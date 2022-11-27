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Я паркуюсь как чудакОбзор

По новой велодорожке на Маркса начали ездить машины, а на Вокзальной магистрали тротуары пошли под стоянку

Свежие фото с водителями-нарушителями правил

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Стоянка на тротуаре

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Представляем 305-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Даже в выходной день находятся водители, которые заезжают на новую велодорожку на проспекте Карла Маркса при наличии свободных парковочных карманов. Так проще, чем искать свободное место, — пишет читатель Евгений (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Почему бы не использовать такой широкий тротуар на Вокзальной магистрали?

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Массовый разум решил, что тротуар надо использовать по полной.

Стоянка на местах для инвалидов

Стоянка на местах для инвалидов

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— Фото с парковки для инвалидов по ул. Б. Богаткова, 208/1, рядом — поликлиника № 7. Водитель занял сразу два места для инвалидов, — сообщает Елена.

Перегородили проход

Перегородили проход

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Пройти между машин будет сложно.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Комсомольский проспект рядом с домом Ленина, 32. От газона уже ничего не осталось. Это безразличие поражает, а где-то неподалеку постоянно ездят эвакуаторы, — жалуется Екатерина.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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BMW притаился совсем недалеко от крылечка.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Улица Абаканская, стоянка на тротуаре напротив 165-й школы. Улица забита машинами, не могут разъехаться. Самые наглые паркуются на тротуаре, на замечание не реагируют, освободить тротуар отказываются, — информирует Масяня.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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— Пешеходный переход. Водители не видят пешеходов из-за автобуса вообще, — сообщают очевидцы.

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ПДДПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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