Хозяин роскошного джипа «Лексус» 777 и экипаж ГИБДД на «Солярисе» — показываем, что их объединяет
Новые фото с нарушениями правил на улицах города
Представляем 302-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Этот «товарищ» еженедельно паркуется на этом газоне вдоль улицы Ольги Жилиной. Несмотря на наличие парковочных карманов в непосредственной близости. Вопиющая наглость! — возмущена читательница Лина (фото выше).
— Стоит на остановке, мешает пассажирам
— Пешеходный переход? Нет, не слышал, — пишут очевидцы.
«Лексус» с «блатным» номером ничего не стесняется.
— Новенький проспект Карла Маркса. Видимо, для машин отремонтировали, — пишет Екатерина.
А этот вообще вылез на новую велосипедную дорожку — вот для тебя ее делали?
— Улица Зыряновская, 53. Машина несколько дней стоит без движения. Перекрыт проход по тротуару. Может быть, угнана? — вопрошает читатель Яков.
— Обычное дело на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе, — уточняют жители.
— Парковка «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе. И вроде места всегда достаточно, но человек сильно не парился встать. Бросил как ехал и пошел за покупками, — пишут очевидцы.
Просто встал на аварийке в проезде, да и всё. Делов-то на копейку!