моделях, которые можно будет купить в ближайшее время.

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