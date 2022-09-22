«Список можно продолжать долго»: какие машины могут изъять во время мобилизации

ТС могут изымать как у юридических лиц (проще говоря, компаний), так и обычных граждан. К последним в большей степени относятся категории M1G и N1G.



— К М1G относятся автомобили Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, список можно продолжать бесконечно — это всё то, что в народе называют «джипами», — сказал Едрышов. — Под N1G подходят все УАЗы или полноприводная «Газель».

