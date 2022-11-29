Участились ДТП с водителями без ОСАГО. Рассказываем, как решить вопрос без паяльника

1
Что делать сразу после ДТП?
Плохая новость в том, что европротокол в этом случае не действует. Звонок в ГИБДД (полицию) в данном случае обязателен, причем не только с точки зрения будущих тяжб, но и для того чтобы вас не обвинили в оставлении места аварии.
— При небольших ДТП сотрудники полиции по телефону обычно говорят оформлять аварию самостоятельно или с помощью аваркомов, но после этого нужно явиться в отделение и завершить оформление, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — В остальном процедура стандартна: важно грамотно нарисовать схему ДТП, написать объяснительные, зафиксировать все данные второго водителя: водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства. Для будущих разбирательств полезно выяснить, кто владелец автомобиля, а также был ли второй водитель наемным сотрудником, который в момент аварии работал на машине. В этом случае можно будет взыскивать компенсацию с его работодателя, что обычно проще.
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2
Есть ли случаи, когда платить будет страховая?
Есть как минимум две ситуации, когда пострадавшему водителю положены компенсационные выплаты из фонда РСА. С точки зрения автомобилиста это похоже на страховую выплату, просто она производится не от лица компании, а из общей «кассы» Союза автостраховщиков.
Первая ситуация — в аварии пострадали люди. Ущерб их здоровью в пределах
Особняком стоят случаи, когда полис оформлен на автовладельца, но конкретный водитель не был в него вписан:
— Страховая компания виновной стороны обязана выплатить компенсацию, после чего имеет право регрессировать автовладельца, который допустил за руль водителя, не вписанного в полис, — объясняет Лев Воропаев.
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3
Суд — единственный вариант?
Если виновник отказывается платить добровольно, то да: взыскивать компенсацию придется через гражданский суд. В отличие от тяжб со страховой компанией оформление досудебных претензий в данном случае необязательно, так что если виновник не изъявил желания расплатиться, готовимся к процессу без предварительных уведомлений.
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4
Каков порядок подготовки документов для суда?
Понадобятся документы из ГИБДД: определение или постановление с приложением (раньше оно называлось справкой о ДТП). Фактически эта экс-справка и говорит о том, кто признан виновником аварии.
Следующий этап — оценка ущерба, которую проводят специализированные фирмы. Если страховой ущерб считается по справочникам РСА, то в данном случае калькуляция будет идти по рыночным ценам. В каких-то случаях суммы будут выше, чем насчитала бы страховая. Кроме того, не учитывается износ транспортного средства, что особенно актуально для возрастных машин: страховая может занижать для них выплату до двух раз.
Нужно ли уведомлять виновника о времени и месте проведения оценки?
— Это необязательно, так что можно просто позвонить и пригласить его, но если он не придет, обращению в суд это не помешает, — продолжает Лев Воропаев. — В будущем при несогласии с размером ущерба он может добиваться судебной экспертизы, которую проведут по фотографиям, сделанным во время первой оценки.
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5
На кого подавать в суд?
Если виновник — частное лицо и владелец автомобиля, то на самого виновника. Это наиболее частая ситуация и, к слову, не самая благоприятная, потому что взыскать компенсацию с физического лица сложнее, чем с фирмы. И еще важный момент: документы подаются в суд по месту регистрации виновника, то есть не исключен вариант, когда это будет город, условно, в 8000 километрах от места ДТП. Это осложняет процесс, но, по словам юристов, не слишком критично: можно нанять представителя в другом городе или участвовать в заседаниях с помощью видеоконференции, предоставляя документы почтой.
Если виновник не является владельцем автомобиля, то ответчиками могут стать и он, и хозяин: суд вправе распределить компенсацию ущерба в долях, причем в отдельных случаях вся компенсация может быть возложена на владельца.
Если машина принадлежит юрлицу или же водитель является наемным сотрудником, ответчиком может выступить юрлицо (владелец автомобиля или работодатель водителя), и эта ситуация предпочтительна.
— Конечно, взыскивать компенсацию с компании перспективней, чем с частного лица, — говорит Лев Воропаев. — Зачастую удается привлечь юрлицо, даже если сотрудник работал на него неофициально: для суда обычно достаточно самых небольших зацепок, что он действительно находился в отношениях с компанией.
Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов добавляет, что проблемы возникают даже с наемными водителями, и особенно выделяет такси:
— Агрегаторы придумывают разные схемы: используют фирмы-прокладки, которые выступают агентами водителя. При ДТП вроде бы нужно взыскивать компенсацию с работодателя, но у таксистов такого нет, как итог — пострадавший остается один на один с каким-нибудь иностранцем или бывшим заключенным, у которого ни полиса ОСАГО, ни имущества, а потому и компенсации не светят. Для агрегатора такси это выгодная ситуация: не надо платить отчислений государству, не надо отвечать. Фирмы-прокладки в большинстве своем сомнительные, как и сами водители. И эта схема работает на федеральном уровне.
Николай Попов говорит, что есть положительные примеры: например, он упоминает случай, когда собственник автомобиля сам пришел в суд второй инстанции, вел себя слишком самоуверенно и наговорил много лишнего, ослабив свою позицию. Но это, скорее, исключения.
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6
Долго ли тянутся такие разбирательства?
Очень долго, и это — серьезная проблема. Лев Воропаев говорит, что с момента подачи документов в суд до вступления решения в силу проходит минимум четыре месяца, иногда — до года.
— При наличии денег проще сразу отремонтировать машину, а не ждать компенсаций. До года может тянуться сама тяжба, а сколько времени пройдет до фактического взыскания — вопрос совсем непредсказуемый, — добавляет он.
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7
Что делать после вынесения судом решения?
При несогласии виновник может опротестовать решение в судах высших инстанций, а если он этого не делает, через месяц оно вступает в силу. Пострадавшая сторона получает на руки исполнительный лист, который необходимо направить в службу судебных приставов по месту регистрации виновника. Впрочем, это совсем не гарантирует получение денег в обозримом будущем.
— Есть, конечно, нормы и сроки, в течение которых приставы должны взыскать долг, но на практике этот процесс может растягиваться до бесконечности, — делится опытом Лев Воропаев. — Если у виновника нет дохода и собственности, по сути дела, взять с него нечего. Конечно, он может избавиться от части имущества в процессе суда. Поэтому я рекомендую еще на начальных стадиях подавать заявление и требовать наложения обеспечительных мер, то есть ареста на имущество виновника, включая автомобиль.
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8
У меня есть каско. На что это влияет?
В этом случае компенсацию выплатит ваша страховая компания, получив взамен право взыскать полную компенсацию с виновника по схеме, которая называется суброгацией. В случае если компенсация будет недостаточной, у вас также остается право взыскать с виновника разницу с реальным ущербом в гражданском порядке.
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9
Можно ли перепродать долг коллекторам?
Такие услуги с разной степенью легальности существуют, но юристы считают, что панацеей они не являются: во-первых, цена выкупа долга будет существенно ниже реального ущерба, во-вторых, они берут не любые долги, а лишь те, по которым есть шанс получить компенсацию.
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10
Почему автомобилисты отказываются от ОСАГО?
Уже не первый год страхование автогражданской ответственности находится в кризисе. Так, в прошлом году резко участились жалобы на невозможность оформить ОСАГО, и наш рейд по страховым компаниям подтвердил эти сообщения. Чтобы побороть это явление, власти предложили несколько рецептов, но в сухом остатке это привело к существенному поднятию максимальных тарифов: в 2022 году первая корректировка состоялась в январе, а еще более сильная — в сентябре. Весной резко увеличились коэффициенты для аварийных водителей.
Власти пытаются сгладить негатив от удорожания страховки рассказами о том, что наценка коснулась лишь проблемных категорий, к числу которых относятся молодые водители, таксисты, владельцы коммерческого транспорта. Но это приводит к тому, что именно эти автомобилисты всё чаще отказываются от страховки, что еще больше увеличивает риск попадания в ДТП с «безосажным» водителем.
Радикальным решением проблемы было бы резкое увеличение штрафа за езду без полиса: сейчас он составляет 800 рублей и допускает быструю оплату с
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