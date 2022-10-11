У этого Chery амбиции Hyundai Creta. Проверяем, чего он стоит на самом деле
По замыслу производителя, модель должна стать бестселлером
От отчаяния российский авторынок спасает «очайнивание» — китаизация. Этот Chery Tiggo 4 Pro я беру в автосалоне, где еще год назад получал на тест-драйв новый Renault Duster, что весьма символично, ведь речь даже не о частном случае смены дилерства, а о тренде, который приобретает необратимый характер. Привычные нам иномарки еще существуют в виде складских остатков, но это уже фантомные боли, а в остальном китайские бренды забирают себе не только весь среднеценовой сегмент, но даже подножья премиум-класса. И пусть лет пять назад мы куксились от словосочетания «китайские кроссоверы» и считали их уделом фанатов, но в системе координат, где нулем является Lada Granta без АБС, китайские автомобили выглядят... да, примерно как первые иномарки на фоне советских машин — прямо ураганно.
Я сажусь в салон и вижу эмблемы подушек безопасности, пиктограмму ESP, модный селектор вариатора и сложную графику панели приборов... На фоне отечественной аскетичности эта вполне обычная для современных машин комплектация несет уже флер эксклюзивности. Беспроводная зарядка телефона? Сенсорные панели? Климат-контроль? Мне надо на воздух, и не потому что салон пахнет китайским клеем (нет, не пахнет), а чтобы наконец привыкнуть к этой новой реальности, где китайцы задают планку возможного, пусть и ввиду вынужденного отсутствия немцев, французов и корейцев.
Впрочем, если подойти к нему со старой, докризисной меркой, то можно найти и минусы. Пожалуй, главная проблема Tiggo 4 Pro в том, что он ближе к легковушкам городского В-класса, чем к полноценным кроссоверам. У него задняя полузависимая подвеска и безальтернативный передний привод, а еще — тесноватая задняя часть, что заметно даже извне: визуальный центр тяжести смещен вперед. В итоге у него не самые просторные в классе задние сиденья и скромный багажник объемом 340 литров, хотя у идентичного по размерам Hyundai Creta он превышает 400 литров.
Впрочем, это все же кроссовер с паспортным просветом 190 мм и стальной защитой картера. Она, кстати, довольно гулкая, и ты хорошо чувствуешь момент, когда колея начинает чесать ему пузо. Возможности Tiggo 4 Pro позволяют проехать по ухабистой грунтовке посуху, но в распутицу лучше не рисковать: для нее желательны и полный привод, и более зубастые шины. Всё же это легковушка расширенных возможностей, а не конкурент Lada Niva.
Я помню тест-драйв Chery Tiggo в 2005 году, когда компания делала первые шаги на российском рынке. Две ее тогдашние модели, Amulet и QQ, были откровенно неудачными, но Tiggo стоял на полступеньки выше и с оговорками мог конкурировать с недорогими кроссоверами той поры, включая Kia Sportage II. Да, пластик был грубым и деревянным, ездовые повадки расхлябаны, но с учетом невысокой цены (а потом и российской локализации) он имел право на жизнь. Но потом появились Renault Duster и Hyundai Creta, и поляна для китайских машин вроде бы исчезла. Не тут-то было: Tiggo взял всех измором, полностью обновился и настолько прибавил в качестве, что уже не ждет снисходительности. Теперь, разглядывая его центральную консоль, я могу поверить, что это какой-нибудь новый Kia и что «китайцы» — это новые «корейцы».
Ездовые ощущения от Tiggo 4 Pro приведены к средней линии: не выдающиеся и не плохие. Если в обычной жизни вы владеете условным Hyundai Creta и возьмете «Тигго» в прокат, вам не придется радикально менять стиль езды. Возможности тестовой версии несколько преувеличены 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.), который легко ловит волну крутящего момента и обеспечивает автомобилю прилив тяги на обгонах. Старается и вариатор, правда, при интенсивном разгоне тахометр елозит в районе 5–6 тысяч об/мин, что хорошо для ускорения, но не очень ласкает слух. Шумоизоляция в принципе не идеальная, хотя тут как посмотреть: если мы воспринимаем Tiggo 4 Pro кроссовером B-класса, то всё по законам жанра — у конкурентов плюс-минус то же. Если же учесть цену топовой версии под 2,5 миллиона рублей, то ждешь большего, но тут вопрос из области экономики рискует уйти в область геополитики, так что притормозим.
Двухлитрового мотора в России больше не будет, а базовым остался 1,5-литровый агрегат (113 л. с.) в паре с механической коробкой передач или вариатором. При этом динамика разгона ощутимо проседает, и 14 секунд до «сотни» — это хуже среднего уровня даже для отечественных Lada. Одна из причин — масса автомобиля, который весит от 1350 кг. Для сравнения, такую же массу имеет более крупная Skoda Karoq, и с 1,6-литровым мотором до «сотни» она разгоняется на три секунды шустрее. Пока Tiggo 4 Pro не во всём соответствует лучшим образцам, хотя вопрос о том, какая динамика необходима автомобилю, полжизни проводящему в пробках, является дискуссионным.
Похожая логика применима и к остальным ездовым качествам. При спокойной езде он интуитивен в управлении, при агрессивной чувствуется, что шасси не создано для чрезмерного напора, руль кажется отстраненным, а ходы подвесок — небольшими. Это проявляется, например, при чересчур резком накате на лежачих полицейских. Другое дело, что Tiggo 4 Pro и не позиционируется как автомобиль для кавалерийских атак и при езде в пределах разумного ведет себя как обычный кроссовер своего класса.
Ему еще есть куда эволюционировать. Например, обзорность ограничена широкими стойками и высокой поясной линией: чтобы сделать кузов менее пышным, вероятно, нужно использовать больше высокопрочных сталей, а это удел топовых марок. Звук радио кажется посредственным, а кнопка подогрева руля расположена в таком месте, что прижимаешь ее ладонью при перехватах. Автомобиль сохранил несколько физических кнопок на центральной консоли, но в остальном управление отдано сенсорам, и такое решение — на любителя. Тыкать в их лакированные поверхности на ходу не слишком удобно.
Но такие придирки можно адресовать любому автомобилю, и показательно, что для критики чайнакара нужно уходить на уровень нюансов. Ведь во время первой волны, в середине нулевых годов, китайские машины были дальше от полноценных иномарок, чем «Лады». Их салоны топорщились пластиком и пахли до головной боли, у них не было автоматов, лицензионные моторы выцеживали лошадиные силы как через поролон, их рули были бесчувственными, а управляемость — необъезженной. Были даже такие казусы: хлопаешь дверью — открывается багажник, хлопаешь багажником — распахивается дверь. Через щели в кузове можно было проводить техобслуживание мотора, а бардачки закрывались с помощью скотча. Теперь это в прошлом, и по субъективному ощущению качества этот Tiggo даст фору иным старожилам рынка. Заклей шильдики — и обычный автомобилист не заподозрит в нём китайца даже через пару дней.
Другое дело, что в те давние времена он стоил бы примерно миллион рублей и бросал вызов Hyundai Creta. А теперь он стоит более 2 миллионов рублей, и это так задирает планку ожиданий, что арсенала городского кроссовера просто недостаточно, чтобы отбиться от подозрений в отмывании рублей или юаней. Но чему тут удивляться? В его прайс-листе столько импортозависимого оборудования, что от некоторых комплектаций веет духом эксклюзивности — там даже люк есть. Создатели мини-паркетника не рассчитывали, что в России он будет конкурировать не с «Кретой», а с «двушкой» в спальном районе, а то бы они наверняка добавили в комплектацию санузел и кухню, чтобы уравнять шансы.
Базовая версия с механической коробкой передач и атмосферным мотором стоит от 2,05 миллиона рублей, хотя скидки и субсидии позволяют снизить ее на четверть миллиона (трейд-ин, льготные кредиты и так далее). Комплектация при этом сразу приличная, с литыми колесами, парктроником, АБС, ESP, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений. Правда, лишь с двумя подушками безопасности.
Версия с вариатором стоит на 100 тысяч дороже, а за 2,28 миллиона рублей предлагается комплектация с люком, 17-дюймовыми дисками, боковыми подушками безопасности, обогревом задних сидений. Версии с турбомотором сразу идут в богатых комплектациях (но без люка) по цене 2,3–2,4 миллиона рублей.
Относительно дорестайлинговой версии подорожание не очень сильное, порядка 70 тысяч рублей (около 3%). Но проблема в исчезновении самой простой версии Base, которая стоила от 1,7 миллиона. То есть с учетом всех обстоятельств базовый Tiggo 4 Pro после рестайлинга прибавил почти 350 тысяч.
Пока конкуренцию ему составляют оставшиеся на складах дилеров иномарки. Например, в том же ценовом диапазоне можно найти вполне приличный Hyundai Creta II или Kia Soul. Купить Chery, конечно, проще, потому что поставки по железной дороге идут регулярно и условия продажи гибче, чем у иномарщиков старой школы, которые ограничены запасами машин. Из конкурентов упомянем и топовые версии Lada XRay на пару с Renault Duster: пусть они ощущаются не столь роскошными, зато дешевле и имеют проверенную конструкцию. Но проблема с ними та же — дилеры распродают остатки машин, и выбирать особо не из чего.
Не забудем и про другие китайские бренды. Самый серьезный конкурент-земляк — это Haval Jolion. Он крупнее и мощнее (от 143 л. с.), при этом заявленная цена начинается от 1,9 миллиона рублей, хотя из наличия дилеры предлагают автомобили ценой 2–2,5 миллиона. Также есть Geely Coolray, который идентичен «Тигго» по размерам, но дороже: его стоимость по прайсу составляет 2,3–2,75 миллиона.
Китайские компании стремительно захватывают авторынок России, занимая всю его сердцевину между бюджетным и премиальным сегментами. Доля китайских марок впервые превысила 30%, хотя еще пару лет назад составляла 4–5%. Красноречива и десятка самых популярных моделей по итогам сентября 2022 года: Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4, Hyundai Creta и Geely Atlas Pro — пять «китайцев», четыре нашемарки, один «кореец». Как это контрастирует с десяткой годичной давности, в которой были Vesta, Rio, Solaris, Rapid, Duster...
И даже жаль, что случился надлом рынка, когда рост доли китайцев обусловлен не столько их собственным прогрессом, сколько проблемами конкурентов. Ведь чайнакары достигли уровня, когда могли потягаться с «настоящими иномарками» даже без форс-мажоров, о чём, например, говорит непрерывный рост их доли еще до начала специальной военной операции. Сейчас кажется, что россияне выбирают их сугубо от безысходности, но это лишь полуправда. Россияне выбирают их и от безысходности, и потому что качество китайских машин за последние лет десять зримо выросло. Тот же Chery Tiggo 4 Pro не является ни самой престижной, ни самой современной китайской машиной, но даже он на фоне «среднего по рынку» кажется космолетом, стоит только открыть дверь и взглянуть на его интерьер.
Порвав с Западом, Россия вынуждена уповать на восточное партнерство, и чисто технически это не проблема. Переход на китайские автомобили не ущемляет права трудящихся, потому что они получают автомобили уровня той же «Креты» или «Дастера» с поправкой на то, что у нас меньше данных об их долгосрочной надежности. Проблема не в машинах, но в цене, а она обусловлена политэкономикой и выходит за рамки чисто рыночных стратегий. И потому я весь день ощущал себя как в осознанном сновидении, где ты удивляешься происходящему и не вполне веришь. Заводы Renault уже превратились в тыкву, и кто знает, не превратится ли в нее способность россиян покупать хорошие автомобили в принципе. Пусть даже китайские.
Ранее мы рассказывали, почему китайские автомобили стоят так дорого.
Многие россияне предпочитают покупать автомобили напрямую в Китае.
А вот поименный список автомобильных брендов России с кратким описанием их нелегкого положения.