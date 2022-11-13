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Обзор

Смотрите, как автомобиль устал и прилег на бок на тротуаре. И как хозяин «Лексуса» ООО пристроил свой джип

Новые факты нарушения правил на дорогах

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Машинка прилегла

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Представляем 303-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

Ничего необычного, устал и прилег на тротуаре. Листаем дальше (фото выше).

Стоянка на выделенке

Стоянка на выделенке

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Джип стоит на выделенной полосе в зоне разметки автобусной остановки.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Не первый раз уже этот «Ягуар» паркуется прямо на пешеходном переходе около 130-го лицея. На замечания вообще никак не реагирует. При свободном паркинге, кстати. И видит же, что детям приходится обходить. В этот раз он предложил вызвать ГАИ, — пишут наши читатели.

Перекрыл проход

Перекрыл проход

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— Паркуются на спусках для колясок, так еще и перед парковкой. Постоянно там останавливаются, — сообщает Диана.

Стоянка в «МЕГЕ»

Стоянка в «МЕГЕ»

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— Чудак на парковке «МЕГИ» занял 2 места, — уточняет Алексей.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— В этом месте на тротуаре всегда стоят авто, — пишут очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Припарковался на тротуаре Вокзальной магистрали, — сообщают местные жители.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Джип большой, но место для прохода оставил.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Если нет парковочных мест, значит, перелезем через бордюр.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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