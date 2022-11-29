Участились ДТП с водителями без ОСАГО. Рассказываем, как решить вопрос без паяльника

Если виновник — частное лицо и владелец автомобиля, то на самого виновника. Это наиболее частая ситуация и, к слову, не самая благоприятная, потому что взыскать компенсацию с физического лица сложнее, чем с фирмы. И еще важный момент: документы подаются в суд по месту регистрации виновника, то есть не исключен вариант, когда это будет город, условно, в 8000 километрах от места ДТП. Это осложняет процесс, но, по словам юристов, не слишком критично: можно нанять представителя в другом городе или участвовать в заседаниях с помощью видеоконференции, предоставляя документы почтой.

Если виновник не является владельцем автомобиля, то ответчиками могут стать и он, и хозяин: суд вправе распределить компенсацию ущерба в долях, причем в отдельных случаях вся компенсация может быть возложена на владельца.

Если машина принадлежит юрлицу или же водитель является наемным сотрудником, ответчиком может выступить юрлицо (владелец автомобиля или работодатель водителя), и эта ситуация предпочтительна.

— Конечно, взыскивать компенсацию с компании перспективней, чем с частного лица, — говорит Лев Воропаев. — Зачастую удается привлечь юрлицо, даже если сотрудник работал на него неофициально: для суда обычно достаточно самых небольших зацепок, что он действительно находился в отношениях с компанией.

Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов добавляет, что проблемы возникают даже с наемными водителями, и особенно выделяет такси:

— Агрегаторы придумывают разные схемы: используют фирмы-прокладки, которые выступают агентами водителя. При ДТП вроде бы нужно взыскивать компенсацию с работодателя, но у таксистов такого нет, как итог — пострадавший остается один на один с каким-нибудь иностранцем или бывшим заключенным, у которого ни полиса ОСАГО, ни имущества, а потому и компенсации не светят. Для агрегатора такси это выгодная ситуация: не надо платить отчислений государству, не надо отвечать. Фирмы-прокладки в большинстве своем сомнительные, как и сами водители. И эта схема работает на федеральном уровне.