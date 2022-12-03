Без права на депрессию: список лекарств, запрещающих вождение, радикально увеличат

Конституционный суд принял знаковое постановление, которое, на первый взгляд, решает одну из довольно острых проблем: запрещает лишать прав водителей, употреблявших препараты, не относящиеся к психотропным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это решение, наоборот, является предпосылкой к серьезному ужесточению Административного кодекса. Новая редакция КоАП должна запретить вождение под воздействием любых лекарств, в инструкции к которым есть хотя бы намек на недопустимость управления транспортом, то есть список «запрещенки» многократно увеличится.
Откуда взялась «лекарственная проблема»
Вождение в состоянии опьянения в России наказывается лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей (статья 12.8 КоАП), и, помимо алкоголя и «откровенных» наркотиков, это касается и сотен препаратов, используемых в медицине: их полный перечень определен постановлением правительства
Но если с препаратами из постановления
При этом довольно часто суды лишают прав водителя, если в моче обнаружен любой препарат, инструкция к которому ограничивает или запрещает вождение. Вот, например, история человека, который лечился от депрессии и попался на циталопраме. В перечень правительства этот антидепрессант не входит, а инструкция к нему сформулирована мягко: «циталопрам обладает минимальной или умеренной способностью влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами». Тем не менее водителю грозит лишение прав, в том числе потому, что в самих ПДД прописан запрет на вождение в болезненных состояниях и при опьянении.
Что дает постановление Конституционного суда?
Оно обращает внимание на изъяны формулировки статьи 12.8 КоАП, которая и наказывает за езду пьяным. Цитируем постановление:
— По своему буквальному (аутентичному) смыслу примечание к статье 12.8 КоАП РФ означает, что ответственность за правонарушения может наступать исключительно в случае выявленного факта употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Поэтому само по себе названое примечание не предполагает такой ответственности в случае обнаружения по результатам медицинского освидетельствования в крови водителя иных веществ, в том числе входящих в состав лекарственных препаратов, даже если они могут ухудшать его реакцию и внимание.
Это выглядит серьезным шагом навстречу водителям, в частности, упомянутому выше водителю, который попался с циталопрамом. Но подвох в том, что это послабление действует только до момента, когда изменится формулировка статьи 12.8 КоАП, а сделать это Конституционный суд призвал незамедлительно. Получается, кодекс станет еще строже?
— Да, к этому все идет, — соглашается автоюрист Лев Воропаев. — Вообще редко увидишь постановление Конституционного суда, в котором он требует незамедлительно принять меры. Речь о том, что данный «мораторий» на лишение прав водителей под лекарственными препаратами, не включенными в перечень, будет действовать лишь пока не изменится формулировка статьи 12.8 КоАП.
Специалист говорит, что вопрос могут решить по-разному, например, существенно расширить перечень из постановления правительства
— С точки зрения судебной практики ужесточение статьи 12.8 КоАП не слишком изменит ситуацию, потому что суды уже сейчас склонны применять ее к водителям, которые употребляли лекарства, даже если их нет в постановлении правительства
Как находят запрещенную «химию»
Во время медицинского освидетельствования врачи в первую очередь определяют наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе, а также восьми «явных» наркотиков в моче: опиаты, каннабиноиды, амфетамин (и производные), кокаин, метадон, барбитураты и так далее. Как в этом случае определяется наличие экзотических препаратов, используемых для лечения, ведь их тысячи?
— Да, хороший вопрос, — соглашается Лев Воропаев. — Сама по себе система медосвидетельствования в принципе неидеальна, и здесь многое зависит от конкретной ситуации. Бывают случаи, что сам водитель рассказывает о своем заболевании, и очень редко это спасает его от ответственности, хотя формально сам факт использования препарата по назначению не является оправданием — зависит уже от настроя врача и судьи.
Правозащитник Михаил Федоров называет ужесточение правил вождения под лекарственными препаратами преждевременными:
— Я считаю, вводить запрет на использование того или иного препарата для водителей можно после проведения серьезной экспертизы, которая придет к выводу, что под воздействием такого препарата человек теряет возможность адекватно реагировать на ситуацию на дороге и это может привести к аварии. Ориентироваться на какие-то инструкции, которые производители лекарств прилагают к самим лекарствам, я думаю, неправильно, потому что эти инструкции не проходили соответствующую экспертизу.
Напомним, в 2019 году серьезно ужесточилась уголовная ответственность за ДТП с пострадавшими и жертвами, если водитель был нетрезв. Если в КоАП внесут изменения, о которых говорится в статье, попасть на серьезные сроки лишения рискуют и те, кто совершил аварию после употребления медпрепаратов. Кстати, в том же году побег с места тяжелого ДТП фактически уравняли с признанием себя нетрезвым.
В интернете много спекуляций на эту тему, например, некоторые уверены, что лишиться прав можно даже за «Нурофен».