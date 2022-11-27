По новой велодорожке на Маркса начали ездить машины, а на Вокзальной магистрали тротуары пошли под стоянку

Представляем 305-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.



— Даже в выходной день находятся водители, которые заезжают на новую велодорожку на проспекте Карла Маркса при наличии свободных парковочных карманов. Так проще, чем искать свободное место, — пишет читатель Евгений (фото выше).

