Осенняя хандра: смотрим, что осталось от некогда процветавшего авторынка России
Вот поименный список популярных брендов и их перспективы в России
В последние дни еще три японские марки объявили об окончательном прекращении производства в России — цикл распада привычного нам авторынка, похоже, близок к завершению. До кризиса непремиальный сегмент включал около 20 марок, и ниже мы собрали информацию о состоянии каждой из них в алфавитном порядке. Мы не включили в дайджест китайские бренды — они появились сравнительно недавно и сейчас замещают привычные нам имена.
Chevrolet
Концерн General Motors был представлен в России марками Chevrolet и Cadillac и стал первым, кто заявил о полном сворачивании деятельности после начала специальной военной операции. Шаг был во многом символическим, поскольку концерн уже уходил из России в 2015 году после присоединения Крыма, и в последние 7 лет был представлен считанными моделями (Tahoe, Travese).
Более чувствительным для России является невозможность поставки в страну недорогих Chevrolet казахстанкой и узбекской сборки. Кстати, «УзАвтоМоторс» возглавляет теперь бывший гендиректор АВТОВАЗа, швед Бу Андерссон, который понимает запросы российского авторынка.
Ford
Еще один американский бренд свернул деятельность в России еще весной 2019 года из-за низкого спроса на легковушки, но оставил завод в Елабуге, где делали коммерческие Ford Transit. Работа предприятия была заморожена в марте 2022 года. В сентябре стало известно о планах выпуска двух коммерческих автомобилей в Елабуге на замену «Транзиту»: владелец предприятия, «Соллерс Авто», подал соответствующую заявку в Минпромторг России. Но с самим «Фордом» мы, похоже, прощаемся окончательно, хотя когда-то он был безоговорочным лидером.
Honda
Ситуация с японской маркой неопределенная: громких заявлений компания не делала, при этом еще два года назад сообщала, что уйдет из нашей страны в 2022 году. Накануне нынешнего кризиса Honda была представлена в России лишь одной моделью — кроссовером CR-V.
Hyundai – KIA
Не считая китайских марок, именно с корейским дуэтом связаны надежды России. На начальной стадии кризиса марки заявили о желании остаться, и хотя основной завод под Петербургом (там делали Rio, Solaris, Creta) стоит, летом удалось возобновить производство нескольких моделей на калининградском «Автоторе», включая и новый KIA Sportage. По итогам августа корейские марки были в топе продаж, хотя и с пятикратным отставанием от результатов прошлого года. Но сейчас запасы компонентов подходят к концу, и в обозримом будущем «Автотор» переключится на сотрудничество с другими партнерами. Что касается петербургского завода альянса, новостей о его будущем нет. Дилеры распродают остатки машин: например, за Solaris просят от 1,5 миллиона рублей и выше.
Lada
У АВТОВАЗа всё более-менее стабильно: за лето компании удалось возобновить выпуск упрощенных версий Lada Granta и Niva и даже вернуть на них часть опций, вроде подушек безопасности. Производство Lada Vesta свернуто в Ижевске, но должно возобновиться в 2023 году на одной из освободившихся веток в Тольятти. А вот хетчбэк XRAY в строй уже не вернется, поскольку был наименее локализованной из «Лад».
Планы у АВТОВАЗа традиционно грандиозные: подготовка кроссовера на базе Lada Vesta, локализация новой Lada Granta на оставшейся от французов платформе CMF-B, а также выпуск электрического Largus в Ижевске.
Mazda
Автомобили японской марки пользовались в России стабильно высоким спросом. Завод компании на Дальнем Востоке собирал Mazda 6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9, а часть моделей, вроде CX-30, экспортировалась. Сейчас завод остановлен, и по последней информации «Соллерс Авто» ведет переговоры с японцами о выкупе доли в совместном предприятии и запуске другого проекта.
Mitsubishi
Компания остановила производство на заводе в Калуге еще в апреле, и с тех пор новостей о ее будущем нет. Несмотря на ограниченность модельного ряда, Outlander и Pajero Sport пользовались неплохим спросом, и по итогам 2021 года марка была
Nissan
Завод под Петербургом, где выпускали Qashqai, X-Trail, Murano, остановлен еще в марте, и с тех пор компания несколько раз продлевала срок заморозки предприятия: сейчас дедлайн установлен на конец 2022 года. В последнее время Nissan терял рыночную долю, а его модельный ряд был представлен лишь пятью кроссоверами — помимо перечисленных, он включал также новый Pathfinder, продажи которого стартовали и тут же закончились в феврале
Peugeot, Citroen, Opel
Концерн Stellantis (владеет всеми тремя марками) остановил производство на заводе под Калугой весной, а с учетом небольшой доли рынка и европейского происхождения марок возобновление полноценной работы выглядит маловероятным.
Renault
Крупнейшая потеря для российского рынка — уход марки Renault. Компания была одним из главных инвесторов в российский автопром, владела АВТОВАЗом и отдельным заводом в Москве, который выпускал кроссоверы Duster и сходные с ним модели. В 2021 году Renault объявила о полной интеграции АВТОВАЗа в свои производственные и инженерные цепочки, что, с одной стороны, лишало Россию национальных моделей, вроде Granta и Vesta, с другой — открывала большие возможности по выпуску недорогих автомобилей стабильного качества на достаточно удачной платформе CMF-B. По суммарным продажам АВТОВАЗ и Renault были доминантами рынка с хорошими перспективами роста.
Компания ушла в резкой манере, передав оба своих завода за рубль. На ранних стадиях АВТОВАЗ заявлял о планах по локализации Renaut Duster, но больше к этой теме не возвращался. Из бывших моделей французской марки наилучшие шансы остаться у Lada Largus (Renault Logan MCV): АВТОВАЗ планирует переделать ее в электромобиль.
Уход Renault создал проблемы для дилерской сети, которую сейчас планируется слить с сетью самого АВТОВАЗа. Гарантийные обязательства взяла на себя дочерняя компания завода «Лада Имидж».
Skoda и Volkswagen
Дуэт марок был еще одним крупным инвестором русавтопрома, владея двумя производственными площадками под Калугой и на нижегородском ГАЗе. В Калуге выпускали Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid, в Нижнем — Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia и Volkswagen Taos. В России выпускались и двигатели семейства 1.6 MPI, в планах была локализация турбомоторов 1.4 TSI.
Оба завода остановлены и, судя по всему, надолго. Из Нижнего Новгорода концерн Volkswagen ушел официально, а на завод под Калугой ищет покупателей. Шансов остаться в России при нынешних исходных данных немного — санкционные ограничения ударили по европейским брендам сильнее всего.
Subaru
Японская марка почти утратила влияние на рынок и по итогам 2021 года не попала даже в топ-20. Subaru не имела собственных производств в России, а модельный ряд был представлен лишь тремя кроссоверами и спортивной WRX. Тем не менее Subaru стала одной из немногих фирм, заявившей о сохранении поставок весной 2022 года: опубликованный в апреле прайс-лист на Subaru Forester начинался от 4,15 миллиона рублей. Машины действительно есть в наличии у немногочисленных дилеров марки.
Toyota
Востребованная и уважаемая в России марка долгое сохраняла лояльность рынку: завод под Петербургом был остановлен еще весной, но японцы говорили о желании возобновить производство Camry и RAV4 при первой возможности. Но возможности не представилось, и марка заявила об отказе от выпуска на нем «Тойот»: предприятие или продадут, или приспособят под другие проекты. Пока Toyota не уходит из России и продолжит поддерживать дилерскую сеть. Ее положение было отчасти уникально, и мало какой бренд мог похвастаться таким количеством востребованных моделей, которые импортировались из-за границы: например, стабильно высоким спросом пользовались Land Cruiser, LC Prado и Highlander. Если марке удастся наладить поставки машин, спрос на них будет. При этом конкуренцию официальным Toyota сейчас составляет серый импорт из Японии.
УАЗ
Еще один пример стабильности, которая на заводе длится уже более полувека: в Ульяновске продолжают собирать «буханку» 1965 модельного года, полувоенный Hunter и Patriot, в том числе в упрощенных версиях. Неплохо обстоит дело и с продажами, которые на фоне обвала рынка упали лишь незначительно. Основными покупателями УАЗов являются корпоративные клиенты и госструктруры, так что пока дефицит заказов заводу не грозит. При этом минимальная стоимость той же «буханки» с двигателем стандарта «Евро-0» составляет порядка 1,3 миллиона рублей.
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