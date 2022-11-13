Смотрите, как автомобиль устал и прилег на бок на тротуаре. И как хозяин «Лексуса» ООО пристроил свой джип

Представляем 303-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
Ничего необычного, устал и прилег на тротуаре. Листаем дальше (фото выше).
Джип стоит на выделенной полосе в зоне разметки автобусной остановки.
— Не первый раз уже этот «Ягуар» паркуется прямо на пешеходном переходе около
— Паркуются на спусках для колясок, так еще и перед парковкой. Постоянно там останавливаются, — сообщает Диана.
— Чудак на парковке «МЕГИ» занял 2 места, — уточняет Алексей.
— В этом месте на тротуаре всегда стоят авто, — пишут очевидцы.
— Припарковался на тротуаре Вокзальной магистрали, — сообщают местные жители.
Джип большой, но место для прохода оставил.
Если нет парковочных мест, значит, перелезем через бордюр.