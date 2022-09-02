ОСАГО резко подорожает с 13 сентября. Знакомимся с новыми тарифами

Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО, которые начинают действовать с 13 сентября : коридор ставок расширяется на 26% вверх и вниз. Подобную схему согласовали в конце июня, но отложили ее введение до осени. Таким образом, максимальный базовый тариф вырастет с 5980 рублей до 7535 рублей. При расчете конечной цены полиса базовый тариф умножается на ряд коэффициентов.



Расширение тарифного коридора в Банке России объясняют необходимостью точнее учитывать индивидуальные риски, а также связывают с подорожанием запасных частей: справочник, по которому страховщики составляют калькуляцию ущерба, был пересмотрен в июне этого года.