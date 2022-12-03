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Проблема

Без права на депрессию: список лекарств, запрещающих вождение, радикально увеличат

Конституционный суд сделал временные послабления, но автомобилистов ждет ужесточение

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Список лекарств, запрещающих вождение, скоро расширят

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Конституционный суд принял знаковое постановление, которое, на первый взгляд, решает одну из довольно острых проблем: запрещает лишать прав водителей, употреблявших препараты, не относящиеся к психотропным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это решение, наоборот, является предпосылкой к серьезному ужесточению Административного кодекса. Новая редакция КоАП должна запретить вождение под воздействием любых лекарств, в инструкции к которым есть хотя бы намек на недопустимость управления транспортом, то есть список «запрещенки» многократно увеличится.

Откуда взялась «лекарственная проблема»

Вождение в состоянии опьянения в России наказывается лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей (статья 12.8 КоАП), и, помимо алкоголя и «откровенных» наркотиков, это касается и сотен препаратов, используемых в медицине: их полный перечень определен постановлением правительства № 681. Спор об адекватности такого подхода идет много лет, тем более в список запретных препаратов попадает, например, активное вещество «Корвалола» и «Валокордина» — фенобарбитал. Но Верховный суд постановил, что лишение прав в этом случае законно. Ситуация осложняется тем, что если для алкоголя установлен порог, при котором водитель считается опьяненным (более 0,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе), то для сотен препаратов из перечня таких границ нет: наказание грозит за любое различимое количество вещества в моче или крови. В зоне особенного риска водители с хроническими болезнями сердца, печени, эндокринной системы, с эпилепсией, депрессией и рядом других расстройств.

Но если с препаратами из постановления № 681 все более-менее ясно, то с прочими лекарствами все не так однозначно: есть немало веществ, которые влияют на психику, но не попадают в перечень правительства. Один из таких примеров — снотворное феназепам: практика лишения прав водителей, у которых обнаруживали это вещество, неоднородна. Оно запрещает вождение на уровне инструкций, но его отсутствие в перечне делает лишение прав вроде бы незаконным.

При этом довольно часто суды лишают прав водителя, если в моче обнаружен любой препарат, инструкция к которому ограничивает или запрещает вождение. Вот, например, история человека, который лечился от депрессии и попался на циталопраме. В перечень правительства этот антидепрессант не входит, а инструкция к нему сформулирована мягко: «циталопрам обладает минимальной или умеренной способностью влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами». Тем не менее водителю грозит лишение прав, в том числе потому, что в самих ПДД прописан запрет на вождение в болезненных состояниях и при опьянении.

Что дает постановление Конституционного суда?

Оно обращает внимание на изъяны формулировки статьи 12.8 КоАП, которая и наказывает за езду пьяным. Цитируем постановление:

— По своему буквальному (аутентичному) смыслу примечание к статье 12.8 КоАП РФ означает, что ответственность за правонарушения может наступать исключительно в случае выявленного факта употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Поэтому само по себе названое примечание не предполагает такой ответственности в случае обнаружения по результатам медицинского освидетельствования в крови водителя иных веществ, в том числе входящих в состав лекарственных препаратов, даже если они могут ухудшать его реакцию и внимание.

Это выглядит серьезным шагом навстречу водителям, в частности, упомянутому выше водителю, который попался с циталопрамом. Но подвох в том, что это послабление действует только до момента, когда изменится формулировка статьи 12.8 КоАП, а сделать это Конституционный суд призвал незамедлительно. Получается, кодекс станет еще строже?

— Да, к этому все идет, — соглашается автоюрист Лев Воропаев. — Вообще редко увидишь постановление Конституционного суда, в котором он требует незамедлительно принять меры. Речь о том, что данный «мораторий» на лишение прав водителей под лекарственными препаратами, не включенными в перечень, будет действовать лишь пока не изменится формулировка статьи 12.8 КоАП.

Специалист говорит, что вопрос могут решить по-разному, например, существенно расширить перечень из постановления правительства № 681 или же изменить статью 12.8 КоАП так, чтобы она наказывала в том числе за вождение под лекарственными препаратами, в инструкции к которым указаны соответствующие ограничения. Кстати, эти формулировки могут отличаться и часто носят рекомендательный характер. Одно время обсуждалась идея помечать такие лекарства специальным знаком, но ее так и не реализовали.

— С точки зрения судебной практики ужесточение статьи 12.8 КоАП не слишком изменит ситуацию, потому что суды уже сейчас склонны применять ее к водителям, которые употребляли лекарства, даже если их нет в постановлении правительства № 681, — объясняет Лев Воропаев. — То есть по сути дела Конституционный суд требует внести однозначность: в КоАП РФ есть пробел, тогда как ПДД и закон «О безопасности дорожного движения» уже сейчас запрещают вождение под лекарственными препаратами, влияющими на водительские способности. Но пока эти изменения не сделаны, наказывать за езду под такими лекарствами запрещено.

Как находят запрещенную «химию»

Во время медицинского освидетельствования врачи в первую очередь определяют наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе, а также восьми «явных» наркотиков в моче: опиаты, каннабиноиды, амфетамин (и производные), кокаин, метадон, барбитураты и так далее. Как в этом случае определяется наличие экзотических препаратов, используемых для лечения, ведь их тысячи?

— Да, хороший вопрос, — соглашается Лев Воропаев. — Сама по себе система медосвидетельствования в принципе неидеальна, и здесь многое зависит от конкретной ситуации. Бывают случаи, что сам водитель рассказывает о своем заболевании, и очень редко это спасает его от ответственности, хотя формально сам факт использования препарата по назначению не является оправданием — зависит уже от настроя врача и судьи.

Правозащитник Михаил Федоров называет ужесточение правил вождения под лекарственными препаратами преждевременными:

— Я считаю, вводить запрет на использование того или иного препарата для водителей можно после проведения серьезной экспертизы, которая придет к выводу, что под воздействием такого препарата человек теряет возможность адекватно реагировать на ситуацию на дороге и это может привести к аварии. Ориентироваться на какие-то инструкции, которые производители лекарств прилагают к самим лекарствам, я думаю, неправильно, потому что эти инструкции не проходили соответствующую экспертизу.

Напомним, в 2019 году серьезно ужесточилась уголовная ответственность за ДТП с пострадавшими и жертвами, если водитель был нетрезв. Если в КоАП внесут изменения, о которых говорится в статье, попасть на серьезные сроки лишения рискуют и те, кто совершил аварию после употребления медпрепаратов. Кстати, в том же году побег с места тяжелого ДТП фактически уравняли с признанием себя нетрезвым.

В интернете много спекуляций на эту тему, например, некоторые уверены, что лишиться прав можно даже за «Нурофен».

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