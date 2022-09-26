Без «Тойот», но с новым «Чери»: что происходит на российском авторынке
Выбор новых машин сузился до российских и китайских производителей
На автомобильном рынке — относительная стабильность: замерли и цены, и динамика продаж. Доля АВТОВАЗа впервые с 2006 года превысила 40%, и, в принципе, это всё, что нам нужно знать: полпути до начала 90-х рынок уже преодолел. Впрочем, есть несколько новостей, и самые интересные мы отобрали в наш дайджест.
Toyota закрывает питерский завод
Один из самых успешных автозаводов России в Шушарах проработал 15 лет. Его продукция традиционно находилась в топ-листе российских продаж: до начала специальной военной операции он выпускал популярные Toyota RAV4 и Camry. В прошлом году предприятие нарастило мощности и сделало более 80 тысяч машин, которые продавались внутри России и экспортировались в страны ближнего зарубежья. По данным газеты «Коммерсант», заводу так и не удалось наладить поставки компонентов для ритмичного выпуска автомобилей, поэтому предприятие консервируется и выпускать Toyota уже не будет: рассматривается вариант с его продажей. Это осложняет будущее японской марки в России, поскольку оба автомобиля были локомотивами продаж. Весной Toyota заняла аккуратную позицию относительно российского рынка, но, судя по всему, уже не надеется остаться в стране на прежних условиях и сокращает работников.
По информации СМИ, покупателей ищет и Mercedes, владеющий заводом в Подмосковье, и Volkswagen на свой калужский актив.
Компания Chery объявила цены на новое поколение своего самого доступного кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro. В Китае модель называется Tiggo 5x, но по факту является модернизированной версией прошлого автомобиля и идентична с ним по размерам. Стоимость начинается от 2,05 миллиона рублей за автомобиль в базовой версии с передним приводом (другого и нет) и механической коробкой передач. Вместо преселективного робота теперь предлагается вариатор, и цена за такие версии составляет 2,1–2,4 миллиона рублей.
Год назад такие цифры казались бы шокирующими, но сейчас Tiggo 4 Pro является одной из самых дешевых иномарок на рынке (если не брать остатки машин «замороженных» марок). Доступнее лишь считаные модели вроде Haval Jolion (от 1,9 миллиона рублей), и, судя по их популярности, россияне перестали считать такой уровень цен запретительным.
Запасы иномарок подходят к концу
При взгляде на дилерские центры трудно отделаться от ощущения, что ничего не произошло: работают шоурумы, стоят выставочные образцы. Из-за резкого падения спроса накопленных к началу года остатков оказалось достаточно, чтобы торговать без притока новых машин. Так, например, на складах ушедшей из России компании Renault остается еще около 7 тысяч машин, сообщил директор по развитию бизнеса «Лада Имидж» Александр Кадухин. Кстати, сама компания «Лада Имидж» является партнером АВТОВАЗа, отвечающим за поставки компонентов и гарантийное обслуживание уже проданных Renault.
Продажи Renault в этом году снизились на 60% и составляют порядка 2 тысяч автомобилей в месяц, поэтому дилеры смогут распродавать остатки до конца года.
Маткапитал на автомобили
Реальные черты обретает инициатива, согласно которой тратить материнский капитал можно будет на покупку отечественного автомобиля с высокой локализацией. Ее предложили депутат Госдумы Яна Лантратова и Национальный автомобильный союз (НАС), а позже поддержал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Вице-президент НАС Антон Шапарин объяснил смысл идеи:
— Это позволит поддержать тысячи российских семей и остатки нашего автопрома. Сейчас половина семей не может потратить эти деньги, главные бенефициары маткапитала в РФ — это строители. Им инициатива не нравится, и они будут сопротивляться.
Размер маткапитала на первого ребенка с января 2022 года составляет 524 тысячи рублей, на второго — 693 тысячи (если семья не получала материнский капитал за первого). Это сопоставимо со стоимостью новой Lada Granta, которая в самой дешевой версии стоит 678 тысяч рублей.
АВТОВАЗ — аппетиты растут
Российский производитель интегрирует в свои структуры остатки бизнеса Renault: бывшим официальным дилерам марки предложат перейти в систему АВТОВАЗа, сообщил генеральный директор компании «Лада Имидж» Алексей Тихомиров. Сама компания занимается поставкой компонентов Renault, необходимых для обслуживания и ремонта автомобилей, то есть слияние двух дилерских сетей выглядит почти неизбежным. Попутно АВТОВАЗ разрешил своим дилерам торговать китайскими марками, и это создает интересный тренд, когда одна структура может стать практически монополистом на рынке. Ведь, кроме Lada, перспективы на будущее просматриваются лишь у китайских брендов.
Руководство АВТОВАЗа также заявляет о работе над новым поколением Lada Granta на оставшейся от Renault платформе CMF-B: тестовый выпуск машины стартовал в феврале, но был остановлен из-за известных обстоятельств. Теперь заводу предстоит решить множество вопросов, связанных с локализацией отдельных компонентов. Кроме того, планируется выпуск нового кроссовера на базе Lada Vesta, но деталей этого проекта пока нет.
А вот производство Lada XRAY не возобновится, и у дилеров остались последние 500 автомобилей самой импортной из «Лад».
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