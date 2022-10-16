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Я паркуюсь как чудакОбзор

Хозяин роскошного джипа Lexus LX перекрыл жильцам калитку во двор — ходите, как хотите

Свежие факты нарушений правил парковки в городе

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Стоянка на проходе

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Представляем новый, 299-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Закрыл выход из дома — Вокзальная магистраль, 2, рядом со входом в магазин «Букетопт». С коляской уже не пройти, простому человеку возможно пройти только бочком, прижавшись к стене, — пишет читательница Елена (фото выше).

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— По адресу Державина, 49, детский сад № 429, водитель припарковался на единственном пешеходном переходе, подвергая опасности детей. Просьбу убрать авто проигнорировал, — недоволен Сергей.

Бросил авто на «зебре»

Бросил авто на «зебре»

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— У лицея № 130. При свободном паркинге. На замечание убрать машину с пешеходного перехода лишь разулыбался, — сообщают очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— В нашем доме по Есенина, 31/1 только один такой альтернативно одаренный жилец. Решил, что место на тротуаре у «Пятерочки» специально для него, и всегда так паркуется. На соседей плевать: обойдут, не облезут, — возмущены жильцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Только отремонтированный двор, тротуары и широкий проезд никак не дисциплинируют авточудака, — пишет Евгений.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Бесконечная парковка на тротуаре по ул. Ватутина, 28. Ничего не смущает водителей, — информирует Михаил.

Перекрыл проход

Перекрыл проход

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— Улица Максима Горького, 42. Перегородил проход и вход в офисы, — уточняют наши читатели.

На месте инвалида

На месте инвалида

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На заднем стекле инвалидного знака не видно.

Убили газон

Убили газон

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Вытоптали сквер возле Водного института. Безобразники.

Холст, масло, 2022 год

Холст, масло, 2022 год

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На этой картине всё гармонично. И зеленая арка из листвы, и благородный цвет тротуарной плитки, и симметрия, с которой автомобиль перекрыл дорожку.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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