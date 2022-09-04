Как паркуется хозяин «Лексуса» с номером А054АА и за что читатели назвали нарушителей оленями
Новые фото с нарушениями правил парковки в Новосибирске
Представляем новый, 293-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
А почему бы не заехать туда, где ходят люди, с такими-то номерами (фото выше).
— По адресу ул. Линейная, 33/3 запечатлел вот такого кадра. Полностью перекрыл проход пешеходам, особенно проблемно мамам с колясками. В машине никого не было. Фото нарушения с заявлением было отправлено в ГИБДД, — пишет очевидец.
— Ни мамочкам с колясками не пройти, ни инвалидам, — недовольны жильцы.
— На улице Большевистской, возле дома 171 водитель инкассаторского автомобиля встал на место для инвалида и спокойно пошел в магазин за покупками. Для меня осталось непонятным, чем руководствовался данный водитель при выборе места для парковки, ведь, как видно на фото, в парковочном кармане было достаточно свободных мест, — рассказывает Максим.
— Возле дома на Свердлова, 27 негодяй полностью перекрыл проезд для колясок, заехав на тротуар, — возмущены люди.
— Сборище «инвалидов» на парковке «Леруа Мерлен», ул. Мясниковой, — сообщают наши читатели.
— Восход, 32, олени заняли тротуар, — уточняет читатель Лев.
— Управляющая компания уже и разметку нарисовала для комфортного расположения машин, а люди всё равно паркуются как единоличники. Слов уже нет. И это каждый день во дворе на улице Петухова, — недоволен Максим.
— Стоит прямо на пешеходной дорожке, — пишут очевидцы.
— И так по всем тротуарам и газонам вокруг мечети на Красина. Нужно уважать законы страны, в которой живешь, — возмущается Евгений.