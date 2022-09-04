Как паркуется хозяин «Лексуса» с номером А054АА и за что читатели назвали нарушителей оленями

Представляем новый, 293-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



А почему бы не заехать туда, где ходят люди, с такими-то номерами (фото выше).