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Прайсы выходят из отпуска. Lada нарушила «ценовое перемирие» авторынка

Основная модель подорожала сразу на 44 тысячи

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Подорожала комплектация Lada Granta Drive Active

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Этим летом цены на автомобили впервые за долгое время перестали расти, но в августе недолгая стабильность снова была нарушена: если большинство марок сохранило прайс-листы, то Lada повысила стоимость модели Granta в оспортивленной версии Drive Active с 90-сильным мотором: комплектация Classic'22 прибавила 5 тысяч (цена теперь начинается от 810 тысяч рублей), а более оснащенная Comfort'22 подорожала сразу на 44 тысячи — до 892 тысяч рублей. При этом стоимость наиболее доступных «Грант» в версии Classic'22 по-прежнему начинается от 678 тысяч.

АВТОВАЗ начал и выпуск упрощенных Lada Niva Legend — цена стартует от 807 тысяч рублей

АВТОВАЗ начал и выпуск упрощенных Lada Niva Legend — цена стартует от 807 тысяч рублей

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Попутно АВТОВАЗ увеличил на 65 тысяч рублей стоимость всех Lada Largus, которые теперь в самых доступных версиях стоят от 1,3 миллиона рублей. Летом в Тольятти собрали ограниченную партию из 1800 «Ларгусов», которая может стать последней: новостей о полноценном возобновлении производства машин на платформе В0 нет, хотя АВТОВАЗ намекает на возможность выпуска электрофургонов Largus в Ижевске.

Электрический Largus — кандидат на замену Lada Vesta в Ижевске. Саму «Весту» перебрасывают в Тольятти

Электрический Largus — кандидат на замену Lada Vesta в Ижевске. Саму «Весту» перебрасывают в Тольятти

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По данным агентства «Автостат», именно «Ларгус» — рекордсмен среди популярных моделей с точки зрения масштабов подорожания в 2022 году: минимальная цена возросла более чем в полтора раза — с 830 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Granta в этом рейтинге, наоборот, щеголяет самой незначительной прибавкой в цене: всего 13% — с 599 до 678 тысяч. Но важно оговориться, что речь идет об упрощенной модели без АБС, подушек безопасности и еще ряда опций. При этом два года назад, до микропроцессорного кризиса, цена Lada Granta начиналась от 471 тысячи рублей.

Упрощенная Lada Niva Travel вернулась на конвейер в августе. Цена начинается от 1,067 миллиона рублей. Прибавка с начала года — 23%

Упрощенная Lada Niva Travel вернулась на конвейер в августе. Цена начинается от 1,067 миллиона рублей. Прибавка с начала года — 23%

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Что касается прочих популярных моделей, то их цены за первые 8 месяцев 2022 года возросли примерно на 40%: на эту величину подорожали Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta, Renault Duster. В полтора раза прибавил Volkswagen Polo.

А вот для примера Volkswagen Tiguan 1.4, судьбу которого мы отслеживаем с весны. Сейчас без учета скидок за него просят 5,9 миллиона рублей, но в апреле указанная в объявлении <a href="https://74.ru/text/auto/2022/03/18/70514324/" class="_ io-leave-page" target="_blank">цена составляла 8,6 миллиона</a>

А вот для примера Volkswagen Tiguan 1.4, судьбу которого мы отслеживаем с весны. Сейчас без учета скидок за него просят 5,9 миллиона рублей, но в апреле указанная в объявлении цена составляла 8,6 миллиона

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При этом речь идет о ценах, рекомендованных самим производителем, тогда как реальный прайс в автосалоне может отличаться. Например, дилеры АВТОВАЗа распродают запасы последних Lada Vesta NG, произведенных ижевским заводом, но ценник выглядит абсурдным: 2,4–3 миллиона рублей.

Не сбылись пока и надежды, что цены на автомобили опустятся за счет нашествия китайских марок: они действительно пришли, но от ценников темнеет в глазах.

Правительство облегчило параллельный импорт автомобилей, но массовым явлением он пока не стал.

При покупке отечественного автомобиля предлагается государственная субсидия. Скидка при этом составит 20%.

А вот полный список марок, которые будут активны на российском рынке в ближайшее время.

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