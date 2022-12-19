В Новосибирске назвали модель машины, которую чаще всего перепродают — у нее в среднем 7 владельцев

— Эти машины нравятся людям по картинке, они мечтают стать владельцами. Но когда становятся владельцами, не рассчитывая на свой кошелек на обслуживание, тут же продают их. То есть достигают своей цели стать владельцем «Мерседеса», потом понимают, что обслуживание очень дорогое. Цель достигли, двигаются дальше. Honda Accord также, их любят парни молодые, покупают, а потом продают, потому что не рассчитывают на содержание, — говорит управляющий новосибирским автосалоном «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.