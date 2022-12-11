Жильцы 5-этажки пожаловались в полицию на автомобиль полиции, вставший на газоне, — чем дело кончилось

Представляем 307-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Автомобиль полиции совершил наезд на бордюр и парковку на газоне по ул. Звездная, 4 в Первомайском районе. В течение часа была вызвана полиция, которая ни в этот день, ни далее не приехала и не связывалась с нами по поводу этого вызова. Только в этом году посадили газон вдоль дома, — рассказывает читательница Татьяна.
— Друзья из ближнего зарубежья совсем оборзели и чувствуют свою безнаказанность. Или у них «крыша» есть, — пишет Максим.
— Чехова, 254, утро. Заехал на тротуар, обломали ветки на деревьях кузовом, чтобы пропустить встречный транспорт. Чудак? — вопрошает Виталий.
— Авто заехало на место для пешеходов и так паркуется каждый день. Адрес: Виталия Потылицына, 11/3, — информирует Алексей.
Возле перекрытой улицы Ленина машины уже готовы парковаться друг на друге.
— Парковка возле «Бахетле» на Нарымской, 102. На местах для инвалидов одни «инвалиды». Ни одной машины со знаком «инвалид», — пишет Виталий.
«Лексус», БМВ, «Инфинити» — да, одни инвалиды.
— Находится на улице Фадеева, 66/5, возле домов на наружной парковке возле гаражей, уже стоит больше месяца. С хозяином связаться не можем. В снегу брошен, мешает другим автомобилям, кому-то припарковаться, плюс уборке территории. ГАИ не реагирует, — сообщает Валентин.