Жильцы 5-этажки пожаловались в полицию на автомобиль полиции, вставший на газоне, — чем дело кончилось

— Автомобиль полиции совершил наезд на бордюр и парковку на газоне по ул. Звездная, 4 в Первомайском районе. В течение часа была вызвана полиция, которая ни в этот день, ни далее не приехала и не связывалась с нами по поводу этого вызова. Только в этом году посадили газон вдоль дома, — рассказывает читательница Татьяна.