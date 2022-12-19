В Новосибирске назвали модель машины, которую чаще всего перепродают — у нее в среднем 7 владельцев

В Новосибирске названа модель автомобиля, которая чаще всего меняет владельцев — им оказался немецкий премиальный седан Mercedes-Benz S-класс. Как рассказали в сервисе «Авито.Авто», по данным базы «Автотека» (проверка истории автомобилей), у этого седана в среднем зарегистрировано 6,9 владельца по ПТС.
На втором месте оказался седан Mercedes-Benz E-класс, у которого в среднем 5,8 владельца. Далее идут японский седан Honda Accord (5,8 владельца), опять немецкий Mercedes-Benz C-класс (5,5 владельца) и отечественный ВАЗ 2107 (5.2 владельца).
Эксперты рынка считают, что 4 перечисленные иномарки много требуют средств на содержание, поэтому и часто меняют хозяев.
— Эти машины нравятся людям по картинке, они мечтают стать владельцами. Но когда становятся владельцами, не рассчитывая на свой кошелек на обслуживание, тут же продают их. То есть достигают своей цели стать владельцем «Мерседеса», потом понимают, что обслуживание очень дорогое. Цель достигли, двигаются дальше. Honda Accord также, их любят парни молодые, покупают, а потом продают, потому что не рассчитывают на содержание, — говорит управляющий новосибирским автосалоном «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.
В целом же по России чаще всего владельцы меняются у моделей ВАЗ-2112, ВАЗ-2110, BMW 5 серии, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Passat, ВАЗ-2114 Samara, Hyundai Accent, ВАЗ-2115 Samara и LADA Priora.
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