Как хозяин «Ленд-Крузера Прадо» наплевал на ГИБДД, перекрыв им въезд, и чем отличился водитель «Лексуса»

Представляем новый, 296-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Почему не эвакуируют такие авто? — вопрошает читатель Олег.

На фото выше у нас представлен «Прадо», который расположился прямо в створе въезда на территорию полка ДПС на Станционной, под двумя запрещающими знаками.