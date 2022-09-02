ОСАГО резко подорожает
с 13 сентября. Знакомимся с новыми тарифами
Это самый сильный рост за последнее время
Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО, которые начинают действовать с
Расширение тарифного коридора в Банке России объясняют необходимостью точнее учитывать индивидуальные риски, а также связывают с подорожанием запасных частей: справочник, по которому страховщики составляют калькуляцию ущерба, был пересмотрен в июне этого года.
Повышение максимальной ставки базового тарифа не означает автоматического подорожания всех полисов: в теории страховщики могут оставить клиенту прежний базовый тариф или даже снизить его. В реальности же использовать тарифы ближе к максимальным страховщиков подталкивает ситуация на рынке, включая и упомянутое удорожание запасных частей.
В последние годы, несмотря на регулярное расширение тарифного коридора, средняя стоимость ОСАГО оставалась на примерно одинаковом уровне. Однако результат, вероятно, был приукрашен практикой страховщиков отказывать невыгодным категориям клиентов (аварийным и молодым водителям, таксистам). В мае средняя страховая премия начала расти.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Уфимцев подчеркнул, что увеличение максимального тарифа делается в интересах аккуратных водителей.
— Новый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО позволит сохранить цену на обязательную автогражданку для безаварийных водителей и поднять ее лишь для тех водителей, которые представляют реальную опасность на дороге для других участников дорожного движения, — объяснил он. — Для них это станет экономическим стимулом к безаварийному вождению. При этом мы видим, что, работая в течение двух с половиной месяцев по новым справочникам, в которых цены на запчасти выросли почти на 30%, рост средней цены ОСАГО остался в пределах 10%, а безаварийные водители ощутили лишь минимальное увеличение стоимости полиса.
ОСАГО: история подорожания
ОСАГО стало обязательным в России в 2003 году, и первые
После начала спецоперации президент России убрал запрет на однократное изменение тарифов ОСАГО в течение года: теперь Центробанк может поднимать ставку несколько раз. Грядущее увеличение базового тарифа — второе за полгода.
Параллельно корректировались и коэффициенты ОСАГО, например, для ряда регионов снизились территориальные коэффициенты, также менялась таблица коэффициентов возраста и стажа. Но сильнее всего последние изменения сказались на аварийных водителях.
В прошлом году резко участились жалобы на невозможность оформить ОСАГО, и наш рейд по страховым компаниям подтвердил эти сообщения.
Проблему решили за счет запуска в апреле нового механизма — так называемого «перестраховочного пула». По замыслу авторов инициативы, он позволит страховым делить ответственность за невыгодные категории водителей.