Чудеса парковки. Как торговцы фруктами воюют с хозяином «Мерседеса» 999 и как выглядит мотоцикл инвалида

Представляем новый, 295-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Данный гражданин живет в доме напротив, а паркует свой автомобиль всегда на месте нашего киоска, и ему всё равно, что люди открыли киоск и работают, — пишет читательница Юлия.