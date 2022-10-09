Как паркуются «камикадзе» на площади Калинина и что позволено хозяевам «Лексуса» 999 и «Лэнд Крузера» 001
Новые факты нарушения ПДД в Новосибирске
Представляем новый,
На площади Калинина давно запрещена парковка — под угрозой эвакуации, но люди ничего не боятся (фото — выше).
— Я паркуюсь... Улица Железнодорожная, 8/1, — уточняют наши читатели.
Наличие «Крузера», номера 001 и аварийной сигнализации официально позволяет стоять вторым рядом — недавно закон вышел, откройте ПДД.
А в частном секторе это как считается, газон? Или своя территория?
На Красном проспекте под знаком на выделенной полосе кто только не стоит: и «Газели» под разгрузку, и маршрутки, и легковушки.
Стоянка на тротуаре возле магазина «Синтетика».
А это там же, чуть ближе к Красному проспекту. Кучно паркуются не по правилам.
Ну не попал в разметку, делов-то. Меньше машин на парковку влезет.
Обязательно надо встать на выделенной полосе перед пешеходным переходом и не торопясь потрепаться.