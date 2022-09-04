Китайские автомобили стоят как боинг, но к нам едут иранские. Изучаем конкурентов «Лады-Весты»
Основная иранская марка IKCO уже знакома россиянам, но изрядно забылась
После остановки автозаводов в России сильнее всего пострадали бюджетные модели: в стране выпускается упрощенная Lada Granta, нишу от 3 миллионов рублей заняли китайские марки, но между ними образовался вакуум. И на помощь идет еще один геополитический «друг» РФ — Иран, который может поделиться и опытом обхода западных санкций. Известна первая модель, которую привезут иранцы, — это IKCO Tara. Начало продаж запланировано на конец года, и сейчас идут переговоры о поставках. В случае успеха за «Тарой» последуют другие модели. Об иранском ассортименте и возможных ценах — в нашем обзоре.
Что такое IKCO Tara
Строго говоря, это Peugeot 301, который продавался в России в 2013–2016 годах вместе с родственным Citroen C-Elysse. Тогда модель провалилась: она была крупнее и вместительнее Hyundai Solaris и KIA Rio, но других преимуществ у нее не было, а в то же время на рынок вышел дешевый и просторный Nissan Almera.
Но сегодня на такие машины смотришь по-другому: сборка «Солярисов» под Питером остановлена, Volkswagen ищет покупателей на калужский завод, а Renault ушла из России совсем: поляна дешевых иномарок опустела. До 2023 года не увидим мы и Lada Vesta, производство которой переносят в Тольятти.
За счет переразмеренного кузова IKCO Tara вполне тянет на автомобиль С-класса: при длине 4,5 метра она сопоставима, например, с Ford Focus. А заявленный объем багажника в 640 литров — это в полтора раза больше, чем у того же «Фокуса».
Устаревшая платформа в нынешних условиях также не выглядит проблемой: «Пыж» не отличался ни динамикой, ни управляемостью, но россиянам сейчас в принципе не до жиру. Зато IKCO Tara оснащается сравнительно надежным мотором серии EP5+ мощностью 113 л.с. Это прямой потомок французских моторов TU5, на который, кстати, со временем перевели калужские «Ситроены». Коробка передач у «Тары» — либо пятиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат, правда, не Aisin, как использовали французы, а его китайский клон. Все тормоза у «Тары» дисковые, задняя подвеска — полузависимая, но для класса это норма. В остальном это вполне здравый автомобиль для не слишком взыскательной публики.
Прямой продукт санкций
Интересно, кстати, что модель Tara создана в пылу санкционной борьбы США и Ирана. Изначально IKCO, давний партнер Peugeot, планировал выпускать лицензионные модели под французской маркой, но после введения санкций Peugeot покинула Иран (как знакомо), поэтому иранцам пришлось переделывать модель. Однако отличий от Peugeot в целом немного, и касаются они в основном внешности машины.
Интересен вопрос с ценой. В самом Иране модель с «автоматом» стоит от 800 миллионов риалов — порядка 1,1 миллиона рублей. Но к этому нужно добавить пошлины, акцизы, утилизационный сбор и НДС, а это еще тысяч 600. В итоге получается, что средние версии «Тары» могут стоить порядка 1,7 миллиона рублей, базовые — видимо, в пределах 1,5 миллиона. С точки зрения докризисных цен, это выглядит абсурдным, да и сегодня за 1,5+ миллиона рублей можно купить куда более понятный Hyundai Solaris. Но если их производство не возобновится, опустевшая ниша автомобилей ценой 1–2 миллиона рублей вполне может стать целью иранских марок.
«Саманды» живы до сих пор
В ассортименте иранцев есть и модели подешевле, например, год назад на Московском автосалоне показывали IKCO Runna на базе Peugeot 206, а также Soren и Dena — оба являются эволюцией «Саманда», который поставлял автомобили в Россию с 2006 по 2009 годы, но успеха не снискал. Построенный на базе Peugeot 405 конца 80-х «Саманд» уступал появившимся в те годы Renault Logan, Chevrolet Aveo/Lacetti и другим «бюджетникам». Зато ценовой диапазон иранских Peugeot — от 8 до 11 тысяч долларов, что при нынешнем курсе эквивалентно 500–650 тысячам рублей. Однако не забываем про пошлины...
В ассортименте IKCO есть и старые Logan, которые называются Renault Tondar. Однако здесь возникают сложности с материнской компанией Renault, которая полностью ушла из России, а также с ценой: в Иране «Тондары» стоят 11–15 тысяч долларов, то есть 660–900 тысяч рублей даже по нынешнему низкому курсу. Пошлины поднимут стоимость за миллион рублей, и для Logan первого поколения — это крутовато.
В арсенале IKCO есть и более свежие модели, включая кроссоверы. Например, недавно марка представила IKCO Ray на базе Peugeot 2008 и микропаркетник K112, технически близкий к Renault Kwid. Но о будущем таких моделей рассуждать пока рано.
Что еще есть в Иране
Есть в Иране и второй производитель, концерн SAIPA, и он привез на Московский автосалон 2022 года модель Shahin на глубоко модернизированной платформе Toyota Yaris 2005 года. В Иране такой автомобиль стоит от 720 тысяч рублей (в переводе с риалов), но в России с учетом пошлин стоит ждать цену не менее 1,1–1,2 миллиона рублей.
Интерес иранских марок к России понятен. Страны объявили о партнерстве в нескольких областях, а момент для прихода вроде бы удачный: сегмент недорогих седанов в России изрядно опустел. Но на деле всё сложнее: иранские автомобили не пользуются у нас авторитетом, а по большей части вообще неизвестны, как нет пока ни партнеров, ни дилерской сети, ни тем более сборочных производств. Отдельная проблема — пошлины. Если для дорогих моделей они растворяются в цене (отсюда серый импорт из Китая), то для лоукостеров подобные наценки ощутимы. И захотят ли россияне отдавать 1–2 миллиона рублей за устаревшие седаны неизвестной марки — большой вопрос.
А вот обзор марок, которые будут активны в России в ближайшее время.
Изменить ситуацию на рынке могли бы китайцы с их обширным ассортиментом моделей разного класса, но пока предпочитают дорогие сегменты. Зато при покупке российских машин можно претендовать на государственную скидку в 20%.