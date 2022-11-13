Смотрите, как автомобиль устал и прилег на бок на тротуаре. И как хозяин «Лексуса» ООО пристроил свой джип

— Не первый раз уже этот «Ягуар» паркуется прямо на пешеходном переходе около 130-го лицея. На замечания вообще никак не реагирует. При свободном паркинге, кстати. И видит же, что детям приходится обходить. В этот раз он предложил вызвать ГАИ, — пишут наши читатели.