Удар ниже полиса: страховщики требуют новую реформу ОСАГО, автомобилисты «в коме» от цен

— Нет никакого снижения коридора! Я за рулем с 2016 года, в 2021-м страховка вышла в 3700 рублей, в этом году 7600. Где снижение? У меня ни единой аварии, а стоимость подняли на 100%, — пишет автомобилист из Перми.



— Согласна, что цены на ОСАГО просто «драконовские», — рассказывает женщина-водитель. — Стаж у меня 2,5 года, безаварийный, в прошлом году страховка на Hyundai Getz (ему 12 лет) стоила 3200 рублей, сейчас предлагают за 8700. Это увеличение не на 30%, а в три раза! Что же за законы у нас такие, что всё против людей?

