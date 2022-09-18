Чудеса парковки. Как торговцы фруктами воюют с хозяином «Мерседеса» 999 и как выглядит мотоцикл инвалида
Показываем новые факты неправильной парковки в городе
Представляем новый, 295-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Данный гражданин живет в доме напротив, а паркует свой автомобиль всегда на месте нашего киоска, и ему всё равно, что люди открыли киоск и работают, — пишет читательница Юлия.
— Еще один чудак из дома напротив. Человек знает, что люди приходят торговать к 9 утра, и стоит до обеда, — добавляет Юлия.
— Каждый день у дома на Лескова, 15 паркуется «инвалидный» мотоцикл! Рядом достаточно места на парковке, но инвалиду трудно 5 метров пройти, — сообщает Олег.
— Ставят и на детскую площадку, и на пешеходную дорожку. Устали бороться, — пишут местные жители.
— Суперпарковка на тротуаре возле мороженого на Крылова. Главное, ему же удобно, — сообщает Татьяна.
— Очередное чудило на улице Республиканской, — уточняет Евгений.
— Это массовая парковка на тротуаре и газоне возле сада им. Дзержинского, недалеко от остановки «Ул. Ползунова». Так происходит ежедневно в рабочие дни. Кроме того, автомобилями полностью занята парковка возле поликлиники, в связи с чем негде припарковаться персоналу и пациентам, — рассказывает Елена.
— Тротуар к школе
— Тротуар вдоль улицы Нарымской. Только что сделан ремонт, но несознательные граждане катаются по тротуару, распугивая детей, и паркуются на том, что осталось от газонов, — жалуются жители.
«Митсубиси» или «Митсубиши»? Правильный ответ — чудак.
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