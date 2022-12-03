Без права на депрессию: список лекарств, запрещающих вождение, радикально увеличат

Но если с препаратами из постановления № 681 все более-менее ясно, то с прочими лекарствами все не так однозначно: есть немало веществ, которые влияют на психику, но не попадают в перечень правительства. Один из таких примеров — снотворное феназепам: практика лишения прав водителей, у которых обнаруживали это вещество, неоднородна. Оно запрещает вождение на уровне инструкций, но его отсутствие в перечне делает лишение прав вроде бы незаконным.



При этом довольно часто суды лишают прав водителя, если в моче обнаружен любой препарат, инструкция к которому ограничивает или запрещает вождение. Вот, например, история человека, который лечился от депрессии и попался на циталопраме. В перечень правительства этот антидепрессант не входит, а инструкция к нему сформулирована мягко: «циталопрам обладает минимальной или умеренной способностью влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами». Тем не менее водителю грозит лишение прав, в том числе потому, что в самих ПДД прописан запрет на вождение в болезненных состояниях и при опьянении.

