Китайские автомобили стоят как боинг, но к нам едут иранские. Изучаем конкурентов «Лады-Весты»

Интерес иранских марок к России понятен. Страны объявили о партнерстве в нескольких областях, а момент для прихода вроде бы удачный: сегмент недорогих седанов в России изрядно опустел. Но на деле всё сложнее: иранские автомобили не пользуются у нас авторитетом, а по большей части вообще неизвестны, как нет пока ни партнеров, ни дилерской сети, ни тем более сборочных производств. Отдельная проблема — пошлины. Если для дорогих моделей они растворяются в цене (отсюда серый импорт из Китая), то для лоукостеров подобные наценки ощутимы. И захотят ли россияне отдавать 1–2 миллиона рублей за устаревшие седаны неизвестной марки — большой вопрос.