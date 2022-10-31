«Это клиническая смерть автопрома»: публикуем список марок и их злоключений в России

За минувшие 20 лет автомобили в России собирали почти все ключевые бренды, включая Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Toyota, Nissan, Citroen, Mitsubishi и так далее. Исключения можно пересчитать по пальцам, например, собственных заводов в стране никогда не было у Subaru, Suzuki и Honda.

За двадцать лет несколько раз изменятся правила промышленной сборки. Минпромторг будет требовать всё более глубокой локализации производства, и на место отверточной сборки по принципу «прикрутить бампера» придут штамповка кузовов из российского проката и местная сборка двигателей. Автопром станет весомой частью экономики ряда регионов и городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калужской, Калининградской, Нижегородской и Ростовской областей.