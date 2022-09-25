Как хозяин «Ленд-Крузера Прадо» наплевал на ГИБДД, перекрыв им въезд, и чем отличился водитель «Лексуса»
Показываем новые фото неправильной парковки в городе
Представляем новый, 296-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Почему не эвакуируют такие авто? — вопрошает читатель Олег.
На фото выше у нас представлен «Прадо», который расположился прямо в створе въезда на территорию полка ДПС на Станционной, под двумя запрещающими знаками.
— В рубрику «Я паркуюсь как судак». «Европейский берег», вот такой идиот заехал на газон, — пишут местные жители.
— «Мне плевать на пешеходов», — как бы говорит владелец «Ниссан-Кашкай» около дома на улице Салтыкова-Щедрина, 7.
— Вот так возле дома на Щетинкина, 68 машина простояла весь день, перегородив проезд для колясок, — недовольны жильцы.
Встал на перекрестке, а этого делать нельзя.
— Постоянно стоят возле входа в метро «Красный проспект», возле магазина «Синтетика» на тротуаре. Там даже заезда нет, только через бордюр, — сообщает Александр.
Читатели шлют фото со скандальной парковки на Советской.
Вот одна из машин на тротуаре у метро, уютно стоит в полукармане.
— Загородил спуск с тротуара, — жалуется Татьяна.
Ну стоит BMW вторым рядом, не мешает же.