«Москвич» объявил цену на первую модель

С одной стороны, прайс-лист шокирует: по размеру «Москвич-3» сопоставим с KIA Seltos, Renault Duster и Chery Tiggo 4 Pro, и в прежние времена такая модель стоила бы в районе 1–1,2 миллиона рублей. Но в 2022 году большая часть известных автобрендов прекратила поставки и производство в России, а китайские кроссоверы стоят примерно на таком же уровне. Скажем, упомянутый Chery Tiggo 4 Pro оценивается минимум в 2,05 миллиона, а один из самых доступных вариантов Haval Jolion — от 1,9 миллиона рублей. К тому же стоимость машин в наличии может отличаться от рекомендованной.