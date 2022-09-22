«Список можно продолжать долго»: какие машины могут изъять во время мобилизации
Как это может выглядеть на практике и перечень авто, которые могут попасть под мобилизацию
В ходе мобилизационных мероприятий у граждан могут изымать транспортные средства. Такая возможность напрямую прописана в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Юрист Максим Едрышов рассказал MSK1.RU, о каких именно ТС может идти речь.
— В соответствии с перечнем транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам Российской Федерации, у собственников могут изъять ТС категории M1G, N1G (транспортные средства повышенной проходимости), автобусы (кроме троллейбусов), грузовики и прицепы, — пояснил Едрышов. — Могут быть изъяты практически вся строительная техника, а также снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы.
ТС могут изымать как у юридических лиц (проще говоря, компаний), так и обычных граждан. К последним в большей степени относятся категории M1G и N1G.
— К М1G относятся автомобили Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, список можно продолжать бесконечно — это всё то, что в народе называют «джипами», — сказал Едрышов. — Под N1G подходят все УАЗы или полноприводная «Газель».
К категории M1 относятся автомобили, которые производят транспортировку пассажиров, а в комплектации находится не больше 8 посадочных мест (не считая водительского).
К категории N1 принадлежат автомобили, производящие транспортировку грузов с дозволенной массой не больше
Постфикс G означает, что ТС относится к транспорту повышенной проходимости. Перечень требований для соответствия такому транспорту подробно перечислен в Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
Возможность мобилизации автомобилей, в том числе частных, была предусмотрена еще в законодательстве СССР. В то время на владельцах отдельных типов автомобилей, например УАЗов, лежала обязанность регистрировать их в военкоматах. В 2018 году Министерство обороны подготовило приказ, согласно которому под мобилизацию попадали в том числе все легковые автомобили, а учет велся за счет базы данных ГИБДД, что значительно облегчало выявление нужных машин и их владельцев. Тот приказ в силу так и не вступил, но соответствующие положения постепенно вносились в другие нормативные акты, в частности они есть в статье 13 закона «О мобилизации...».
Как это может быть на практике
Автоюрист Лев Воропаев изучил документы и объяснил следующее.
— Поскольку подобных мероприятий раньше не было, сказать достоверно, как это будет выглядеть на практике, сложно, но из анализа законов можно сделать следующий вывод: в период мобилизации военкоматы имеют право оповестить владельцев транспортных средств, включая частных лиц, о необходимости явиться для воинской регистрации автомобилей, — сказал специалист. — А уведомить их владельцев они могут любым способом, включая распространение информации через СМИ.
После этого владельцы должны предоставить исправные транспортные средства в военкомат, но поначалу только лишь для учета.
— Изымать транспортные средства при объявлении мобилизации можно только у юридических лиц, что касается частных машин, то для их изъятия нужно объявление военного положения во всей стране или на ее части, — добавил Лев Воропаев.
Дискуссия о возможности изымать автомобили идет давно, но власти всегда разъясняли, что интерес для армии в основном представляют не легковушки, а строительная и грузовая техника, иногда — отечественные внедорожники.
Санкции за игнорирование приказа — это штрафы по статье 19.25 КоАП: для физических лиц — 300–500 рублей, юрлиц — до 20 тысяч.
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— Насколько могу судить, мобилизацию автотранспорта не следует путать с призывом на службу, поэтому как таковой уголовной ответственности не предусмотрено, — заключил автоюрист.
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