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ОСАГО резко подорожает с 13 сентября. Знакомимся с новыми тарифами

Это самый сильный рост за последнее время

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Аварийные водители почувствуют изменения первыми

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Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО, которые начинают действовать с 13 сентября: коридор ставок расширяется на 26% вверх и вниз. Подобную схему согласовали в конце июня, но отложили ее введение до осени. Таким образом, максимальный базовый тариф вырастет с 5980 рублей до 7535 рублей. При расчете конечной цены полиса базовый тариф умножается на ряд коэффициентов.

Расширение тарифного коридора в Банке России объясняют необходимостью точнее учитывать индивидуальные риски, а также связывают с подорожанием запасных частей: справочник, по которому страховщики составляют калькуляцию ущерба, был пересмотрен в июне этого года.

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Повышение максимальной ставки базового тарифа не означает автоматического подорожания всех полисов: в теории страховщики могут оставить клиенту прежний базовый тариф или даже снизить его. В реальности же использовать тарифы ближе к максимальным страховщиков подталкивает ситуация на рынке, включая и упомянутое удорожание запасных частей.

В последние годы, несмотря на регулярное расширение тарифного коридора, средняя стоимость ОСАГО оставалась на примерно одинаковом уровне. Однако результат, вероятно, был приукрашен практикой страховщиков отказывать невыгодным категориям клиентов (аварийным и молодым водителям, таксистам). В мае средняя страховая премия начала расти.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Уфимцев подчеркнул, что увеличение максимального тарифа делается в интересах аккуратных водителей.

— Новый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО позволит сохранить цену на обязательную автогражданку для безаварийных водителей и поднять ее лишь для тех водителей, которые представляют реальную опасность на дороге для других участников дорожного движения, — объяснил он. — Для них это станет экономическим стимулом к безаварийному вождению. При этом мы видим, что, работая в течение двух с половиной месяцев по новым справочникам, в которых цены на запчасти выросли почти на 30%, рост средней цены ОСАГО остался в пределах 10%, а безаварийные водители ощутили лишь минимальное увеличение стоимости полиса.

ОСАГО: история подорожания


ОСАГО стало обязательным в России в 2003 году, и первые 11 лет его тарифы оставались неизменными. Большая реформа началась в 2014–2015 годах, когда впервые единую базовую ставку (1980 рублей) заменили тарифным коридором. В последующие годы коридор непрерывно расширялся в обе стороны, и его последняя корректировка состоялась в январе 2022 года: сегодня тарифная вилка составляет 2224–5980 рублей.

После начала спецоперации президент России убрал запрет на однократное изменение тарифов ОСАГО в течение года: теперь Центробанк может поднимать ставку несколько раз. Грядущее увеличение базового тарифа — второе за полгода.

Параллельно корректировались и коэффициенты ОСАГО, например, для ряда регионов снизились территориальные коэффициенты, также менялась таблица коэффициентов возраста и стажа. Но сильнее всего последние изменения сказались на аварийных водителях.

В прошлом году резко участились жалобы на невозможность оформить ОСАГО, и наш рейд по страховым компаниям подтвердил эти сообщения.

Проблему решили за счет запуска в апреле нового механизма — так называемого «перестраховочного пула». По замыслу авторов инициативы, он позволит страховым делить ответственность за невыгодные категории водителей.

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