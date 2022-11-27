По новой велодорожке на Маркса начали ездить машины, а на Вокзальной магистрали тротуары пошли под стоянку

Представляем 305-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Даже в выходной день находятся водители, которые заезжают на новую велодорожку на проспекте Карла Маркса при наличии свободных парковочных карманов. Так проще, чем искать свободное место, — пишет читатель Евгений (фото выше).
Почему бы не использовать такой широкий тротуар на Вокзальной магистрали?
Массовый разум решил, что тротуар надо использовать по полной.
— Фото с парковки для инвалидов по ул. Б. Богаткова, 208/1, рядом — поликлиника № 7. Водитель занял сразу два места для инвалидов, — сообщает Елена.
Пройти между машин будет сложно.
— Комсомольский проспект рядом с домом Ленина, 32. От газона уже ничего не осталось. Это безразличие поражает, а где-то неподалеку постоянно ездят эвакуаторы, — жалуется Екатерина.
BMW притаился совсем недалеко от крылечка.
— Улица Абаканская, стоянка на тротуаре напротив 165-й школы. Улица забита машинами, не могут разъехаться. Самые наглые паркуются на тротуаре, на замечание не реагируют, освободить тротуар отказываются, — информирует Масяня.
— Пешеходный переход. Водители не видят пешеходов из-за автобуса вообще, — сообщают очевидцы.