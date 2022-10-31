«Это клиническая смерть автопрома»: публикуем список марок и их злоключений в России
В первой половине октября решение об уходе приняли еще три бренда
Месяц назад мы публиковали сводку плачевного состояния авторынка, но с тех всё стало только хуже, поэтому обновим наш список марок новыми «фигурантами». Так, об уходе из России, похоже, всерьез задумался корейский дуэт Hyundai и KIA, продает свой завод Mercedes, а Ford отказался от выпуска даже коммерческой техники. Мы не включили в дайджест китайские бренды — они появились сравнительно недавно и сейчас замещают привычные нам имена.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что мы проходим точку невозврата:
— Можно констатировать клиническую смерть автопрома, точнее, смерть той модели автопрома, которую продвигал Минпромторг, — говорит он. — Новую модель пока никто не предложил, за исключением производства трех устаревших моделей транспортных средств. Естественно, это не выход для огромной страны, и анонсированная стратегия развития автопрома не отвечает на вопросы, откуда и как появятся российские автомобили и на чем будет передвигаться наша страна.
За минувшие 20 лет автомобили в России собирали почти все ключевые бренды, включая Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Toyota, Nissan, Citroen, Mitsubishi и так далее. Исключения можно пересчитать по пальцам, например, собственных заводов в стране никогда не было у Subaru, Suzuki и Honda.
За двадцать лет несколько раз изменятся правила промышленной сборки. Минпромторг будет требовать всё более глубокой локализации производства, и на место отверточной сборки по принципу «прикрутить бампера» придут штамповка кузовов из российского проката и местная сборка двигателей. Автопром станет весомой частью экономики ряда регионов и городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калужской, Калининградской, Нижегородской и Ростовской областей.
Первые тревожные звонки прозвенят после присоединения Крыма в 2014 году, и вскоре закроется завод General Motors под Питером (там делали Opel Astra и Chevrolet Cruze). Постепенно будет сокращаться ассортимент машин, и уйдет еще ряд знаковых марок. Например, в 2019 году легковой рынок покинет Ford, а в
Chevrolet
Концерн General Motors был представлен в России марками Chevrolet и Cadillac и стал первым, кто заявил о полном сворачивании деятельности после начала специальной военной операции. Шаг был во многом символическим, поскольку концерн уже уходил из России в 2015 году после присоединения Крыма, и в последние 7 лет был представлен считанными моделями (Tahoe, Travese).
Более чувствительным для России является невозможность поставки в страну недорогих Chevrolet казахстанской и узбекской сборки. Кстати, «УзАвтоМоторс» возглавляет теперь бывший гендиректор АВТОВАЗа, швед Бу Андерссон, который понимает запросы российского авторынка.
Ford
Еще один американский бренд свернул деятельность в России еще весной 2019 года из-за низкого спроса на легковушки, но сохранил завод в Елабуге, где делали коммерческие Ford Transit. Работа предприятия была заморожена в марте 2022 года. В сентябре стало известно о планах выпуска двух коммерческих автомобилей в Елабуге на замену «Транзиту»: владелец предприятия, «Соллерс Авто», подал соответствующую заявку в Минпромторг России. А в середине октября Ford окончательно подтвердил полный уход из России.
Honda
Ситуация с японской маркой неопределенная: громких заявлений компания не делала, при этом еще два года назад сообщала, что уйдет из нашей страны в 2022 году. Накануне нынешнего кризиса Honda была представлена в России лишь одной моделью — кроссовером CR-V.
Hyundai — KIA
Не считая китайских марок, именно с корейским дуэтом были надежды России, но, увы, продажа завода становится всё более реальной перспективой. В начале кризиса марки заявили о желании остаться, и хотя основной завод под Петербургом (там делали Rio, Solaris, Creta) встал надолго, летом удалось возобновить производство нескольких моделей на калининградском «Автоторе», включая и новый KIA Sportage. Но сейчас запасы компонентов подходят к концу, и в обозримом будущем «Автотор» переключится на сотрудничество с другими партнерами.
Lada
У АВТОВАЗа всё более-менее стабильно: за лето компании удалось возобновить выпуск упрощенных версий Lada Granta и Niva и даже вернуть на них часть опций, вроде подушек безопасности. Производство Lada Vesta свернуто в Ижевске, но должно возобновиться в 2023 году на одной из освободившихся веток в Тольятти. А вот хетчбэк XRAY в строй уже не вернется, поскольку был наименее локализованной из «Лад».
Планы у АВТОВАЗа традиционно грандиозные: подготовка кроссовера на базе Lada Vesta, локализация новой Lada Granta на оставшейся от французов платформе CMF-B, а также выпуск электрического Largus в Ижевске.
Mazda
Автомобили японской марки пользовались в России стабильно высоким спросом. Завод компании на Дальнем Востоке собирал
Mercedes-Benz
Из всех премиум-марок Mercedes-Benz организовал местное производство позже всех, в 2019 году, зато, в отличие от конкурентов, обосновался капитально: в Подмосковье был построен завод полного цикла, выпускавший седаны E-класса.
BMW, например, долгое время собирала машины в партнерстве с калининградиским «Автотором», а некоторые модели Audi в первой половине нулевых делали в режиме крупноузловой сборки на заводе в Калуге — их производство прекратилось еще в 2015 году.
Сейчас Mercedes решил выйти из российского бизнеса, и его завод в индустриальном парке «Есипово», по данным «Ведомостей», будет продан одному из дилеров марки.
Mitsubishi
Компания остановила производство на заводе в Калуге еще в апреле, и с тех пор новостей о ее будущем нет. Несмотря на ограниченность модельного ряда, Outlander и Pajero Sport пользовались неплохим спросом, и по итогам 2021 года марка была
Nissan
Завод под Петербургом, где выпускали Qashqai, X-Trail, Murano, остановлен еще в марте, а в октябре стало известно о его продаже ФГУП НАМИ с опционом на обратный выкуп: по такой же схеме уходила из России компания Renault. Помимо завода, Nissan владел маркетинговым центром в Москве, и он тоже перейдет в госсобственность. По аналогии с Renault, гарантийные обязательства по автомобилям Nissan возьмет на себя АВТОВАЗ, в частности, переключив на себя управление центральным складом запчастей компании и наладив поставки необходимых деталей.
В последнее время Nissan терял рыночную долю, а его модельный ряд был представлен лишь пятью кроссоверами — помимо перечисленных, он включал также новый Pathfinder, продажи которого стартовали и тут же закончились в феврале
Peugeot, Citroen, Opel
Концерн Stellantis (владеет всеми тремя марками) остановил производство на заводе под Калугой весной, а с учетом небольшой доли рынка и европейского происхождения марок возобновление полноценной работы выглядит маловероятным.
Renault
Крупнейшая потеря для российского рынка — уход марки Renault. Компания была одним из главных инвесторов в российский автопром, владела АВТОВАЗом и отдельным заводом в Москве, который выпускал кроссоверы Duster и сходные с ним модели. В 2021 году Renault объявила о полной интеграции АВТОВАЗа в свои производственные и инженерные цепочки, что, с одной стороны, лишало Россию национальных моделей, вроде Granta и Vesta, с другой — открывало большие возможности по выпуску недорогих автомобилей стабильного качества на достаточно удачной платформе CMF-B. По суммарным продажам АВТОВАЗ и Renault были доминантами рынка с хорошими перспективами роста.
Компания ушла в резкой манере, передав оба своих завода за рубль. На ранних стадиях АВТОВАЗ заявлял о планах по локализации Renaut Duster, но больше к этой теме не возвращался. Из бывших моделей французской марки наилучшие шансы остаться у Lada Largus (Renault Logan MCV): АВТОВАЗ планирует переделать ее в электромобиль.
Уход Renault создал проблемы для дилерской сети, которую сейчас планируется слить с сетью самого АВТОВАЗа. Гарантийные обязательства взяла на себя дочерняя компания завода «Лада Имидж».
Skoda и Volkswagen
Дуэт марок был еще одним крупным инвестором русавтопрома, владея двумя производственными площадками под Калугой и на нижегородском ГАЗе. В Калуге выпускали Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid, в Нижнем — Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia и Volkswagen Taos. В России выпускались и двигатели семейства 1.6 MPI, в планах была локализация турбомоторов 1.4 TSI.
Оба завода остановлены и, судя по всему, надолго. Из Нижнего Новгорода концерн Volkswagen ушел официально, а завод под Калугой ищет покупателей. Шансов остаться в России при нынешних исходных данных немного — санкционные ограничения ударили по европейским брендам сильнее всего.
Subaru
Японская марка почти утратила влияние на рынок и по итогам 2021 года не попала даже в
Toyota
Востребованная и уважаемая в России марка долго сохраняла лояльность к рынку: завод под Петербургом был остановлен еще весной, но японцы говорили о желании возобновить производство Camry и RAV4 при первой возможности. Но возможности не представилось, и марка заявила об отказе от выпуска на нем «Тойот»: предприятие или продадут, или приспособят под другие проекты. Пока Toyota не уходит из России и продолжит поддерживать дилерскую сеть. Ее положение было отчасти уникально, и мало какой бренд мог похвастаться таким количеством востребованных моделей, которые импортировались из-за границы: например, стабильно высоким спросом пользовались Land Cruiser, LC Prado и Highlander. Если марке удастся наладить поставки машин, спрос на них будет. При этом конкуренцию официальным Toyota сейчас составляет серый импорт из Японии.
УАЗ
Еще один пример стабильности, которая на заводе длится уже более полувека: в Ульяновске продолжают собирать «буханку» 1965 модельного года, полувоенный Hunter и Patriot, в том числе в упрощенных версиях. Неплохо обстоит дело и с продажами, которые на фоне обвала рынка упали лишь незначительно. Основными покупателями УАЗов являются корпоративные клиенты и госструктуры, так что пока дефицит заказов заводу не грозит. При этом минимальная стоимость той же «буханки» с двигателем стандарта «Евро-0» составляет порядка 1,3 миллиона рублей.
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