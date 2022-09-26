Без «Тойот», но с новым «Чери»: что происходит на российском авторынке

Год назад такие цифры казались бы шокирующими, но сейчас Tiggo 4 Pro является одной из самых дешевых иномарок на рынке (если не брать остатки машин «замороженных» марок). Доступнее лишь считаные модели вроде Haval Jolion (от 1,9 миллиона рублей), и, судя по их популярности, россияне перестали считать такой уровень цен запретительным.

Запасы иномарок подходят к концу

При взгляде на дилерские центры трудно отделаться от ощущения, что ничего не произошло: работают шоурумы, стоят выставочные образцы. Из-за резкого падения спроса накопленных к началу года остатков оказалось достаточно, чтобы торговать без притока новых машин. Так, например, на складах ушедшей из России компании Renault остается еще около 7 тысяч машин, сообщил директор по развитию бизнеса «Лада Имидж» Александр Кадухин. Кстати, сама компания «Лада Имидж» является партнером АВТОВАЗа, отвечающим за поставки компонентов и гарантийное обслуживание уже проданных Renault.