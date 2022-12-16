Цены на автомобили ограничат. Разбираемся, можно ли исполнить поручение Путина

Владимир Путин потребовал от правительства установить постоянный контроль над ценообразованием на рынке автомобилей, чтобы не допустить их необоснованного подорожания. Первый доклад президенту должен быть готов к 15 апреля 2023 года, после чего кабмин будет отчитываться регулярно. Министры должны принять меры, которые обеспечат доступность машин для россиян. Насколько реально затормозить эскалацию автомобильных прайсов административным ресурсом, мы спросили экспертов.
Стоимость машин интенсивно росла последние два года на фоне микропроцессорного кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, а после начала специальной военной операции цены пошли вразнос из-за остановки импорта и производства автомобилей внутри страны. Весной стоимость нового Volkswagen Tiguan достигала 8 миллионов. И хотя с тех пор цены немного успокоились, относительно докризисных уровней они выглядят сумасшедшими. Скажем, иномарка за миллион сегодня — это автомобиль класса «Оки», а более-менее вменяемые варианты стоят более 2 миллионов рублей. Отсутствие конкуренции приводит к тому, что цены ломят даже китайские марки, хотя их поставки в страну не ограничены.
Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков говорит, что именно дефицит лежит в основе эскалации цен:
— Редкий случай, когда в снижении цен заинтересованы абсолютно все: и мы с вами, и дилеры, и производители, которые хотят продавать больше, чтобы держаться на плаву, развивать бизнес, верить в будущее. Устойчивый рынок — это прежде всего объемы продаж. Будут ниже цены — будет больше рынок.
Он подчеркивает, что нехватка наблюдается на всех этапах автосборочного процесса, то есть касается не только готовых машин, но и компонентов.
— С этим сейчас самые большие проблемы, и они не решаются административной волей, — продолжает Никита Гудков. — Импорт из-за рубежа ограничен сразу по ряду причин.
Искусственное сдерживание цен Никита Гудков считает практически невозможным в силу экономических причин:
— В автопроме норма прибыли весьма невелика, это единицы процентов, если говорить о массовых моделях машин. Это касается и поставщиков компонентов, и сборочного производства, и дилеров. Мне не очень понятно, как от этой прибыли вообще можно что-то «откусить». Государство может «играть» налогами, акцизами, пошлинами и прочими поборами типа утилизационного сбора, фактически не имеющего отношения к утилизации. Сейчас в цену каждого авто зашиты затраты на «ЭРА-Глонасс» и сложную и дорогую российскую сертификацию. Всё вместе — это резервы в десятки процентов от стоимости машин, как новых, так и подержанных. Надо просто действительно захотеть снизить цены, и всё получится.
Близкого мнения придерживается вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:
— Сказал президент хорошо, емко, хлестко, но установить ограничения на цену автомобилей будет невозможно и даже неправильно. Рыночная цена на то и рыночная: или мы живем при капитализме, или мы живем при коммунизме. Если есть какие-то другие формы устройства государства, расскажите мне.
Ян Хайцеэр считает, что для нормализации цен нужно использовать рыночные инструменты:
— Стимулятор для снижения стоимости — это или конкурентная среда, или товар недостаточного качества. Если открыть границы для ввоза машин, то возникнет конкуренция, в том числе между китайскими производителями, между теми, кто ввозит машины параллельным импортом. Таможенные пошлины у нас заградительные, и раньше они способствовали росту производства на территории РФ, но роста не произошло, произошел регресс, и, кроме трех калек-заводов в Липецке, Москве, Тольятти, производства почти не осталось, а пошлины на месте. Но когда к Минфину обращаются с предложением снизить их, он говорит: извините, нам деньги очень нужны. А для страны нужны автомобили, чтобы развивалась экономика, потому что каждый автомобиль — это шесть рабочих мест, это ГСМ, обслуживание, мойка.
Эксперт считает, что регулирование цен возможно лишь в случае появления некоей госкорпорации, которая обладает монопольным правом на торговлю машинами. В рыночных условиях для контроля стоимости нужно снижать разнообразные наценки и бюрократические препоны для ввоза автомобилей.
Пойдет ли правительство на снижение пошлин и других сборов, мы узнаем, видимо, не ранее весны.
Ранее мы показывали, как формируется стоимость BMW, импортируемого из Германии: треть первоначальной цены — это «комиссии» посредников, помогающих обойти санкции. На фоне дефицита машин интенсифицировался параллельный импорт, но полноценной заменой официальным поставкам не стал. Одно из самых популярных направлений теперь — это Китай.
И будьте аккуратны: в России продолжают работать «серые автодилеры», которые заманивают низкими ценами, а затем впаривают автомобили с большими накрутками и в кредит.