Осенняя хандра: смотрим, что осталось от некогда процветавшего авторынка России

Lada

У АВТОВАЗа всё более-менее стабильно: за лето компании удалось возобновить выпуск упрощенных версий Lada Granta и Niva и даже вернуть на них часть опций, вроде подушек безопасности. Производство Lada Vesta свернуто в Ижевске, но должно возобновиться в 2023 году на одной из освободившихся веток в Тольятти. А вот хетчбэк XRAY в строй уже не вернется, поскольку был наименее локализованной из «Лад».

Планы у АВТОВАЗа традиционно грандиозные: подготовка кроссовера на базе Lada Vesta, локализация новой Lada Granta на оставшейся от французов платформе CMF-B, а также выпуск электрического Largus в Ижевске.