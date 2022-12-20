Топ-5 иномарок по цене «Лады-Гранты»: есть даже полноприводный кроссовер японской сборки

В прошлых обзорах «параллельного» авторынка был фундаментальный изъян: мы называли бюджетными автомобили с ценниками этак в 1,7 миллиона рублей. В принципе, так и есть: некогда дешевые седаны и хетчи теперь столько и стоят, а «нормальные» машины обойдутся в 2–3 миллиона минимум. Но все-таки параллельный импорт набирает обороты, поэтому мы задались вопросом: можно ли сегодня купить новый автомобиль за плюс-минус миллион рублей? Вариантов не так много, но удалось насобирать пятерку наиболее реалистичных.
Chevrolet Damas. «Ларгус»-эрзац
Цена заманчива: 700–800 тысяч рублей за готовую к постановке на учет иномарку 2022 года выпуска. За эти деньги сегодня можно купить лишь Lada Granta или старую Niva, а тут — целый минивэнчик.
Но одного взгляда достаточно, чтобы заподозрить в этом «Шеви» японский микроавтобус 80-х годов, причем сделанный по рецепту кей-кара (его длина — чуть больше «Оки»). В «девичестве» автомобиль назывался Suzuki Every (Carry) и с 1990-х выпускался под корейским именем Daewoo Damas. С 2014 года его собирали в Узбекистане, но в России машина была практически неизвестна. Позже, в 2020-м, сборку Damas наладили в Казахстане на костанайском предприятии «СарыаркаАвтопром» из узбекских машинокомплектов. Именно такие «Дамасы» везут сейчас в Россию, пользуясь тем, что с Казахстаном действует беспошлинный режим.
Стоимость автомобиля в Казахстане начинается от 4,29 млн тенге, то есть 560 тысяч рублей, но с учетом доставки до России и дилерской маржи выходит 780–880 тысяч рублей, у некоторых продавцов — до миллиона. Это в любом случае недорого, потому что среди новых машин, кроме продукции АВТОВАЗа, конкурентов у «Дамаса» просто нет.
Конечно, за эти деньги вы получаете не бог весть что. Например, мощность трехцилиндрового мотора объемом 0,8 литра составляет всего 38 л. с., а разгон до 100 км/час является потолком возможностей этого автомобильчика и занимает (приготовьтесь) 41 секунду. Привод только задний, коробка — механическая, задние тормоза — барабанные, подвеска — рессорная. Кондиционера, страхующей электроники, подушек безопасности нет. В общем, это не автомобиль в привычном нам смысле слова, а скорее коммерческий извозчик для доставки людей или грузов (есть версия фургон).
Зато у него семиместный салон и неплохая грузоподъемность в 450 килограммов, что немало для микровэна снаряженной массой 800 кг. Да и расход бензина АИ-92 в городском цикле составляет 8,6 литра на 100 километров: с учетом архаичности машины вполне приемлемо.
Chevrolet Spark. С мыслями о «Матизе»
А вот автомобиль с более сбалансированными характеристиками: пусть это хетч А-класса, но с автоматической коробкой передач и привычным набором оборудования. За новые машины просят от 900 тысяч до 1,2 миллиона рублей.
Третье поколение «Спарка» выпускается с 2009 года и в России пришло на смену некогда популярному «Матизу», но большим спросом не пользовалось: в те годы набирали обороты более просторные Hyundai Solaris, Kia Rio и Chevrolet Aveo. Провалилась и попытка узбекского завода поставлять машины в Россию под брендом Ravon: спрос был, но не было «живых» машин и нормальной дилерской сети. Сейчас «Спарки» везут параллельным импортом: цена в Казахстане начинается от 730 тысяч рублей, примерно в 150–200 тысяч обходятся услуги доставщиков, так что уложиться в миллион можно.
Spark оснащается 1,3-литровым мотором (85 л. с.) и четырехступенчатым автоматом уже в базе. Он тесный и не очень шустрый, но в остальном вполне здравый вариант для тех, кто перемещается преимущественно по городу. Впрочем, конкуренция с Lada Granta в этом сегменте получается острой: российская модель предлагает большее число модификаций, она просторнее (если брать седаны и лифтбэки), имеет лучшую ремонтопригодность. Зато у «Спарка» — АБС, четыре подушки безопасности и кондиционер уже в базе, а откровенно пустых версий нет в принципе.
Кстати, имеющиеся «Спарки» везут в основном небольшие дилеры и частники, и возникает вопрос: почему бы крупным холдингам не наладить массовые поставки? Но владелец бренда General Motors демонстративно ушел из России, и в случае большого притока «Спарков», скорее всего, пригрозит узбекским и казахским партнерам вторичными санкциями.
Кстати, немногим дороже выходят Chevrolet Nexia (ранее — Aveo) и более крупный, но архаичный Cobalt: их предлагают за 1,1–1,3 миллиона рублей.
Suzuki Ignis. Бюджетный 4WD
Если хочется настоящего японского качества, то один из самых бюджетных новых автомобилей — это одноклассник «Спарка» Suzuki Ignis, за который просят 700–800 тысяч. В Россию его везут в основном с 1,2-литровым мотором (91 л. с.) и вариатором в версии «мягкий гибрид»: бензиновому мотору помогает 3-сильный электрический. Но самое интересное, что за эти деньги вы получаете пусть небольшой, но полноприводный автомобиль с просветом 180 мм, то есть это типичный кроссовер.
Правда, найти автомобиль, выставленный уже в российском автосалоне под ключ, не удалось. Посредники обещают цену в районе 800 тысяч при доставке до Владивостока. Руль, естественно, будет правым. Из других минусов — теснота. Например, объем багажника полноприводных версий составляет 204 литра, моноприводных — 267 литров. Впрочем, у Lada Granta версии хетчбэк он составляется 240 литров.
Hyundai Casper. «Крета» на минималках
Его можно принять за более модную версию Creta, а цена в 1,1 миллиона рублей вызывает приступ ностальгии, ведь до всех кризисов примерно столько и стоил бэби-кроссовер Hyundai. Правда, Casper всё же совсем другой: он построен на платформе Kia Picanto, поэтому исключительно переднеприводный.
«Касперов» везут в Россию параллельным импортом из Кореи с литровыми моторами: атмосферник развивает 76 л. с., турбоверсия — 100 л. с. Коробка передач — четырехступенчатый автомат. При длине 3,6 метра это типичный автомобиль А-класса, но у него трансформируемый салон и неплохая базовая комплектация с кондиционером и аудиосистемой. После «Креты» он покажется тесным, зато вполне современный и модный.
Wuling Hongguang Mini EV. Самый дешевый электромобиль
В Китае серия машин Wuling Hongguang является сенсацией: одно время минивэн с таким названием бил все рекорды продаж, и на волне его успеха компания выпустила городской электрический хетч, который тоже стал бестселлером, — это самый продаваемый электрокар в Китае, где рынок таких машин очень развит. Стоимость начинается от 33 тысяч юаней, то есть примерно 300 тысяч рублей, и даже с учетом таможенной пошлины укладывается в 500 тысяч рублей. Реальные цены в России, конечно, будут выше, поскольку 2–3 тысячи долларов уходит только на доставку и оформление. Но в миллион рублей «Улинг» вполне пролезет.
По сути, это электрическая «Ока» с мотором мощностью 20–40 л. с. и запасом хода до 300 километров по методике NEDC: она завышает показатели, так что в реальности стоит ждать пробегов в 150–200 км. Впрочем, для автомобиля, который сам пугается езды по трассе, такой диапазон вполне достаточен. Батарея емкостью 27 кВт*ч даже от бытовой сети может зарядиться на 80% за ночь. Автомобильчик четырехместный, но багажника практически нет.
Ранее мы рассказывали, сколько стоит привезти свежий BMW из Германии: стоимость доставки затмевает таможенную пошлину. А запасы новых иномарок у официальных дилеров практически исчерпаны: вот что осталось на складах сейчас. Компенсировать дефицит страна пытается за счет «новых русских» марок.