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Я паркуюсь как чудакОбзор

Где надо, там и ставим. Как паркуются хозяева Lexus LX, Prado и BMW с номерами МММ

Показываем новые факты неправильной парковки в городе

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Стоянка вторым рядом

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Представляем новый, 297-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Стоянка вторым рядом даже в выходные дни (фото выше).

Стоянка под знаками

Стоянка под знаками

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— Вот какой важный, стою где хочу, мне на всех наплевать. Прям у полка ДПС на Станционной, — еще одно сообщение о парковке в проезде под запрещающими знаками возле полка ДПС ГИБДД.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Возле областной стоматологии на Театральной парковок для посетителей не предусмотрена, поэтому месим газон.

Жильцы пожаловались на автобусы

Жильцы пожаловались на автобусы

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— Автобусы маршрутов 45, 45к (Советский р-н) в обеденное время каждый день паркуются и стоят довольно долго в межквартальном проезде между жилыми домами Ветлужская 15, 17, 19, 16, 20. Надолго сужая межквартальный проезд до одной полосы, — жалуется читательница Оксана.

Стоянка на выделенке

Стоянка на выделенке

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Расположился на выделенной полосе, автобусы объедут.

Стоянка перед переходом

Стоянка перед переходом

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Человек забыл, что перед переходом нельзя вставать ближе 5 метров. Или не знал.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Перегородил людям выезд из кармана.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Примостился возле мусорки на газоне — видно, как накатали колею.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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Стоять на перекрестках нельзя, но если очень надо, то можно.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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