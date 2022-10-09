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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как паркуются «камикадзе» на площади Калинина и что позволено хозяевам «Лексуса» 999 и «Лэнд Крузера» 001

Новые факты нарушения ПДД в Новосибирске

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Стоянка под знаком

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Представляем новый, 298-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

На площади Калинина давно запрещена парковка — под угрозой эвакуации, но люди ничего не боятся (фото — выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Я паркуюсь... Улица Железнодорожная, 8/1, — уточняют наши читатели.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Наличие «Крузера», номера 001 и аварийной сигнализации официально позволяет стоять вторым рядом — недавно закон вышел, откройте ПДД.

Стоянка на траве

Стоянка на траве

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А в частном секторе это как считается, газон? Или своя территория?

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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На Красном проспекте под знаком на выделенной полосе кто только не стоит: и «Газели» под разгрузку, и маршрутки, и легковушки.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Стоянка на тротуаре возле магазина «Синтетика».

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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А это там же, чуть ближе к Красному проспекту. Кучно паркуются не по правилам.

Стоянка не по разметке

Стоянка не по разметке

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Ну не попал в разметку, делов-то. Меньше машин на парковку влезет.

Стоянка на выделенке

Стоянка на выделенке

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Обязательно надо встать на выделенной полосе перед пешеходным переходом и не торопясь потрепаться.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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