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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как хозяин «Ленд-Крузера Прадо» наплевал на ГИБДД, перекрыв им въезд, и чем отличился водитель «Лексуса»

Показываем новые фото неправильной парковки в городе

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Стоит на въезде в полк ДПС

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Представляем новый, 296-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Почему не эвакуируют такие авто? — вопрошает читатель Олег.

На фото выше у нас представлен «Прадо», который расположился прямо в створе въезда на территорию полка ДПС на Станционной, под двумя запрещающими знаками.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— В рубрику «Я паркуюсь как судак». «Европейский берег», вот такой идиот заехал на газон, — пишут местные жители.

Пешеходы обойдут

Пешеходы обойдут

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— «Мне плевать на пешеходов», — как бы говорит владелец «Ниссан-Кашкай» около дома на улице Салтыкова-Щедрина, 7.

Перекрыл пандус

Перекрыл пандус

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— Вот так возле дома на Щетинкина, 68 машина простояла весь день, перегородив проезд для колясок, — недовольны жильцы.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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Встал на перекрестке, а этого делать нельзя.

Возле станции метро

Возле станции метро

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— Постоянно стоят возле входа в метро «Красный проспект», возле магазина «Синтетика» на тротуаре. Там даже заезда нет, только через бордюр, — сообщает Александр.

Парковка на Советской

Парковка на Советской

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Читатели шлют фото со скандальной парковки на Советской.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Вот одна из машин на тротуаре у метро, уютно стоит в полукармане.

Перекрыл пандус

Перекрыл пандус

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— Загородил спуск с тротуара, — жалуется Татьяна.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Ну стоит BMW вторым рядом, не мешает же.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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