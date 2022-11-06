20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 62.10
eur 60.61
Тема дняЗемлетрясение в Кузбассе
Все новости
Все новости
Кризис-2022Подробности

В Россию хлынули «параллельные» VW, Mazda и Chevrolet. Смотрим ассортимент и обалдеваем от цен

Автомобили ввозят крупные дилерские сети

1 775
ds

Mazda пока не входит в список брендов для параллельного импорта, но дилеры уже предлагают ее модели, вроде Atenza и CX-4

Поделиться

Запасы новых иномарок некитайского происхождения подходят к концу, а остатки продаются по заоблачным ценам: скажем, за последние Renault Duster просят 2,5–3 миллиона рублей. Во избежание дефицита еще весной дилерам разрешили так называемый «параллельный импорт» — ввоз автомобиля без разрешения владельца бренда. Первое время процедуру тормозили законодательные и логистические ограничения, но вот наконец схема заработала. В списке «параллельных» моделей есть и те, что не были представлены в России официально, то есть в каком-то смысле ассортимент даже расширился. Разбираемся, сколько стоят такие машины и действует ли на них гарантия.

Компания «Авилон» начала импорт из Китая седана Volkswagen Bora, который по характеристикам близок к продававшейся у нас Skoda Octavia, а в России одно время был известен как Volkswagen Jetta.

Китайская версия VW Bora имеет длину 4663 мм — на пару сантиметров короче соплатформенной Skoda Octavia

Китайская версия VW Bora имеет длину 4663 мм — на пару сантиметров короче соплатформенной Skoda Octavia

Поделиться

«Бора» вышла на рынок КНР в 2018 году и построена на платформе MQB. В Россию ее везут с обоими типами двигателей: 1,5-литровым атмосферником (113 л. с.) или 1,4-литровым турбомотором (150 л. с.). Коробка передач в первом случае — гидромеханический автомат, во втором — семиступенчатый преселективный робот. Стоимость автомобилей 2022 года выпуска в России начинается от 2,5 миллиона рублей, причем разница между атмосферником и турбомотором небольшая — 100 тысяч. Комплектация сразу неплохая, например, есть климат-контроль, парктроники, подогревы сидений, шесть подушек безопасности, система стабилизации, мультимедиа.

В целом, Bora получается дешевле последних Skoda Octavia нижегородской сборки, за которые просят в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей (без учета скидок). При этом в Китае Bora стоит от 115 тысяч юаней, что эквивалентно примерно миллиону рублей.

Chevrolet Tracker россиянам почти неизвестен: американская марка свернула продажу массовых моделей в 2015 году

Chevrolet Tracker россиянам почти неизвестен: американская марка свернула продажу массовых моделей в 2015 году

Поделиться

А вот непривычная модель — компактный кроссовер Chevrolet Tracker, прямой конкурент Hyundai Creta, но исключительно переднеприводный. Автомобиль выпускают в Узбекистане и Казахстане, и российские дилеры в разных регионах наладили ввоз с завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, который находится недалеко от российской границы. Автомобиль имеет литровый 125-сильный турбомотор и шестиступенчатый автомат, а комплектация сразу богатая, например, есть камера заднего вида, четыре подушки безопасности, литые диски, мультимедиа, климат-контроль. Стоимость начинается от 1,8–2 миллионов рублей, что выглядит конкурентоспособно на фоне Creta, за которую дилеры просят в среднем от 2,5 миллиона. При этом в Казахстане Tracker стоит около 11 миллионов тенге, то есть от 1,4 миллиона рублей. Отсутствие ввозных пошлин между Казахстаном и Россией делает разницу в цене умеренной.

Кстати, помимо казахстанского Tracker у российских дилеров появились еще более экзотические Chevrolet — кроссоверы Groove. Они еще компактнее (длина — 4220 мм) и являются перелицованными версиями китайского Baojun 510, который был разработан при участии концерна General Motors. Машины китайской сборки стоят в районе 2,35 миллиона рублей за версию с 1,5-литровым бензиновым мотором (105 л. с.), вариатором и в неплохой комплектации: климат-контроль, камера заднего вида, мультимедиа, система стабилизации, шесть подушек. Привод, как и у «Трекера», только передний.

Chevrolet Groove близок по концепции к Tracker, но производится в Китае

Chevrolet Groove близок по концепции к Tracker, но производится в Китае

Поделиться

Для сравнения: еще одним конкурентом Hyundai Creta является новый Chery Tiggo 4 Pro, который продается через официальных дилеров и стоит от 2 миллионов рублей. То есть в принципе параллельный и официальный импорт из Китая предлагает близкие условия.

Вместо китайского Chevrolet можно посмотреть чисто китайский Chery — цены сопоставимы

Вместо китайского Chevrolet можно посмотреть чисто китайский Chery — цены сопоставимы

Поделиться

«Таможня, сертификация, гарантия — на нас»

Группа компаний «КЛЮЧАВТО» наладила массовые поставки «параллельных» автомобилей, и на складе компании сейчас более 4 тысяч Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, BMW, Land Rover и ряда других брендов. Во всех случаях речь о новых машинах экологического класса «Евро-5».

— Мы настроили цикл параллельного импорта новых машин под ключ: таможенное оформление и сертификация на стороне нашей компании, — рассказал нам представитель холдинга. — На автомобили предоставляется двухлетняя гарантия от группы компаний «КЛЮЧАВТО». Обслуживать машину можно в любом сервисном центре нашей группы. Из дополнительных плюсов — возможность приобрести машину, которая ранее не была представлена в РФ.

Toyota Avalon — модель китайского производства, которая может частично заменить в России Camry петербургской сборки. В России предлагается с <nobr class="_">2-литровым</nobr> мотором (178 <nobr class="_">л. с</nobr>.) или <nobr class="_">3,5-литровым</nobr> V6 (301 <nobr class="_">л. с.</nobr>)

Toyota Avalon — модель китайского производства, которая может частично заменить в России Camry петербургской сборки. В России предлагается с 2-литровым мотором (178 л. с.) или 3,5-литровым V6 (301 л. с.)

Поделиться

Конкретизировать логистику поставок «параллельных» машин в компании отказались, но подчеркнули, что клиенты могут оформить сделку в любом автосалоне группы компаний: недавно точка продажи появилась и в Челябинске.

— В наших ближайших планах — расширение списка поставляемых брендов и наращивание доли автомобилей, ввезенных параллельным импортом, — добавила директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Chevrolet Captiva — еще один продукт совместного творчества американцев с китайцами, известный также как Baojun 530. В Россию ввозится из Китая, стоит порядка 2,5 миллиона рублей, по размеру близок к Nissan <nobr class="_">X-Trail</nobr>. Но привод — только передний, двигатель — <nobr class="_">1,5-литровый</nobr> (147 <nobr class="_">л. с.</nobr>), коробка — вариатор

Chevrolet Captiva — еще один продукт совместного творчества американцев с китайцами, известный также как Baojun 530. В Россию ввозится из Китая, стоит порядка 2,5 миллиона рублей, по размеру близок к Nissan X-Trail. Но привод — только передний, двигатель — 1,5-литровый (147 л. с.), коробка — вариатор

Поделиться

По данным «КЛЮЧАВТО», наибольшей популярностью пользуются Toyota RAV4, Camry, Corolla, Mazda CX-9, Chevrolet Captiva, Suzuki Vitara. Стоимость RAV4 и Camry начинается от 3 миллионов рублей, Mazda CX-9 — от 4 миллионов. Есть и экзотика, например, вместо привычной «Камри» можно купить ее аналог — Avalon, который продается в США и Китае: цена начинается от 3,3 миллиона рублей. Насколько можем судить, «КЛЮЧАВТО» ввозит такие машины именно из КНР.

Mazda <nobr class="_">CX-4</nobr> хоть и сделана для китайского рынка, но визуально хороша. Она чуть длиннее <nobr class="_">CX-5</nobr>, но ниже

Mazda CX-4 хоть и сделана для китайского рынка, но визуально хороша. Она чуть длиннее CX-5, но ниже

Поделиться

Еще один ориентированный на КНР автомобиль — Mazda CX-4, технически близкий к популярной в России Mazda CX-5. Стоимость стартует от 3 миллионов рублей за машины с двухлитровым мотором (158 л. с.), автоматом и передним приводом. Полноприводные CX-4 бывают только с 2,5-литровыми моторами (192 л. с.), но в Россию такие версии пока не возят.

Параллельный импорт усилил и другой необычный тренд — поставки новых электромобилей. Например, «Авилон» и ряд других дилеров предлагают крупный кроссовер Volkswagen ID.6 китайской сборки. По размерам он практически идентичен Volkswagen Touareg, но бывает только электрическим. Мотор развивает 204 л. с., декларируемый пробег на зарядке — более 500 километров (но это очень зависит от режима езды). Привод у поставляемых в Россию версий — только задний, а цена кусается: не менее 4–5 миллионов рублей.

Volkswagen ID.6 — электрический заднеприводный кроссовер китайской сборки

Volkswagen ID.6 — электрический заднеприводный кроссовер китайской сборки

Поделиться

Плюсы и минусы «параллельных» машин

Плюсы параллельного импорта по большей части описываются известной русской пословицей: на безрыбье и рак рыба. На фоне китайских кроссоверов, которые доминируют в ценовой категории свыше 1,5 миллиона рублей, параллельные машины выглядят вполне конкурентоспособно, хотя большая часть их ввозится также из Китая. Но они делаются на официальных заводах марок и несут более привычные для россиян бренды.

Поскольку параллельным импортом занялись крупные автохолдинги, в частности, «АВТОДОМ», «Авилон», «КЛЮЧАВТО», Fresh Auto, с точки зрения клиента процесс покупки выглядит плюс-минус так же, разве что в большинстве случаев нет возможности протестировать выбранную модель. Документы, как правило, готовятся под ключ, поэтому постановка машины на учет не должна вызвать сложностей.

Автохолдинги обещают обслуживание и поставку запчастей, но здесь могут быть нюансы. Объемы ввоза экзотических моделей вроде Chevrolet Groove небольшие, поэтому формировать полноценные склады запчастей для них вряд ли целесообразно: если условные Creta продавались в России сотнями тысяч, то «Грувы» — дай бог сотнями.

Остаются и вопросы с гарантией, потому что производители не несут ответственности за машины, ввезенные в обход запретов, существовавших в докризисные времена. Автохолдинги по-разному решают этот вопрос. Кто-то предоставляет собственную гарантию, кто-то предлагает комбинации гарантии и страховки: то есть ремонт будет выполнять дилер, а оплачивать — страховая. Но сроки гарантии меньше и составляют 1–2 года, тогда как сами производители предлагали обычно 3–5 лет.

Зато параллельный импорт открывает доступ к более широкому ассортименту машин, чем существовал в России в последние годы. Другой вопрос, есть ли у россиян деньги на заморские кареты, которые стоят теперь дороже квартир.

По теме

ChevroletMazdaToyotaVolkswagenАвторынокЦены на авто
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2