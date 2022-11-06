В Россию хлынули «параллельные» VW, Mazda и Chevrolet. Смотрим ассортимент и обалдеваем от цен

Плюсы и минусы «параллельных» машин

Плюсы параллельного импорта по большей части описываются известной русской пословицей: на безрыбье и рак рыба. На фоне китайских кроссоверов, которые доминируют в ценовой категории свыше 1,5 миллиона рублей, параллельные машины выглядят вполне конкурентоспособно, хотя большая часть их ввозится также из Китая. Но они делаются на официальных заводах марок и несут более привычные для россиян бренды.

Поскольку параллельным импортом занялись крупные автохолдинги, в частности, «АВТОДОМ», «Авилон», «КЛЮЧАВТО», Fresh Auto, с точки зрения клиента процесс покупки выглядит плюс-минус так же, разве что в большинстве случаев нет возможности протестировать выбранную модель. Документы, как правило, готовятся под ключ, поэтому постановка машины на учет не должна вызвать сложностей.

Автохолдинги обещают обслуживание и поставку запчастей, но здесь могут быть нюансы. Объемы ввоза экзотических моделей вроде Chevrolet Groove небольшие, поэтому формировать полноценные склады запчастей для них вряд ли целесообразно: если условные Creta продавались в России сотнями тысяч, то «Грувы» — дай бог сотнями.