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«Москвич» объявил цену на первую модель

Производство «Москвича-3» стартовало в декабре

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Первая модель — это компактный городской кроссовер с передним приводом «Москвич-3»

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Возрожденная марка «Москвич» объявила имена первых автодилеров, но пока все они расположены в Москве, хотя скоро появятся и в других городах. Попутно анонсирована и цена «Москвича-3»: переднеприводный кроссовер будет стоить от 1,97 миллиона рублей.

Автомобиль является лицензионной копией китайского кроссовера JAC JS4, который в базовой версии оснащается 1,6-литровым мотором (109 л. с.) и механической коробкой передач. Судя по объявленной цене, топовые версии со 150-сильным турбодвигателем и вариатором будут стоить хорошо за 2 миллиона рублей.

С одной стороны, прайс-лист шокирует: по размеру «Москвич-3» сопоставим с KIA Seltos, Renault Duster и Chery Tiggo 4 Pro, и в прежние времена такая модель стоила бы в районе 1–1,2 миллиона рублей. Но в 2022 году большая часть известных автобрендов прекратила поставки и производство в России, а китайские кроссоверы стоят примерно на таком же уровне. Скажем, упомянутый Chery Tiggo 4 Pro оценивается минимум в 2,05 миллиона, а один из самых доступных вариантов Haval Jolion — от 1,9 миллиона рублей. К тому же стоимость машин в наличии может отличаться от рекомендованной.

Обновлено в 15:06

Владимир Путин пока не планирует посещать столичный автозавод «Москвич» и тестировать новую машину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подробнее об автомобилях «Москвич» мы рассказывали во время презентации марки. Эксперты считают, что чайнизация автопрома — неизбежный путь. А вот еще пять как бы российских моделей, которые можно будет купить в ближайшее время.

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