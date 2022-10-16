Хозяин роскошного джипа Lexus LX перекрыл жильцам калитку во двор — ходите, как хотите

Представляем новый, 299-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Закрыл выход из дома — Вокзальная магистраль, 2, рядом со входом в магазин «Букетопт». С коляской уже не пройти, простому человеку возможно пройти только бочком, прижавшись к стене, — пишет читательница Елена (фото выше).