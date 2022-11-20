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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Номерок блатной, три семёрочки». Показываем, что общего между BMW и Land Rover с госномерами 777

Свежие фото с нарушителями правил парковки

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Стоянка на тротуаре

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Представляем 304-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

Эта машина стоит на широком газоне Вокзальной магистрали (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Летом сеяли газон, прикрывали, чтобы птицы не клевали. А тут... Адрес ул. Кирова, 25, — жалуется Татьяна.

Общее между двумя этими авто с номерами 777, как вы поняли, — нарушение правил.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Два автохама продолжают уничтожать газоны на Менделеева, 6, — сообщает Евгений.

Стоянка на остановке

Стоянка на остановке

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— Зачем столько места автобусам? Я тоже здесь хочу «БОМБИТЬ», — пишет Максим.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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— Парковка на перекрёстке Богаткова и Федосеева, выезжая с Федосеева, водители объезжают его «хвост», — недоволен Владимир.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Народная, 26. Главное, свое корыто на газоне поставить, — негодует Евгений.

Жалуются на эту машину

Жалуются на эту машину

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— Постоянно паркует свой авто возле Калининского суда, перегораживая проход. Адвокатесса, скорее всего. Всегда свободная парковка в 15 метрах, — информируют очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Ул. Ленина, около магазина «Сфинкс», — уточняет Олег.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Всегда сложно найти парковку в центре, а с перекрытием улицы Ленина и подавно. Все улицы заставлены неправильно припаркованными машинами. Вот одна из них. Стоит прямо на газоне под окнами дома по улице Щетинкина, 23, — сообщает Мария.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— ПолисЫонеры топчут «газон» на перекрестке Плановой и Дуси, — информирует наш читатель.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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Просто въехал на переход, да и все. Дети обходят.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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