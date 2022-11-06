В Россию хлынули «параллельные» VW, Mazda и Chevrolet. Смотрим ассортимент и обалдеваем от цен
Автомобили ввозят крупные дилерские сети
Запасы новых иномарок некитайского происхождения подходят к концу, а остатки продаются по заоблачным ценам: скажем, за последние Renault Duster просят
Компания «Авилон» начала импорт из Китая седана Volkswagen Bora, который по характеристикам близок к продававшейся у нас Skoda Octavia, а в России одно время был известен как Volkswagen Jetta.
«Бора» вышла на рынок КНР в 2018 году и построена на платформе MQB. В Россию ее везут с обоими типами двигателей:
В целом, Bora получается дешевле последних Skoda Octavia нижегородской сборки, за которые просят в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей (без учета скидок). При этом в Китае Bora стоит от 115 тысяч юаней, что эквивалентно примерно миллиону рублей.
А вот непривычная модель — компактный кроссовер Chevrolet Tracker, прямой конкурент Hyundai Creta, но исключительно переднеприводный. Автомобиль выпускают в Узбекистане и Казахстане, и российские дилеры в разных регионах наладили ввоз с завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, который находится недалеко от российской границы. Автомобиль имеет литровый
Кстати, помимо казахстанского Tracker у российских дилеров появились еще более экзотические Chevrolet — кроссоверы Groove. Они еще компактнее (длина — 4220 мм) и являются перелицованными версиями китайского
Для сравнения: еще одним конкурентом Hyundai Creta является новый Chery Tiggo 4 Pro, который продается через официальных дилеров и стоит от 2 миллионов рублей. То есть в принципе параллельный и официальный импорт из Китая предлагает близкие условия.
«Таможня, сертификация, гарантия — на нас»
Группа компаний «КЛЮЧАВТО» наладила массовые поставки «параллельных» автомобилей, и на складе компании сейчас более 4 тысяч Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, BMW, Land Rover и ряда других брендов. Во всех случаях речь о новых машинах экологического класса «Евро-5».
— Мы настроили цикл параллельного импорта новых машин под ключ: таможенное оформление и сертификация на стороне нашей компании, — рассказал нам представитель холдинга. — На автомобили предоставляется двухлетняя гарантия от группы компаний «КЛЮЧАВТО». Обслуживать машину можно в любом сервисном центре нашей группы. Из дополнительных плюсов — возможность приобрести машину, которая ранее не была представлена в РФ.
Конкретизировать логистику поставок «параллельных» машин в компании отказались, но подчеркнули, что клиенты могут оформить сделку в любом автосалоне группы компаний: недавно точка продажи появилась и в Челябинске.
— В наших ближайших планах — расширение списка поставляемых брендов и наращивание доли автомобилей, ввезенных параллельным импортом, — добавила директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.
По данным «КЛЮЧАВТО», наибольшей популярностью пользуются Toyota RAV4, Camry, Corolla, Mazda
Еще один ориентированный на КНР автомобиль — Mazda
Параллельный импорт усилил и другой необычный тренд — поставки новых электромобилей. Например, «Авилон» и ряд других дилеров предлагают крупный кроссовер Volkswagen ID.6 китайской сборки. По размерам он практически идентичен Volkswagen Touareg, но бывает только электрическим. Мотор развивает 204
Плюсы и минусы «параллельных» машин
Плюсы параллельного импорта по большей части описываются известной русской пословицей: на безрыбье и рак рыба. На фоне китайских кроссоверов, которые доминируют в ценовой категории свыше 1,5 миллиона рублей, параллельные машины выглядят вполне конкурентоспособно, хотя большая часть их ввозится также из Китая. Но они делаются на официальных заводах марок и несут более привычные для россиян бренды.
Поскольку параллельным импортом занялись крупные автохолдинги, в частности, «АВТОДОМ», «Авилон», «КЛЮЧАВТО», Fresh Auto, с точки зрения клиента процесс покупки выглядит плюс-минус так же, разве что в большинстве случаев нет возможности протестировать выбранную модель. Документы, как правило, готовятся под ключ, поэтому постановка машины на учет не должна вызвать сложностей.
Автохолдинги обещают обслуживание и поставку запчастей, но здесь могут быть нюансы. Объемы ввоза экзотических моделей вроде Chevrolet Groove небольшие, поэтому формировать полноценные склады запчастей для них вряд ли целесообразно: если условные Creta продавались в России сотнями тысяч, то «Грувы» — дай бог сотнями.
Остаются и вопросы с гарантией, потому что производители не несут ответственности за машины, ввезенные в обход запретов, существовавших в докризисные времена. Автохолдинги по-разному решают этот вопрос. Кто-то предоставляет собственную гарантию, кто-то предлагает комбинации гарантии и страховки: то есть ремонт будет выполнять дилер, а оплачивать — страховая. Но сроки гарантии меньше и составляют
Зато параллельный импорт открывает доступ к более широкому ассортименту машин, чем существовал в России в последние годы. Другой вопрос, есть ли у россиян деньги на заморские кареты, которые стоят теперь дороже квартир.
А тем временем продажей китайских машин занялся один известный банк. Традиционные же марки стремительно покидают Россию.