Топ-5 иномарок по цене «Лады-Гранты»: есть даже полноприводный кроссовер японской сборки

Зато у него семиместный салон и неплохая грузоподъемность в 450 килограммов, что немало для микровэна снаряженной массой 800 кг. Да и расход бензина АИ-92 в городском цикле составляет 8,6 литра на 100 километров: с учетом архаичности машины вполне приемлемо.

Chevrolet Spark. С мыслями о «Матизе»

А вот автомобиль с более сбалансированными характеристиками: пусть это хетч А-класса, но с автоматической коробкой передач и привычным набором оборудования. За новые машины просят от 900 тысяч до 1,2 миллиона рублей.