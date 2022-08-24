Прайсы выходят из отпуска. Lada нарушила «ценовое перемирие» авторынка

По данным агентства «Автостат», именно «Ларгус» — рекордсмен среди популярных моделей с точки зрения масштабов подорожания в 2022 году: минимальная цена возросла более чем в полтора раза — с 830 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Granta в этом рейтинге, наоборот, щеголяет самой незначительной прибавкой в цене: всего 13% — с 599 до 678 тысяч. Но важно оговориться, что речь идет об упрощенной модели без АБС, подушек безопасности и еще ряда опций. При этом два года назад, до микропроцессорного кризиса, цена Lada Granta начиналась от 471 тысячи рублей.