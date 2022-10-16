Хозяин роскошного джипа Lexus LX перекрыл жильцам калитку во двор — ходите, как хотите
Свежие факты нарушений правил парковки в городе
Представляем новый,
— Закрыл выход из дома — Вокзальная магистраль, 2, рядом со входом в магазин «Букетопт». С коляской уже не пройти, простому человеку возможно пройти только бочком, прижавшись к стене, — пишет читательница Елена (фото выше).
— По адресу Державина, 49, детский сад
— У лицея
— В нашем доме по Есенина, 31/1 только один такой альтернативно одаренный жилец. Решил, что место на тротуаре у «Пятерочки» специально для него, и всегда так паркуется. На соседей плевать: обойдут, не облезут, — возмущены жильцы.
— Только отремонтированный двор, тротуары и широкий проезд никак не дисциплинируют авточудака, — пишет Евгений.
— Бесконечная парковка на тротуаре по ул. Ватутина, 28. Ничего не смущает водителей, — информирует Михаил.
— Улица Максима Горького, 42. Перегородил проход и вход в офисы, — уточняют наши читатели.
На заднем стекле инвалидного знака не видно.
Вытоптали сквер возле Водного института. Безобразники.
На этой картине всё гармонично. И зеленая арка из листвы, и благородный цвет тротуарной плитки, и симметрия, с которой автомобиль перекрыл дорожку.