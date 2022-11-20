«Номерок блатной, три семёрочки». Показываем, что общего между BMW и Land Rover с госномерами 777

Представляем 304-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
Эта машина стоит на широком газоне Вокзальной магистрали (фото выше).
— Летом сеяли газон, прикрывали, чтобы птицы не клевали. А тут... Адрес ул. Кирова, 25, — жалуется Татьяна.
Общее между двумя этими авто с номерами 777, как вы поняли, — нарушение правил.
— Два автохама продолжают уничтожать газоны на Менделеева, 6, — сообщает Евгений.
— Зачем столько места автобусам? Я тоже здесь хочу «БОМБИТЬ», — пишет Максим.
— Парковка на перекрёстке Богаткова и Федосеева, выезжая с Федосеева, водители объезжают его «хвост», — недоволен Владимир.
— Народная, 26. Главное, свое корыто на газоне поставить, — негодует Евгений.
— Постоянно паркует свой авто возле Калининского суда, перегораживая проход. Адвокатесса, скорее всего. Всегда свободная парковка в 15 метрах, — информируют очевидцы.
— Ул. Ленина, около магазина «Сфинкс», — уточняет Олег.
— Всегда сложно найти парковку в центре, а с перекрытием улицы Ленина и подавно. Все улицы заставлены неправильно припаркованными машинами. Вот одна из них. Стоит прямо на газоне под окнами дома по улице Щетинкина, 23, — сообщает Мария.
— ПолисЫонеры топчут «газон» на перекрестке Плановой и Дуси, — информирует наш читатель.
Просто въехал на переход, да и все. Дети обходят.