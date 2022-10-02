Где надо, там и ставим. Как паркуются хозяева Lexus LX, Prado и BMW с номерами МММ
Показываем новые факты неправильной парковки в городе
Представляем новый,
Стоянка вторым рядом даже в выходные дни (фото выше).
— Вот какой важный, стою где хочу, мне на всех наплевать. Прям у полка ДПС на Станционной, — еще одно сообщение о парковке в проезде под запрещающими знаками возле полка ДПС ГИБДД.
Возле областной стоматологии на Театральной парковок для посетителей не предусмотрена, поэтому месим газон.
— Автобусы маршрутов 45, 45к (Советский р-н) в обеденное время каждый день паркуются и стоят довольно долго в межквартальном проезде между жилыми домами Ветлужская 15, 17, 19, 16, 20. Надолго сужая межквартальный проезд до одной полосы, — жалуется читательница Оксана.
Расположился на выделенной полосе, автобусы объедут.
Человек забыл, что перед переходом нельзя вставать ближе 5 метров. Или не знал.
Перегородил людям выезд из кармана.
Примостился возле мусорки на газоне — видно, как накатали колею.
Стоять на перекрестках нельзя, но если очень надо, то можно.