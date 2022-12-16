Цены на автомобили ограничат. Разбираемся, можно ли исполнить поручение Путина

Он подчеркивает, что нехватка наблюдается на всех этапах автосборочного процесса, то есть касается не только готовых машин, но и компонентов.

— С этим сейчас самые большие проблемы, и они не решаются административной волей, — продолжает Никита Гудков. — Импорт из-за рубежа ограничен сразу по ряду причин. Во-первых , на мировом рынке мало свободных машин, которые можно было бы оперативно перенаправить в Россию. Во-вторых, в этом заинтересовано весьма небольшое число фирм.