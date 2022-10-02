Где надо, там и ставим. Как паркуются хозяева Lexus LX, Prado и BMW с номерами МММ

Представляем новый, 297-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Стоянка вторым рядом даже в выходные дни (фото выше).