Хозяин роскошного джипа «Лексус» 777 и экипаж ГИБДД на «Солярисе» — показываем, что их объединяет

Представляем 302-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.



— Этот «товарищ» еженедельно паркуется на этом газоне вдоль улицы Ольги Жилиной. Несмотря на наличие парковочных карманов в непосредственной близости. Вопиющая наглость! — возмущена читательница Лина (фото выше).