«Москвич» объявил цену на первую модель

Возрожденная марка «Москвич» объявила имена первых автодилеров, но пока все они расположены в Москве, хотя скоро появятся и в других городах. Попутно анонсирована и цена «Москвича-3»: переднеприводный кроссовер будет стоить от 1,97 миллиона рублей.
Автомобиль является лицензионной копией китайского кроссовера JAC JS4, который в базовой версии оснащается 1,6-литровым мотором (
С одной стороны, прайс-лист шокирует: по размеру «Москвич-3» сопоставим с KIA Seltos, Renault Duster и Chery Tiggo 4 Pro, и в прежние времена такая модель стоила бы в районе 1–1,2 миллиона рублей. Но в 2022 году большая часть известных автобрендов прекратила поставки и производство в России, а китайские кроссоверы стоят примерно на таком же уровне. Скажем, упомянутый Chery Tiggo 4 Pro оценивается минимум в 2,05 миллиона, а один из самых доступных вариантов Haval Jolion — от 1,9 миллиона рублей. К тому же стоимость машин в наличии может отличаться от рекомендованной.
Обновлено в 15:06
Владимир Путин пока не планирует посещать столичный автозавод «Москвич» и тестировать новую машину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подробнее об автомобилях «Москвич» мы рассказывали во время презентации марки. Эксперты считают, что чайнизация автопрома — неизбежный путь. А вот еще пять как бы российских моделей, которые можно будет купить в ближайшее время.