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Кризис-2022Подробности

Удар ниже полиса: страховщики требуют новую реформу ОСАГО, автомобилисты «в коме» от цен

Изменение тарифов нагрузило водителей, но не решило всех проблем

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Попадать в ДТП стало очень дорого: стоимость ОСАГО для аварийных водителей сравнялась с ценой некоторых машин

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Скачкообразный рост тарифов ОСАГО в сентябре 2022 года вызвал серьезное возмущение автомобилистов: давно мы не получали столь обширную обратную связь от читателей, которая позволяет увидеть реальную ситуацию на рынке. Удивительно, что главные выгодополучатели реформы — сами страховщики — тоже недовольны и требуют «неотложных мер» для вывода ОСАГО из кризиса. Ситуация всё больше заходит в тупик и угрожает полным коллапсом системы обязательного автострахования.

Аккуратных кинули?


Болевая точка новой реформы — обманутые ожидания безаварийных водителей. Власти в лице Центробанка, Российского союза автостраховщиков и других ведомств неоднократно подчеркивали, что беспрецедентное расширение тарифного коридора по ОСАГО делается в их интересах, чтобы дать страховым компаниям возможность бороться за выгодных клиентов. Предполагалось, что повышенную таксу те будут брать с аварийных водителей, для остальных же тарифы не изменятся или даже упадут.

Но, по сообщениям читателей, ситуация на местах другая: максимальный базовый тариф сегодня получают даже водители с минимальным КБМ, то есть не попадавшие в аварии по своей вине десять и более лет. Вот некоторые из сообщений читателей.

— Нет никакого снижения коридора! Я за рулем с 2016 года, в 2021-м страховка вышла в 3700 рублей, в этом году 7600. Где снижение? У меня ни единой аварии, а стоимость подняли на 100%, — пишет автомобилист из Перми.

— Согласна, что цены на ОСАГО просто «драконовские», — рассказывает женщина-водитель. — Стаж у меня 2,5 года, безаварийный, в прошлом году страховка на Hyundai Getz (ему 12 лет) стоила 3200 рублей, сейчас предлагают за 8700. Это увеличение не на 30%, а в три раза! Что же за законы у нас такие, что всё против людей?

— Нам поставили одинаковый максимальный тариф для водителя-новичка и для второго водителя с безаварийным стажем более 30 лет, — пишет владелец 33-сильной «Оки». — Из-за малой мощности и низких коэффициентов для опытного водителя цена получилась 1800 рублей (но это всё равно максимум, что они могли накрутить), а для новичка более 9000. Это издевательство над людьми!

— У меня стаж безаварийной езды более 20 лет и наилучший КБМ, — говорит еще один водитель. — В прошлом году страховка обошлась в 2300, потому что у них была акция, а в этом году ОСАГО мне будет стоить не менее 6000 рублей, что в 2,6 раза больше.

И это далеко не самые экстремальные примеры: ранее мы рассказывали о водителе, полис ОСАГО для которого стоит около 100 тысяч рублей на банальный Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска. Некоторые уже стоят перед дилеммой: тратить ли деньги на страховку или на зимние шины? К слову, подорожали и сами шины.

Лукавая страховая статистика


Банк России анонсировал грядущую реформу в июне 2022 года, сославшись на резко возросшую стоимость запасных частей. Справочник РСА, по которому страховые рассчитывают суммы ущерба, за последнее время корректировали дважды — 19 июня и 19 сентября. Повышение на 26% максимального тарифа должно было скомпенсировать страховым возросшие расходы, при этом в Российском союзе автостраховщиков настаивали, что как такового увеличения цены для обычных водителей не произойдет.

Свои доводы представители страхового бизнеса подкрепляли статистикой. Например, говорили они, до реформы в большинстве регионов средняя стоимость автогражданки не дотягивала до верхней границы 30–50% (данные «ОСАГО: общественная экспертиза»). Но этот расчет во многом обманчив: аналитики брали максимальный базовый тариф, умножали на территориальный коэффициент и сравнивали со средней стоимостью. Но она определяется и другими коэффициентами (не только территориальным), например, очень влияет КБМ и коэффициенты возраста и стажа. Поэтому упомянутая «экономия» в 30–50% и раньше достигалась не за счет щедрости страховых, а в силу естественных ограничений ОСАГО.

Но уже с лета 2022 года компании стали чаще выбирать максимальные тарифы, поэтому расширение коридора восприняли как сигнал к синхронному повышению цен.

По данным агрегатора «Сравни» (его цитируют «Известия»), в первые дни после реформы средний чек за полис ОСАГО составил 6841 рубль, хотя накануне не превышал 6400 рублей, а в апреле оценивался в 5500 рублей. К концу года ожидается дальнейший рост средней стоимости полисов до 7200 рублей.

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Отказывают страховые, отказываются водители


Данные о средней стоимости полисов искажены и по другой причине: страховые уже больше года предпочитают не работать с клиентами из проблемных категорий. То есть полисы с более высокой ценой в статистике не учитываются, что искусственно приукрашивает картину.

Весной проблему недоступности ОСАГО попытались решить за счет пула перестраховщиков, но работает ли он — вопрос: мы снова получаем гневные письма читателей. Они жалуются на невозможность купить страховку в электронном виде (ошибки, зависание сайта, долгое ожидание ответа) и на проволочки при личном обращении в офис. Там, например, предлагают написать заявление с неопределенным сроком рассмотрения.

— Мой стаж — семь лет, из которых пять я страховалась в одной и той же компании, — пишет автомобилистка. — За всё время не было ни одного ДТП, авто у меня не самое свежее, но раньше проблем не было: они всегда звонили сами и предлагали перестраховаться. В этом году подозрительно не звонили, при самостоятельном обращении отказали.

А владелец другой возрастной машины — 1985 года выпуска — рассказал следующее:

— Два месяца назад хотел застраховаться и получил отказ от шести страховых, хотя безаварийный стаж у меня 30 лет, у сына (вписан в страховку) — 20 лет. Никто страховать бесплатно не собирался — требовали сверху 10–20 тысяч рублей! Я сказал: «Пошли, вы, в ****». У нас 70% машин в России — старые. Страховщики без наших денег обгадятся, а деньги наши пусть лучше пойдут на поддержку сотрудников ГИБДД (если поймают).

Необязательное обязательное страхование

И это далеко не все сообщения такого рода. Эксперты отмечают увеличение числа водителей без ОСАГО и говорят, что со временем это может привести к полному параличу системы:

— Ситуация уже сложная, и по России уже более 25% водителей не имеют страховки, что сильно расходится с теми цифрами в 10%, которые афишируют публично в Российском союзе автостраховщиков, — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — А это очень большая величина. Я полагаю, что когда количество нестрахующихся достигнет 40%, смысл системы ОСАГО будет почти сомнительным. Автомобилисту в случае ДТП всё чаще придется добиваться выплаты через суд, а в таком случае он трижды подумает, покупать ли ему страховку снова. Через год–два эти 25% превратятся в 40–50%, и нынешнее повышение тарифов в сочетании с уменьшением выплат за счет использования аналогов запчастей (это разрешил ЦБ РФ) очень болезненно бьет по системе ОСАГО.

Условная карта регионов России, показывающая долю клиентов без ОСАГО: чем темнее цвет — тем хуже ситуация

Условная карта регионов России, показывающая долю клиентов без ОСАГО: чем темнее цвет — тем хуже ситуация

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По данным компании «АльфаСтрахование», в Башкирии, Челябинской, Нижегородской, Ярославской, Ростовой областях и Краснодарском крае доля безосажных колеблется в диапазоне 30–40%. В Свердловской области, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе она близка к 50%, в кавказских республиках — уже более половины.

Количество застрахованных по ОСАГО автомобилистов в России близко к 37 миллионам при объеме автопарка в 60 миллионов транспортных средств — разница видна даже без сложного анализа.

Страховые требуют другой реформы


Несмотря на расширение тарифного коридора, страховые компании видят ситуацию как критическую. Наибольшую обеспокоенность вызывает у них стоимость и доступность запасных частей. Банк России сделал первый (и спорный) шаг навстречу страховым, позволив с 11 сентября использовать при калькуляции ущерба цену неоригинальных запасных частей. При этом установлен предел в 20% от стоимости оригинала: ниже него опускаться нельзя. Но и пятикратное снижение цены может означать драматическое падение качества.

Отдельной проблемой является невозможность купить многие компоненты. Это осложняет, например, «натуральное» урегулирование убытков (то есть через автосервис). Вице-президент компании «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов объясняет:

— Из-за крайне напряженной ситуации с запчастями мы вынуждены признать, что проведение ремонта по ОСАГО в отведенные законодательством РФ сроки стало буквально невыполнимой задачей. Станции техобслуживания не могут гарантировать проведение ремонта за 30 календарных дней, а могут лишь сказать, что, вероятно, запчасти появятся в течение 60 рабочих дней. Конечно, мы так работать не можем, ведь каждый день просрочки по ремонту для страховой компании — это жалобы недовольных клиентов в ЦБ РФ и обращение в суд, а следом и штрафы, пенни. Обсуждалась также возможность использования б/у запчастей для урегулирования убытков в ОСАГО, но стоит вопрос о сертификации этих запчастей. Речь об их качестве, безопасности и происхождении, которые сложно гарантировать. Пока же мы вынуждены урегулировать большинство страховых случаев путем денежной выплаты.

Сложности возникают и с доступностью запасных частей. Например, <a href="https://74.ru/text/auto/2022/06/10/71397320" class="_ io-leave-page" target="_blank">поставками деталей для Renault</a> сейчас занимается партнерская фирма АВТОВАЗа

Сложности возникают и с доступностью запасных частей. Например, поставками деталей для Renault сейчас занимается партнерская фирма АВТОВАЗа

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Дефицит запасных частей мешает и адекватному обновлению справочника, отметил директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев. Расширение тарифного коридора он назвал своевременным и необходимым и еще раз подчеркнул, что это не означает увеличение стоимости ОСАГО для всех водителей сразу.

— Цена вырастет для высокорисковых водителей, поскольку она напрямую зависит от размеров выплат. Для тех, кто водит аккуратно, стоимость полисов останется на текущем уровне или незначительно увеличится, поскольку из-за кризиса запчастей ситуация действительно очень тяжелая, — сказал он.

На круглом столе «Импортозамещение в ОСАГО», который состоялся 19 сентября в Общественной палате РФ, участники пришли к выводу, что ситуация требует неотложных мер и изменения законодательства. В частности, речь о продлении сроков ремонта и возможности использовать бывшие в употреблении запчасти. Общественная палата выразила готовность направить обращения в правительство РФ и Федеральное собрание.

— ОСАГО — это инструмент рыночной экономики, и это не выдумка России, в большинстве стран мира именно страховые компании совместно с властями регулируют этот сегмент, — считает юрист, депутат Госдумы VI созыва Александр Тарнавский. — Если не в этом, то в следующем году закон об ОСАГО стоит поменять.

Это конец ОСАГО?


Как минимум это серьезный кризис. С точки зрения автомобилистов ОСАГО становится всё более бесполезным: растет стоимость полиса, его покупка часто осложнена, в случае ДТП велик риск встретиться с безосажным водителем, а использование неоригинальных (тем более бэушных) запчастей снижает качество ремонта и размеры выплат. Недовольство существующей системой высказывают и страховые, причем уже много лет: ради них власти пошли на затяжную реформу (либерализацию ОСАГО), постепенно увеличивая тарифы и важные коэффициенты (например, КБМ). Отчасти это помогло, и в 2018–2020 годах количество негатива вроде бы снизилось, но после начала пандемии, повлекшей рост стоимости запчастей, проблемы снова обострились. Санкции и уход производителей приводят к тому, что трудности растут как снежный ком.

Отдельной проблемой является неспособность власти организовать эффективную борьбу с автомошенниками и контроль за наличием полисов ОСАГО: одно время планировалось передать эту функцию камерам видеофиксации, но до реализации так и не дошло. Нынешний штраф в 800 рублей, который инспектор может выписать только лично водителю, мало кого пугает.

Сложности с покупкой ОСАГО ощущаются уже больше года. А компания «АСКО-Страхование» и вовсе ликвидирована

Сложности с покупкой ОСАГО ощущаются уже больше года. А компания «АСКО-Страхование» и вовсе ликвидирована

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Впрочем, есть и альтернативное мнение:

— Времена, когда ОСАГО было просто бесполезной бумажкой, давно прошли, — уверен руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Страховые выплаты по автогражданке подстраиваются под растущую стоимость автозапчастей благодаря справочникам, которые обновляются каждые три месяца. И в целом сегмент стал намного более клиентоориентированным. Автовладельцы всё это видят и начинают больше доверять ОСАГО, и это подтверждается статистикой: за период с января по март 2022 года было заключено 9,3 миллиона договоров, на 158 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Количество действующих полисов ОСАГО также растет. В июне этого года действующих договоров зафиксировано 36,66 миллиона, а это на 10% больше, чем в то же время в прошлом году. Всё это говорит о том, что рано отпевать ОСАГО, сегмент не просто «жив», но и стабильно работает на благо клиентов. Слухи о массовом отказе автомобилистов от ОСАГО — чистой воды популизм.

Нынешняя реформа ОСАГО — уже вторая за год. Тарифы менялись в январе, и в общей сложности максимальная планка выросла на 39%. Из-за кризиса президент Владимир Путин разрешил Банку России менять тарифы ОСАГО многократно. Еще одним следствием январской реформы было сильное увеличение КБМ: если прежде разница тарифов между беспроблемным и крайне аварийным водителем была пятикратной, то теперь она — восьмикратная.

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