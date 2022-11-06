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Тема дняВнедорожник перевернулся в Новосибирске
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Я паркуюсь как чудакОбзор

Хозяин роскошного джипа «Лексус» 777 и экипаж ГИБДД на «Солярисе» — показываем, что их объединяет

Новые фото с нарушениями правил на улицах города

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Стоянка на газоне

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Представляем 302-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Этот «товарищ» еженедельно паркуется на этом газоне вдоль улицы Ольги Жилиной. Несмотря на наличие парковочных карманов в непосредственной близости. Вопиющая наглость! — возмущена читательница Лина (фото выше).

Мешает людям

Мешает людям

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— Стоит на остановке, мешает пассажирам 13-го маршрута троллейбуса. Улица Писарева, — жалуются новосибирцы.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Пешеходный переход? Нет, не слышал, — пишут очевидцы.

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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«Лексус» с «блатным» номером ничего не стесняется.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Новенький проспект Карла Маркса. Видимо, для машин отремонтировали, — пишет Екатерина.

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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А этот вообще вылез на новую велосипедную дорожку — вот для тебя ее делали?

Перегородил проход

Перегородил проход

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— Улица Зыряновская, 53. Машина несколько дней стоит без движения. Перекрыт проход по тротуару. Может быть, угнана? — вопрошает читатель Яков.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Обычное дело на улице Марии Ульяновой в Первомайском районе, — уточняют жители.

На парковке ТЦ

На парковке ТЦ

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— Парковка «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе. И вроде места всегда достаточно, но человек сильно не парился встать. Бросил как ехал и пошел за покупками, — пишут очевидцы.

Стоянка в проезде

Стоянка в проезде

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Просто встал на аварийке в проезде, да и всё. Делов-то на копейку!

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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