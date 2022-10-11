У этого Chery амбиции Hyundai Creta. Проверяем, чего он стоит на самом деле

Версия с вариатором стоит на 100 тысяч дороже, а за 2,28 миллиона рублей предлагается комплектация с люком, 17-дюймовыми дисками, боковыми подушками безопасности, обогревом задних сидений. Версии с турбомотором сразу идут в богатых комплектациях (но без люка) по цене 2,3–2,4 миллиона рублей.



Относительно дорестайлинговой версии подорожание не очень сильное, порядка 70 тысяч рублей (около 3%). Но проблема в исчезновении самой простой версии Base, которая стоила от 1,7 миллиона. То есть с учетом всех обстоятельств базовый Tiggo 4 Pro после рестайлинга прибавил почти 350 тысяч.

